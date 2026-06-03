Người nuôi tôm xoay xở trước nguy cơ dịch bệnh mùa nắng nóng

Cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng của ông Trương Quang Lộc (HTX Nuôi trồng thủy sản Hà Voọc, phường Trần Phú) vừa thả hơn 30 vạn con giống nên công tác chăm sóc, quản lý môi trường ao đang được chú trọng. Ông Lộc cho biết: “Tôm mới thả nuôi nên còn khá nhạy cảm với các yếu tố môi trường. Vì vậy, thời điểm này chúng tôi thường xuyên túc trực tại ao, theo dõi nhiệt độ, độ pH, lượng oxy hòa tan để kịp thời điều chỉnh khi có biến động”.

Cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng của ông Trương Quang Lộc (HTX Nuôi trồng thủy sản Hà Voọc, phường Trần Phú) vừa thả hơn 30 vạn con giống.

Ông Hoàng Hải Đường - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Trần Phú cho biết: “Vụ tôm xuân hè, toàn phường thả nuôi trên 150 ha, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng. Để giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng, UBND phường đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở nuôi tôm tích cực theo dõi diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra môi trường ao nuôi và thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành chuyên môn. Đồng thời, địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức quan trắc môi trường định kỳ, kịp thời cảnh báo các yếu tố bất lợi để người nuôi tôm chủ động ứng phó”.

Hiện nay, các thành viên HTX Nuôi trồng thủy sản Tiểu Láng (phường Hải Ninh) đang duy trì mực nước trong ao trên 1,5m, tích cực tạo oxy bằng máy quạt nước.

Tại nhiều vùng nuôi tôm tập trung khác trên địa bàn Hà Tĩnh, người dân cũng đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động của nắng nóng, bảo vệ tôm nuôi trong giai đoạn phát triển quan trọng. Hiện nay, HTX Nuôi trồng thủy sản Tiểu Láng (phường Hải Ninh) đang thả nuôi tôm trên diện tích gần 20 ha.

Ông Lê Quang Anh - Giám đốc HTX chia sẻ: “Nhận định thời tiết năm nay nắng nóng kéo dài, cực đoan nên để đảm bảo vụ nuôi thắng lợi, chúng tôi chỉ thả nuôi với mật độ vừa phải, cho ăn đúng khẩu phần phù hợp, duy trì mực nước trong ao trên 1,5m, tích cực tạo oxy bằng máy quạt nước, máy sục khí”.

Ngoài việc bổ sung các chế phẩm sinh học, quản lý tốt mực nước và môi trường ao nuôi, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng như làm ao tròn lót bạt đáy nổi trong nhà lưới, xây dựng bể xi măng có mái che, lắp đặt hệ thống bạt che nắng, áp dụng công nghệ nuôi tuần hoàn (RAS)... Thực tế cho thấy, các giải pháp này mang lại hiệu quả rõ nét trong việc ổn định các yếu tố môi trường, hạn chế biến động nhiệt độ nước khi thời tiết nắng nóng kéo dài.

Các hộ nuôi tôm đầu tư nâng cấp hạ tầng như làm ao tròn lót bạt đáy nổi trong nhà lưới, xây dựng bể xi măng có mái che, lắp đặt hệ thống bạt che... hạn chế tác động của thời tiết.

Cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng của ông Trần Văn Minh (thôn Xuân Hòa, xã Lộc Hà) vừa mới thả 30 vạn tôm giống được gần 1 tháng. Ông Minh cho biết: “Những năm gần đây, gia đình đã đầu tư nâng cấp hệ thống ao nuôi theo 3 giai đoạn (ương dưỡng, nuôi trung gian và nuôi thương phẩm) để chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan. Nhờ đó, môi trường nuôi được kiểm soát tốt hơn, tôm ít bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, hạn chế dịch bệnh và có tỷ lệ sống cao hơn so với phương thức nuôi truyền thống”.

Vụ tôm xuân hè năm nay, toàn tỉnh đã thả nuôi trên diện tích hơn 1.500 ha.

Vụ tôm xuân hè năm 2026, toàn tỉnh đã thả nuôi trên diện tích hơn 1.500 ha. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, hoạt động nuôi tôm đang đối mặt với nhiều thách thức.

Theo dự báo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài, mưa bão bất thường, biến động độ mặn có xu hướng gia tăng, dễ gây sốc môi trường, khiến tôm nuôi suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh yếu tố thời tiết, nguy cơ dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ cũng đang ở mức cao. Kết quả giám sát của cơ quan chuyên môn cho thấy, một số bệnh nguy hiểm như đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính và vi bào tử trùng thường phát sinh mạnh trong giai đoạn từ tháng 4 - 7 hằng năm. Sự kết hợp giữa điều kiện môi trường bất lợi và mầm bệnh lưu hành khiến nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên tôm nuôi gia tăng đáng kể.

Người nuôi thường xuyên theo dõi sức khỏe của tôm.

Trước những diễn biến bất lợi đó, nhiều hộ nuôi đã chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh từ sớm. Anh Nguyễn Xuân Thủy (xã Thạch Hà), người có nhiều năm kinh nghiệm nuôi tôm cho biết: “Khi nhiệt độ tăng cao, tôm thường dễ mắc các bệnh như đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính. Vì vậy, tôi thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu môi trường ao nuôi, đồng thời bổ sung các loại vitamin, khoáng chất và men vi sinh đường ruột phù hợp nhằm tăng sức đề kháng, giúp tôm sinh trưởng ổn định trong điều kiện thời tiết nắng nóng”.

UBND các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn theo dõi diễn biến thời tiết, môi trường và tình hình dịch bệnh tại các vùng nuôi.

Để giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, vừa qua, ngành chuyên môn đã có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc tăng cường quản lý nuôi tôm nước lợ trong điều kiện thời tiết, môi trường bất lợi.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy - Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) cho biết: “Người nuôi cần kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào như con giống, thức ăn; thực hiện xử lý nước cấp, nước thải đúng quy trình kỹ thuật. Đồng thời, quản lý tốt môi trường ao nuôi; bổ sung vitamin, khoáng chất; sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học được phép lưu hành nhằm tăng sức đề kháng cho tôm, bảo đảm điều kiện sản xuất an toàn. UBND các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn theo dõi diễn biến thời tiết, môi trường và tình hình dịch bệnh; thực hiện tốt phương châm phòng bệnh chủ động từ sớm, từ xa; chú trọng giám sát các chỉ tiêu quan trọng như nhiệt độ, độ mặn, pH, oxy hòa tan (DO), độ kiềm, NH3, NO2 để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người nuôi xử lý khi xuất hiện các yếu tố bất lợi”.