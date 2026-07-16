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Dự án 4F Quế Lâm gần 1.300 tỷ đồng sắp được khởi công tại Hà Tĩnh

Nguyễn Trung - Thái Oanh
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(Baohatinh.vn) - Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được nhà đầu tư đánh giá lớn nhất cả nước, tích hợp đồng bộ sản xuất, chế biến, chăn nuôi và trồng trọt.

UBND xã Cẩm Xuyên vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm.

Trước đó, ngày 29/5/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng làm nhà đầu tư dự án.

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Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm.

​Khu vực thực hiện dự án thuộc thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên có diện tích quy hoạch 466.991,8m², tương đương gần 47 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.276 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 191 tỷ đồng, vốn huy động 1.085 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

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Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm tại xã Cẩm Xuyên có quy mô gần 47 ha. (Hình ảnh minh họa được tạo bởi AI).

Dự án được xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 4F gồm Farm - Food - Feed - Fertilizer, tương ứng với trồng trọt, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và phân bón. Mô hình hướng tới hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ đến tái sử dụng phụ phẩm, hạn chế chất thải ra môi trường.

Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn, chất lượng cao; sản xuất dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và các chế phẩm sinh học; tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

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Theo nhà đầu tư, đây là tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn 4F có quy mô lớn nhất cả nước cũng như châu Á hiện nay. (Hình ảnh minh họa được tạo bởi AI).

Điểm nhấn của dự án là hệ thống 5 nhà máy sản xuất, chế biến được đầu tư đồng bộ. Trong đó, nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng có công suất 150.000 tấn/năm; nhà máy chế biến lúa gạo 100.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất vi sinh, chế biến thảo dược, thảo mộc 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng vật nuôi 50.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất than viên nén thảo mộc 10.000 tấn/năm.

Bên cạnh khu vực sản xuất, dự án còn bố trí hệ thống trang trại chăn nuôi, trồng trọt và các công trình phụ trợ phục vụ chuỗi sản xuất tuần hoàn.

Theo quy hoạch, trang trại ruồi lính đen có công suất khoảng 400 tấn nhộng khô/năm. Khu chăn nuôi gồm 500 lợn nái, 20 lợn đực giống, 4.000 lợn thịt; khoảng 1.000 con bò; 45.000 gà đẻ, 40.000 gà thịt và 20.000 con vịt.

Dự án dành hơn 14,8 ha xây dựng vườn cây ăn quả; hơn 5,1 ha làm vườn ươm cây giống công nghệ cao và khoảng 8,7 ha trồng chuối, trồng cỏ. Các loại cây dự kiến được trồng gồm bưởi, vú sữa tím, thanh long ruột đỏ và một số giống cây ăn quả chất lượng cao khác.

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Khu sản xuất – chế biến của tổ hợp dự kiến gồm 5 nhà máy được đầu tư đồng bộ, hiện đại.
﻿ (Hình ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Tổng diện tích xây dựng công trình của dự án gần 102.679m², chiếm khoảng 22% diện tích quy hoạch. Các khu chức năng còn lại được bố trí làm hồ điều hòa, vườn cây, khu trồng trọt, bãi tập kết nguyên liệu hữu cơ, hệ thống giao thông nội bộ và các công trình xử lý chất thải.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ với các tuyến đường trục chính rộng 15m, 2 trạm biến áp, 6 giếng khoan cung cấp nước sinh hoạt và hệ thống hồ chứa phục vụ tưới cây, chăn nuôi.

Dự án thiết kế hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt; 100% nước thải phát sinh phải được xử lý bảo đảm quy định trước khi xả ra môi trường. Chất thải rắn, chất thải sinh hoạt và chất thải trong quá trình sản xuất được thu gom, phân loại tại nguồn và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

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Tổ hợp tích hợp đồng bộ các khu trồng trọt, chăn nuôi, vườn ươm công nghệ cao, trang trại ruồi lính đen và hồ sinh thái theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn. (Hình ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Theo nhà đầu tư, dự án dự kiến được khởi công vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2026 và hoàn thành trong vòng 30 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

Trong 15 tháng đầu, nhà đầu tư sẽ triển khai các nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, sản xuất vi sinh - chế biến thảo dược và sản xuất dinh dưỡng vật nuôi. Từ tháng thứ 16 đến tháng thứ 21, dự án xây dựng nhà máy chế biến lúa gạo và nhà máy sản xuất than viên nén. Hệ thống trang trại trồng trọt, chăn nuôi cùng các hạng mục phụ trợ được thực hiện từ tháng thứ 22 đến tháng thứ 30.

Khi đi vào hoạt động, tổ hợp được kỳ vọng sẽ hình thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao; nâng cao giá trị nông sản, tận dụng hiệu quả phụ phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh.

Ngoài chức năng sản xuất, Tổ hợp 4F Quế Lâm còn được định hướng trở thành điểm nghiên cứu, trình diễn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn của Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

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Tags:

#nông nghiệp hữu cơ #4F Quế Lâm #kinh tế tuần hoàn #nông nghiệp

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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