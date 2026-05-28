Ngành chuyên môn khuyến cáo gì sau quan trắc các vùng nuôi tôm?

Thực hiện kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi tôm mặn lợ năm 2026, vừa qua, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở NN&MT Hà Tĩnh) đã phối hợp với Chi cục Thủy sản và các xã, phường thuộc vùng quan trắc tiến hành kiểm tra môi trường, lấy mẫu nước nguồn cấp và ao nuôi đại diện tại các vùng nuôi tôm để phân tích, đánh giá chất lượng nước.

Cơ quan chuyên môn đã tiến hành kiểm tra, đo chỉ số tại 13 khu vực nước cấp phục vụ nuôi tôm thuộc các phường: Trần Phú, Hải Ninh, Sông Trí và các xã: Đồng Tiến, Yên Hòa, Kỳ Khang, Cổ Đạm, Đan Hải, Thiên Cầm, Cẩm Trung, Mai Phụ, Thạch Khê, Thạch Hà. Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường, đối chiếu với TCVN 13656:2023 về nước nuôi trồng thủy sản - chất lượng nước nuôi thâm canh tôm sú, tôm thẻ chân trắng; QCVN 08:2023/BTNMT về chất lượng nước mặt, hầu hết các thông số quan trắc tại khu vực nước cấp đều nằm trong giới hạn cho phép.

Đối với các ao nuôi đại diện, cơ quan chuyên môn cũng đã quan trắc tại 3 vị trí thuộc xã Cẩm Trung, xã Đan Hải và phường Hải Ninh. Kết quả không phát hiện tảo độc, vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan cấp tụy (AHPND), vi rút gây bệnh đốm trắng (WSSV) và vi bào tử trùng (EHP); các chỉ số chất lượng nước như pH, nhiệt độ, độ mặn, cơ bản ổn định, phù hợp cho nuôi tôm phát triển.

Tuy nhiên để đảm bảo tôm phát triển tốt, theo khuyến cáo của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, các cơ sở cần chú trọng xử lý kỹ nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi. Đối với những khu vực nguồn nước cấp có độ mặn chưa phù hợp thuộc các phường Trần Phú và các xã: Mai Phụ, Cẩm Trung, Thạch Hà, Yên Hòa, người nuôi chủ động thực hiện điều chỉnh theo hướng dẫn kỹ thuật, hạn chế biến động lớn về độ mặn trong ao/ bể nuôi.

Đối với những vùng nuôi nguồn nước cấp có độ kiềm thấp (xã Cẩm Trung, phường Hải Ninh) sử dụng vôi nông nghiệp CaCO₃ hoặc Dolomite theo liều lượng khuyến cáo để tăng độ kiềm trong nước ao lắng/lọc lên khoảng pH từ 80 - 120 mgCaCO₃/L (đối với vùng nuôi tôm sú) và 100 - 200 mgCaCO₃/L (đối với vùng nuôi tôm thẻ chân trắng) trước khi cấp vào ao nuôi.

Đối với nguồn nước cấp có mật độ Vibrio tổng số cao hơn ngưỡng giới hạn cho phép (xã Cổ Đạm, Đan Hải và Yên Hòa), sử dụng các hóa chất khử trùng được phép lưu hành trên thị trường với liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất (ví dụ: Chlorine 10 - 20 mg/L để khử trùng nước nuôi, diệt khuẩn giảm mật độ vi khuẩn Vibrio trong ao lắng/lọc trước khi cấp vào ao nuôi).

Ngoài ra, các cơ sở cũng cần thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường trong ao nuôi; kiểm tra chất lượng nước, đáy ao, kiểm soát lượng thức ăn sử dụng và hàm lượng hữu cơ dư thừa trong ao; định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý đáy ao, kiểm soát mật độ tảo góp phần giảm nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, các cơ sở nuôi tôm lưu ý duy trì mực nước ao trên 1,5m; sử dụng lưới che hoặc các biện pháp phù hợp để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp xuống ao/bể nuôi; tăng cường vận hành quạt nước và sục khí khi trời lặng gió để bổ sung oxy hòa tan, hạn chế sự phân tầng nước.