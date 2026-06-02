"Mục sở thị" mô hình nuôi hàu treo dây trên vùng bãi bồi Cửa Sót

Ngân Giang - Phúc Sơn
(Baohatinh.vn) - Tận dụng lợi thế vùng bãi bồi Cửa Sót, mô hình nuôi hàu treo dây của gia đình bà Trương Thị Hòa (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.

Trên vùng bãi bồi Cửa Sót, gia đình bà Trương Thị Hòa - trú tại tổ dân phố Vĩnh Phong (phường Trần Phú) đang phát triển mô hình nuôi hàu treo dây trên diện tích gần 3 ha mặt nước. Khu vực này với thủy triều lên xuống liên tục tạo nên điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các loài nhuyễn thể có giá trị kinh tế cao.
Sau lần thử nghiệm đầu tiên vào năm 2025 với khoảng 4.000 dây hàu, bước sang vụ nuôi thứ hai từ tháng 2/2026, gia đình bà Hòa mở rộng quy mô khoảng 14.000 dây hàu, được bố trí thành từng ô lớn giữa bãi bồi. Các dàn nuôi được sắp xếp theo hướng so le nhằm tạo độ thông thoáng, giúp dòng chảy lưu thông tự nhiên, cung cấp nguồn thức ăn ổn định và hạn chế dịch bệnh, tạo điều kiện cho hàu phát triển.
Để có thể chăm sóc và thu hoạch những dây hàu tại bãi bồi, hàng ngày, khi con nước bắt đầu rút vào lúc sáng sớm, bà Hòa cùng người thân chèo thuyền vượt hơn 2 km đường sông để tiếp cận khu vực nuôi. Công việc hoàn toàn phụ thuộc vào thủy triều nên người nuôi phải dậy từ rất sớm để kịp theo con nước.
Trước khi đưa những dây hàu mới xuống nước, bà Hòa cẩn thận kiểm tra từng chùm giá thể hàu được buộc trên dây để đảm bảo hàu giống có chỗ bám chắc và phát triển đồng đều. Khâu chuẩn bị dây treo và làm sạch vỏ hàu giá thể là bước quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất vụ nuôi.
Công việc chăm sóc hàu giữa vùng bãi bồi không hề nhẹ nhàng, bà Hòa phải lội nước tiếp cận từng dàn nuôi để kiểm tra độ bám, kích cỡ của hàu. Đồng thời, vệ sinh và san thưa mật độ hoàn toàn bằng phương pháp thủ công nhằm đảm bảo hàu phát triển đồng đều trước khi bước vào thu hoạch.
Bà Trương Thị Hoà cho biết: "Hệ thống giàn nuôi hàu được làm từ cọc tre, thanh ngang và dây treo đơn giản nên không phải tốn nhiều chi phí. Tuy nhiên, để đảm bảo năng suất và chất lượng, chúng tôi phải thường xuyên kiểm tra sự phát triển của hàu, vệ sinh dây treo và loại bỏ các sinh vật bám cạnh tranh thức ăn nhằm hạn chế dịch bệnh và giúp hàu sinh trưởng tốt".
Những dây hàu được treo thành từng lớp dưới mặt nước nhằm tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên trong môi trường nước lợ.
Sau khoảng 4 tháng nuôi, hàu bám dày đặc trên các dây giá thể, đạt kích cỡ thương phẩm với phần thịt dày, chắc. Phương thức nuôi này cũng giúp rút ngắn thời gian nuôi so với cách nuôi truyền thống.
“Sau khoảng 6 – 10 tháng thả nuôi, khi hàu đạt kích thước thương phẩm với chiều dài từ 8 - 10 cm, trọng lượng khoảng 10 - 12 con/kg thì gia đình bắt đầu thu hoạch để cung cấp ra thị trường. Với quy mô nuôi hiện nay, mô hình này mang lại nguồn thu nhập cho gia đình chúng tôi khoảng 500.000 - 600.000 đồng/ngày” - bà Trương Thị Hòa chia sẻ.
Hàu thương phẩm được nuôi trong môi trường nước lưu thông tự nhiên cho chất lượng thịt thơm ngon, béo và có giá trị kinh tế cao. Đây cũng là lợi thế giúp sản phẩm được thương lái tìm mua ngay khi vừa thu hoạch.
Sau mỗi vụ thu hoạch, các vỏ hàu tiếp tục được tận dụng làm giá thể treo giống cho những vụ nuôi tiếp theo. Việc tái sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên giúp người dân tiết kiệm chi phí và giảm lượng chất thải ra môi trường.

Với lợi thế nguồn nước tự nhiên, môi trường sinh thái phù hợp, cùng sự mạnh dạn đầu tư, áp dụng phương thức nuôi hiện đại, mô hình nuôi hàu treo của gia đình bà Trương Thị Hoà bước đầu phát huy hiệu quả rõ nét, cho năng suất ổn định. Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trần Phú cũng đã chính thức tổ chức ra mắt mô hình nuôi hàu treo của gia đình chị Trương Thị Hòa nhằm khuyến khích hội viên mạnh dạn phát triển kinh tế. Những lợi thế này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân mà còn tạo nền tảng để địa phương xây dựng vùng nuôi nhuyễn thể tập trung, gắn với chế biến, tiêu thụ và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Bà Võ Thị Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trần Phú.

Video: Không gian nuôi hàu treo dây trên vùng bãi bồi Cửa Sót

