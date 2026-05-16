Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

(Baohatinh.vn) - Dù thời tiết nắng nóng, nông dân tại các vùng sản xuất ở Hà Tĩnh vẫn tích cực bám đồng thu hoạch lạc xuân nhằm đảm bảo khung thời vụ.
Ông Bùi Ngọc Biển - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Quang cho biết: “Hiện nay, Hội Nông dân xã đang tích cực tuyên truyền, vận động bà con tập trung thu hoạch nhanh gọn, khép kín khung thời vụ các loại cây trồng vụ xuân để triển khai sản xuất vụ hè thu hiệu quả. Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, năng suất cây trồng để phối hợp đánh giá, tham mưu triển khai các giải pháp phù hợp cho những vụ tiếp theo”.
Ra đồng từ 3 giờ sáng và tất tả thu hoạch đến hơn 11 giờ trưa, ông Nguyễn Quang Sáng (thôn Nam Sơn, xã Lộc Hà) chia sẻ: “Gia đình tôi có 7 sào lạc đang vào kỳ thu hoạch nhưng nhân lực không nhiều nên phải tranh thủ ra đồng từ sớm để kịp tiến độ. Đến nay, chúng tôi mới thu hoạch được hơn 2 sào, năng suất ước đạt khoảng 1,5 - 2 tạ/sào”.
Ông Trần Hợp (thôn Xuân Hải, xã Lộc Hà) cho biết: “Sau khi thu hoạch, chúng tôi tiến hành phơi lạc ngay tại ruộng để bảo đảm chất lượng. Năng suất lạc năm nay dự kiến khoảng 1,5 - 2 tạ lạc khô/sào. Hiện gia đình mới thu hoạch được vài ngày nên đang tập trung cho việc phơi phóng, sau đó mới khảo sát giá và bán cho thương lái”.
Vụ xuân năm 2026, toàn tỉnh gieo trồng hơn 5.600 ha lạc. Hiện nay, tại nhiều địa phương có diện tích lớn như: Lộc Hà 373 ha, Yên Hòa 330 ha, Nghi Xuân 330 ha, Tiên Điền 328 ha, Đức Minh 318 ha, Đồng Tiến 303 ha, Đan Hải 252 ha… bà con nông dân đang bước vào chính vụ thu hoạch, tiến độ đạt khoảng 15-20%. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, theo dõi chất lượng củ, tập trung thu hoạch để đảm bảo năng suất và khung thời vụ.
Tận dụng diện tích vườn nhà, anh Hoàng Hoài Nam (SN 1983, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Nhờ công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất được triển khai đồng bộ, những cánh đồng thửa lớn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất và mang lại vụ xuân bội thu.
Khai thác hiệu quả lợi thế đất đai vùng thượng, anh Hồ Tú Nam ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) phát triển mô hình trang trại đa cây, đa con. Nhờ kết hợp chăn nuôi, trồng trọt hợp lý, mô hình mang lại thu nhập ổn định, bền vững.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường có tàu cá tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, kết nối với các cơ sở sấy lúa trên địa bàn để hỗ trợ người dân trong khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dông lốc gây ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Những cánh đồng ở Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Bà con nông dân tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc để thu hoạch nhanh gọn lúa xuân trong niềm vui được mùa.
Để tránh tình trạng bảo kê, "làm giá", gây khó khăn cho người dân, ngay từ đầu vụ thu hoạch lúa xuân, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và điều tiết dịch vụ máy gặt.
Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị để trở thành phường vào cuối năm 2026.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt quản lý tàu cá, kiểm soát 100% hoạt động ra vào cảng, tăng cường xử lý vi phạm, hoàn thiện khung pháp lý... nhằm khắc phục triệt để các tồn tại trong chống khai thác IUU.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!