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Vụ bưởi Phúc Trạch 2026: Sản lượng giảm, chất lượng vượt trội

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Dù sản lượng dự kiến giảm nhưng vụ bưởi Phúc Trạch năm 2026 tại Hà Tĩnh vẫn mang đến nhiều kỳ vọng khi chất lượng quả được đánh giá khá vượt trội.

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Gia đình anh Trần Quang Trung (thôn Địa Lợi, xã Hương Phố) có hơn 1 ha bưởi Phúc Trạch. Dù đã tập trung chăm sóc, song do thời tiết bất lợi thời điểm ra hoa và đậu quả nên sản lượng bưởi của gia đình năm 2026 dự kiến chỉ đạt hơn 50% so với vụ trước.
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“Năm ngoái, hơn 1 ha bưởi của gia đình tôi cho thu hoạch trên 16.000 quả, nhưng năm nay dự kiến chỉ khoảng 8.000 quả. Bù lại, giai đoạn nuôi quả ít mưa, thuận lợi cho cây tích lũy đường nên quả có mẫu mã đẹp, vị ngọt đậm hơn so với những năm trước. Một số ít diện tích ra hoa sớm nên vườn bưởi đã cho thu hoạch”, anh Trần Quang Trung cho biết.
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Là vùng trồng bưởi lớn nhất Hà Tĩnh, xã Phúc Trạch hiện có gần 550 ha bưởi, trong đó khoảng 450 ha đang cho quả. Nếu như năm 2025, sản lượng bưởi đạt hơn 6.950 tấn, doanh thu hơn 150 tỷ đồng thì năm nay, sản lượng dự kiến chỉ bằng hơn một nửa so với vụ trước. Tuy vậy, vụ bưởi này được đánh giá cao nhờ mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều.
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Vụ bưởi Phúc Trạch năm 2026 có năng suất, sản lượng thấp hơn so với những năm trước.
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Theo ông Lê Nguyễn Kiên Cường (người bên trái) - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch: "Cùng với việc hướng dẫn người dân chăm sóc vườn bưởi theo quy trình kỹ thuật, địa phương sẽ tăng cường kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống siêu thị nhằm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu bưởi Phúc Trạch".
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Hà Tĩnh hiện có gần 2.800 ha bưởi Phúc Trạch, tập trung chủ yếu tại các xã: Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Hương Xuân, Hương Khê... Nếu như những năm trước, thời điểm này người trồng chủ yếu tập trung dưỡng quả thì năm nay nhiều diện tích đã bắt đầu thu hoạch những lứa bưởi đầu tiên.
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Các hợp tác xã, người dân thường xuyên thăm vườn để chuẩn bị cho thời điểm thu hoạch chính vụ.
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Chị Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc HTX Sản xuất, Kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng (xã Hương Đô) cho biết: "Nắng nhiều trong giai đoạn nuôi quả đã giúp bưởi có mẫu mã đẹp, vị ngọt đậm hơn. Đây sẽ là lợi thế để bưởi Phúc Trạch chinh phục thị trường trong mùa vụ năm nay".
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Vụ thu hoạch bưởi Phúc Trạch đã bắt đầu với những lứa quả chín sớm, giá bán hiện nay dao động từ 25-30 nghìn đồng/quả, tăng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến khoảng một tháng nữa, khi bước vào chính vụ, thị trường sẽ rộn ràng hơn với dòng nông sản đặc sản nổi tiếng của vùng đất Hà Tĩnh.
Video: Khởi động vụ thu hoạch bưởi Phúc Trạch

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