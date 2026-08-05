Hà Tĩnh tăng tốc đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá, góp phần chống khai thác IUU

Hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 3.564 tàu cá chiều dài từ 6 m đến dưới 12 m, hoạt động chủ yếu ở vùng biển ven bờ với các nghề như lưới rê, lưới kéo, câu mực...

Thời gian qua, thực hiện đồng bộ giải pháp chống khai thác IUU, các địa phương ven biển đã cơ bản hoàn thành việc đánh dấu, kẻ vẽ số đăng ký tàu cá theo quy định của Bộ NN&MT.

Nhiều biển số và ký hiệu nhận diện trên các tàu cá nhanh bị phai mờ, bong tróc.

Tuy nhiên, do thường xuyên hoạt động trên biển, chịu tác động của sóng gió và ma sát trong quá trình khai thác hải sản, nhiều biển số và ký hiệu nhận diện nhanh bị phai mờ, bong tróc, hư hỏng. Ngoài ra, một số trường hợp còn kẻ vẽ chưa đúng quy chuẩn về kích thước, vị trí, màu sắc, gây khó khăn cho công tác quản lý và kiểm soát đội tàu.

UBND xã Đồng Tiến thành lập các tổ công tác đến từng thôn, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân sơn, kẻ vẽ và gắn biển số nhận diện theo đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp chống khai thác IUU và khắc phục những tồn tại theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) trong đợt thanh tra lần thứ 5, UBND xã Đồng Tiến đã tổ chức rà soát toàn bộ tàu cá trên địa bàn; thành lập các tổ công tác đến từng thôn, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân sơn, kẻ vẽ và gắn biển số nhận diện theo đúng quy định.

Thuyền đánh cá được lắp biển số cứng theo đúng kích thước, màu sắc quy định.

Tại điểm tập trung neo đậu tàu thuyền của xã Đồng Tiến, các biển số bị phai màu được thay bằng biển số cứng theo đúng kích thước, màu sắc quy định trước khi tàu ra khơi.

Ông Nguyễn Văn Sáng (thôn Đông Tiến, xã Đồng Tiến) chia sẻ: "Thuyền của gia đình tôi chủ yếu câu mực, hoạt động cách bờ khoảng 3-4 hải lý. Trước đây số đăng ký được viết bằng sơn nên nhanh bị phai, mờ. Nay được địa phương hỗ trợ cấp miễn phí biển số cứng để gắn lên, bền hơn trước, góp phần tăng nhận diện khi ra biển, nên chúng tôi rất phấn khởi, yên tâm khai thác”.

Xã Đồng Tiến hỗ trợ, cấp biển cho tàu thuyền đánh cá của ngư dân.

Toàn xã Đồng Tiến hiện có 299 tàu cá chiều dài từ 6 m đến dưới 12 m, khai thác vùng ven bờ. Ông Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản; thường xuyên kiểm tra việc duy trì biển số, dấu nhận diện trên tàu thuyền; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, góp phần thực hiện chống khai thác IUU hiệu quả”.

Xã Thạch Lạc đang tập trung hướng dẫn ngư dân khắc phục việc chưa đánh dấu, kẻ vẽ số đăng ký theo quy chuẩn hoặc biển số bị mờ, bong tróc.



Không chỉ tại Đồng Tiến, nhiều địa phương ven biển khác cũng đang đồng loạt triển khai các giải pháp nhằm chuẩn hóa việc đánh dấu, nhận diện tàu cá. Với 179 tàu cá có chiều dài từ 6 m đến dưới 12 m đang hoạt động, xã Thạch Lạc đang tập trung hướng dẫn ngư dân khắc phục việc chưa đánh dấu, kẻ vẽ số đăng ký theo quy chuẩn hoặc biển số bị mờ, bong tróc.

Ông Hồ Văn Trường - Bí thư Chi bộ thôn Bắc Lạc (xã Thạch Lạc) cho biết: "Thôn chúng tôi là một trong những địa bàn có tàu thuyền đánh cá số lượng lớn của xã. Thực hiện chỉ đạo của UBND xã, chúng tôi đã trực tiếp đến từng chủ tàu tuyên truyền, hướng dẫn việc đánh dấu tàu cá, kẻ vẽ số đăng ký theo mẫu thống nhất, bảo đảm đồng bộ, đúng quy định; rà soát lại số lượng, thông tin liên quan nhằm chuẩn hóa số liệu trong khai thác thủy sản, xóa đăng ký với các tàu không còn hoạt động”.

Ngư dân được hỗ trợ sử dụng một mẫu biển thống nhất nhằm bảo đảm đồng bộ, đúng quy định.

Để nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu khai thác ven bờ, UBND xã Tiên Điền đã tổ chức đợt kiểm tra công tác chấp hành pháp luật của các cơ sở sửa chữa tàu thuyền, chủ tàu cá về việc đánh dấu, kẻ vẽ biển số và chấp hành thực hiện các biện pháp chống khai thác IUU.

Đợt cao điểm tập trung rà soát nhóm tàu, thuyền đánh cá có chiều dài lớn nhất từ 6 m đến dưới 12 m nhằm nâng cao nhận thức của chủ tàu trong việc chấp hành quy định về đánh dấu, kẻ vẽ số đăng ký, giấy phép khai thác thủy sản, trang bị các dụng cụ đảm bảo an toàn khi đi khai thác trên biển.

Lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ ngư dân thực hiện đánh dấu tàu cá, kẻ vẽ biển số.

Theo bà Ngô Thị Thoa - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Tiên Điền, để triển khai hiệu quả kế hoạch, địa phương đã huy động sự vào cuộc của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Đồn Biên phòng Lạch Kèn cùng Ban Công tác Mặt trận thôn. Nhờ đó, đến nay, cơ bản số tàu cá dài từ 6 m đến dưới 12 m đã được đánh dấu, kẻ vẽ biển số theo quy định.

Việc sơn sửa, kẻ lại số đăng ký và đánh dấu tàu cá theo đúng quy định, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý đội tàu và kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác IUU.

Hiện nay, các địa phương cũng đang tăng cường cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tàu cá, lập danh sách, phân loại toàn bộ tàu cá trên địa bàn, đặc biệt là tàu thuyền chưa đăng ký, chưa đăng kiểm, chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản (tàu cá 3 không); xác định rõ chủ sở hữu, tình trạng hoạt động, nguồn gốc hình thành và xây dựng phương án xử lý dứt điểm.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng Khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản thường xuyên hướng dẫn các địa phương, chủ tàu kiểm tra, sơn sửa, kẻ lại số đăng ký và đánh dấu tàu cá theo đúng quy định, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý đội tàu và kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác IUU.

Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục rà soát 100% tàu cá trên địa bàn, phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, yêu cầu chủ tàu khẩn trương khắc phục những trường hợp chưa đánh dấu, chưa kẻ vẽ số đăng ký hoặc biển số bị mờ, bong tróc, không đúng quy chuẩn; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành”.