Hà Tĩnh phấn đấu trồng hơn 1.000 ha dứa liên kết

(Baohatinh.vn) - Năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu trồng mới thêm 653 ha dứa, nâng tổng diện tích dứa liên kết toàn tỉnh lên hơn 1.000 ha nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.
Với việc mở rộng vùng nguyên liệu dứa liên kết, Hà Tĩnh kỳ vọng sẽ hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững và hiệu quả.
Là vùng hạ du sông Rác nhưng nhiều năm nay, hơn 100 ha đất trồng lúa tại các thôn: Hòa Bình, Tuần Tượng, Tân Phong và Trung Phong của xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) luôn trong tình trạng thiếu nước tưới, đặc biệt là vào thời điểm xuống giống.
Tận dụng diện tích vườn nhà, anh Hoàng Hoài Nam (SN 1983, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Nhờ công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất được triển khai đồng bộ, những cánh đồng thửa lớn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất và mang lại vụ xuân bội thu.
Khai thác hiệu quả lợi thế đất đai vùng thượng, anh Hồ Tú Nam ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) phát triển mô hình trang trại đa cây, đa con. Nhờ kết hợp chăn nuôi, trồng trọt hợp lý, mô hình mang lại thu nhập ổn định, bền vững.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường có tàu cá tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, kết nối với các cơ sở sấy lúa trên địa bàn để hỗ trợ người dân trong khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dông lốc gây ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Những cánh đồng ở Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Bà con nông dân tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc để thu hoạch nhanh gọn lúa xuân trong niềm vui được mùa.