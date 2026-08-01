Vụ bưởi Phúc Trạch 2026: Sản lượng giảm, chất lượng vượt trội

(Baohatinh.vn) - Dù sản lượng dự kiến giảm nhưng vụ bưởi Phúc Trạch năm 2026 tại Hà Tĩnh vẫn mang đến nhiều kỳ vọng khi chất lượng quả được đánh giá khá vượt trội.
Gia đình anh Trần Quang Trung (thôn Địa Lợi, xã Hương Phố) có hơn 1 ha bưởi Phúc Trạch. Dù đã tập trung chăm sóc, song do thời tiết bất lợi thời điểm ra hoa và đậu quả nên sản lượng bưởi của gia đình năm 2026 dự kiến chỉ đạt hơn 50% so với vụ trước.
Vụ bưởi Phúc Trạch năm 2026 có năng suất, sản lượng thấp hơn so với những năm trước.
Hà Tĩnh hiện có gần 2.800 ha bưởi Phúc Trạch, tập trung chủ yếu tại các xã: Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Hương Xuân, Hương Khê... Nếu như những năm trước, thời điểm này người trồng chủ yếu tập trung dưỡng quả thì năm nay nhiều diện tích đã bắt đầu thu hoạch những lứa bưởi đầu tiên.
Các hợp tác xã, người dân thường xuyên thăm vườn để chuẩn bị cho thời điểm thu hoạch chính vụ.
Chị Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc HTX Sản xuất, Kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng (xã Hương Đô) cho biết: "Nắng nhiều trong giai đoạn nuôi quả đã giúp bưởi có mẫu mã đẹp, vị ngọt đậm hơn. Đây sẽ là lợi thế để bưởi Phúc Trạch chinh phục thị trường trong mùa vụ năm nay".
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