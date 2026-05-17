Hà Tĩnh phấn đấu trồng hơn 1.000 ha dứa liên kết

(Baohatinh.vn) - Năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu trồng mới thêm 653 ha dứa, nâng tổng diện tích dứa liên kết toàn tỉnh lên hơn 1.000 ha nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

Nhằm mở rộng vùng nguyên liệu, thời gian qua, Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (tỉnh Ninh Bình) đã liên kết với các xã trên địa bàn Hà Tĩnh như: Cẩm Xuyên, Kỳ Hoa, Kim Hoa… triển khai sản xuất 379 ha dứa. (Ảnh: Đình Nhất).
Theo kế hoạch, năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới thêm 653 ha dứa tại 17 xã, nâng tổng diện tích dứa liên kết toàn tỉnh lên hơn 1.000 ha. (Trong ảnh: Vùng sản xuất dứa liên kết xã Kỳ Hoa. Ảnh: Thu Trang).
Trong tháng 5/2026, các địa phương tập trung hoàn thiện thủ tục để ký kết hợp đồng liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao; trước mắt triển khai trồng mới 62 ha tại 6 xã: Kỳ Hoa, Cẩm Hưng, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Hồng Lộc và Trường Lưu. (Trong ảnh: Tổ hợp tác sản xuất dứa Ngân Hà, xã Kỳ Hoa làm đất xuống giống dứa).

Với việc mở rộng vùng nguyên liệu dứa liên kết, Hà Tĩnh kỳ vọng sẽ hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững và hiệu quả.
Video: Hà Tĩnh phát triển các vùng trồng dứa liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

