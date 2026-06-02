"Mục sở thị" mô hình nuôi hàu treo dây trên vùng bãi bồi Cửa Sót

(Baohatinh.vn) - Tận dụng lợi thế vùng bãi bồi Cửa Sót, mô hình nuôi hàu treo dây của gia đình bà Trương Thị Hòa (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
Sau lần thử nghiệm đầu tiên vào năm 2025 với khoảng 4.000 dây hàu, bước sang vụ nuôi thứ hai từ tháng 2/2026, gia đình bà Hòa mở rộng quy mô khoảng 14.000 dây hàu, được bố trí thành từng ô lớn giữa bãi bồi. Các dàn nuôi được sắp xếp theo hướng so le nhằm tạo độ thông thoáng, giúp dòng chảy lưu thông tự nhiên, cung cấp nguồn thức ăn ổn định và hạn chế dịch bệnh, tạo điều kiện cho hàu phát triển.
Công việc chăm sóc hàu giữa vùng bãi bồi không hề nhẹ nhàng, bà Hòa phải lội nước tiếp cận từng dàn nuôi để kiểm tra độ bám, kích cỡ của hàu. Đồng thời, vệ sinh và san thưa mật độ hoàn toàn bằng phương pháp thủ công nhằm đảm bảo hàu phát triển đồng đều trước khi bước vào thu hoạch.
Những dây hàu được treo thành từng lớp dưới mặt nước nhằm tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên trong môi trường nước lợ.
Sau mỗi vụ thu hoạch, các vỏ hàu tiếp tục được tận dụng làm giá thể treo giống cho những vụ nuôi tiếp theo. Việc tái sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên giúp người dân tiết kiệm chi phí và giảm lượng chất thải ra môi trường.
Với lợi thế nguồn nước tự nhiên, môi trường sinh thái phù hợp, cùng sự mạnh dạn đầu tư, áp dụng phương thức nuôi hiện đại, mô hình nuôi hàu treo của gia đình bà Trương Thị Hoà bước đầu phát huy hiệu quả rõ nét, cho năng suất ổn định. Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trần Phú cũng đã chính thức tổ chức ra mắt mô hình nuôi hàu treo của gia đình chị Trương Thị Hòa nhằm khuyến khích hội viên mạnh dạn phát triển kinh tế. Những lợi thế này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân mà còn tạo nền tảng để địa phương xây dựng vùng nuôi nhuyễn thể tập trung, gắn với chế biến, tiêu thụ và phát triển bền vững trong thời gian tới.
Bà Võ Thị Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trần Phú.
Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương, công ty thủy lợi tại Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều tiết, vận hành hệ thống nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cao điểm gieo cấy vụ hè thu.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó từ sớm, từ xa không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là giải pháp căn cơ để Hà Tĩnh bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai nhằm nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.
Vụ lúa xuân 2026, Hà Tĩnh giành thắng lợi với năng suất lúa đạt cao, sản xuất từng bước chuyển đổi theo hướng canh tác bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị. Kết quả này góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 3% trong năm 2026.
Nhờ liên kết trồng cỏ nguyên liệu phục vụ trang trại bò sữa của Vinamilk, nhiều hộ dân ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) có nguồn thu nhập ổn định. Mô hình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững cho địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 phù hợp thực tiễn Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.