Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Phan Cúc - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Dù thời tiết nắng nóng, nông dân tại các vùng sản xuất ở Hà Tĩnh vẫn tích cực bám đồng thu hoạch lạc xuân nhằm đảm bảo khung thời vụ.

Tại vùng sản xuất Bãi Khảo (xã Đức Quang), thời điểm này, nhiều diện tích lạc xuân đã vào giai đoạn thu hoạch. Trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân tất bật nhổ lạc, thu gom và vận chuyển. Không khí lao động trở nên rộn ràng, khẩn trương hơn khi bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch kịp thời vụ.
Vụ xuân năm 2026, xã Đức Quang gieo trồng hơn 160 ha lạc, tập trung chủ yếu tại các vùng sản xuất thuộc các thôn Hoa Đình, Hạ Tứ, Trung Thành… Theo chia sẻ của người dân địa phương, do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn kéo dài, xen kẽ các đợt mưa dông, mưa đá nên năng suất lạc năm nay giảm khoảng 8-10% so với năm ngoái.
Bà Võ Thị Nhiêm (thôn Hạ Tứ, xã Đức Quang) cho biết: “Gia đình tôi trồng hơn 1 sào lạc giống L14. Bình quân mỗi sào thu được khoảng 1,5 - 2 tạ lạc khô. Giá thu mua từ 17.000 - 18.000 đồng/kg đối với lạc tươi và 23.000 - 25.000 đồng/kg đối với lạc khô 2 nắng, sau khi trừ các khoản chi phí thu về từ 2-2,5 triệu đồng/sào. Hiện nay, gia đình đang tập trung nhân lực thu hoạch sớm để kịp thời vụ gieo trỉa các loại cây màu khác như đậu, vừng…”.
Ông Bùi Ngọc Biển - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Quang cho biết: “Hiện nay, Hội Nông dân xã đang tích cực tuyên truyền, vận động bà con tập trung thu hoạch nhanh gọn, khép kín khung thời vụ các loại cây trồng vụ xuân để triển khai sản xuất vụ hè thu hiệu quả. Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, năng suất cây trồng để phối hợp đánh giá, tham mưu triển khai các giải pháp phù hợp cho những vụ tiếp theo”.
Tại xã Đức Minh, 318 ha lạc xuân thuộc vùng sản xuất các thôn Văn Khang, Tân An, Thọ Ninh, Thọ Tường… cũng đang bước vào chính vụ thu hoạch.
Bà Trần Thị Bích Mão (thôn Yên Mỹ, xã Đức Minh) cho biết: "Mặc dù năng suất lạc năm nay có giảm hơn so với các năm trước, song chất lượng củ vẫn tốt, giá thu mua ổn định nên bà con cũng có thêm động lực sản xuất. Với khoảng 3 sào lạc, gia đình tôi dự kiến thu về từ 7-8 triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí".
Tại xã Lộc Hà - một trong những địa phương có diện tích sản xuất lạc xuân lớn với tổng 373 ha, những ngày này, bà con nông dân đang bước vào vụ thu hoạch. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến hoạt động thu hoạch trở nên vất vả hơn.
Ra đồng từ 3 giờ sáng và tất tả thu hoạch đến hơn 11 giờ trưa, ông Nguyễn Quang Sáng (thôn Nam Sơn, xã Lộc Hà) chia sẻ: “Gia đình tôi có 7 sào lạc đang vào kỳ thu hoạch nhưng nhân lực không nhiều nên phải tranh thủ ra đồng từ sớm để kịp tiến độ. Đến nay, chúng tôi mới thu hoạch được hơn 2 sào, năng suất ước đạt khoảng 1,5 - 2 tạ/sào”.
Thời tiết nắng nóng khiến việc thu hoạch lạc trở nên vất vả hơn.
Ông Trần Hợp (thôn Xuân Hải, xã Lộc Hà) cho biết: “Sau khi thu hoạch, chúng tôi tiến hành phơi lạc ngay tại ruộng để bảo đảm chất lượng. Năng suất lạc năm nay dự kiến khoảng 1,5 - 2 tạ lạc khô/sào. Hiện gia đình mới thu hoạch được vài ngày nên đang tập trung cho việc phơi phóng, sau đó mới khảo sát giá và bán cho thương lái”.
Dự kiến sau khi hoàn thành thu hoạch lạc xuân, các vùng sản xuất sẽ tiếp tục gieo trỉa nhiều loại rau màu như vừng, đậu, khoai lang… góp phần nâng cao thu nhập và hiệu quả sử dụng đất.

Vụ xuân năm 2026, toàn tỉnh gieo trồng hơn 5.600 ha lạc. Hiện nay, tại nhiều địa phương có diện tích lớn như: Lộc Hà 373 ha, Yên Hòa 330 ha, Nghi Xuân 330 ha, Tiên Điền 328 ha, Đức Minh 318 ha, Đồng Tiến 303 ha, Đan Hải 252 ha… bà con nông dân đang bước vào chính vụ thu hoạch, tiến độ đạt khoảng 15-20%. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, theo dõi chất lượng củ, tập trung thu hoạch để đảm bảo năng suất và khung thời vụ.

