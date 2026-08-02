Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Hướng tới đồng bộ dữ liệu đất đai

Nhiều năm qua, cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai được hình thành từ nhiều nguồn, nhiều thời kỳ nên thông tin thiếu đồng bộ, chưa đầy đủ. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước và quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng CSDL đất đai nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Trước thực trạng này, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA, ngày 29/3/2026 của Bộ NN&MT, Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND, ngày 24/4/2026 về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Yêu cầu đặt ra là dữ liệu sau khi hoàn thiện phải đạt tiêu chuẩn "đúng - đủ - sạch - sống", đảm bảo khả năng kết nối trực tiếp với CSDL quốc gia về dân cư.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, đến ngày 27/7/2026, tổng số thửa đất trên địa bàn toàn tỉnh là 2.785.027. Số thửa đất đã có dữ liệu thuộc tính là 1.406.521, đạt 50,5% so với tổng số thửa đất; số thửa đất đã được rà soát, bổ sung thông tin, làm “đúng - đủ - sạch - sống” là 1.022.637, đạt tỷ lệ 72,7% so với tổng số thửa đất đã có dữ liệu thuộc tính. Hà Tĩnh nằm trong nhóm các địa phương có kết quả khá về tỷ lệ dữ liệu đất đai đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống". Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện vẫn còn 383.884 thửa đã có dữ liệu thuộc tính cần làm sạch; 1.378.506 thửa mới chỉ có dữ liệu không gian (chiếm 49,5% so với tổng số thửa đất).

Ngày 24/7/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ và hoàn thiện CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể hóa chỉ đạo này, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ và hoàn thiện CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong tổ chức thực hiện làm giàu, làm sạch CSDL đất đai. Tại hội nghị, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị phải triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ trước ngày 30/11/2026.

Tăng tốc thực hiện nhiệm vụ

Theo ông Trương Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, khối lượng công việc cần thực hiện hiện nay rất lớn, trong khi quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn. Hồ sơ, tài liệu đất đai hình thành qua nhiều thời kỳ thiếu đồng bộ, một số xã, phường cần phải thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; hạ tầng công nghệ thông tin, năng lực quản lý, vận hành CSDL đất đai còn hạn chế; một số chủ sử dụng đất không có mặt tại địa phương; một số trường hợp đã nhận chuyển nhượng QSDĐ nhưng thông tin chưa được cập nhật trên hệ thống quản lý đất đai...

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng để hoàn thành mục tiêu đề ra, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: làm sạch đối với các thửa đất đã có dữ liệu; xây dựng bổ sung dữ liệu đối với các thửa đất chỉ có dữ liệu không gian; thực hiện đối với các thửa đã giao đất theo quy hoạch chi tiết các khu dân cư nhưng chưa cập nhật dữ liệu không gian; thực hiện đối với các thửa đất có thông tin chủ sử dụng chưa khớp hoặc không tìm thấy thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư; đo đạc bản đồ địa chính 11 xã, phường còn lại.

Các chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tập trung hoàn thiện CSDL đất đai.

Theo tiến độ đề ra, các sở, ngành từ tỉnh đến cơ sở đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan. Tại xã Toàn Lưu, các phòng, ban tập trung rà soát, xử lý 1.726 thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ nhưng còn tồn tại các vấn đề như: sai sót thông tin, chủ sử dụng đất vắng mặt, nhiều trường hợp thay đổi thông tin cá nhân nhưng chưa đồng bộ trên hệ thống...

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Công an xã Toàn Lưu cho biết: "Hiện, lực lượng công an đang tập trung xác minh, bổ sung thông tin đối với những chủ sử dụng đất còn thiếu mã định danh; các trường hợp đã đối khớp với CSDL quốc gia về dân cư nhưng còn sai lệch thông tin hoặc chưa tìm thấy thông tin. Đồng thời, phối hợp với công an các xã, phường trên toàn quốc để rà soát, xác minh, thu thập thông tin để phục vụ quá trình làm sạch dữ liệu đất đai”.

Công an xã Toàn Lưu tập trung rà soát thông tin sai sót của các chủ sử dụng đất trên địa bàn.

Cùng với các địa phương, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh) đang tập trung rà soát, bổ sung dữ liệu không gian, hồ sơ quét và cập nhật thông tin đối với những thửa đất còn thiếu thông tin theo hướng dẫn.

Bà Phạm Thị Hằng - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Hương Sơn cho biết: “Chúng tôi đang phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; tập trung nhân lực cho những địa bàn, nhóm hồ sơ còn nhiều tồn tại, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc”.

Cán bộ, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Hương Sơn triển khai rà soát CSDL đất đai.

Không chỉ tập trung xử lý dữ liệu trên hệ thống, hiện nay, các địa phương đang tập trung kiểm tra, xét duyệt những thửa đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhưng chưa kê khai đăng ký, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Ông Nguyễn Viết Khanh - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn phường còn hơn 700 thửa đất chưa được làm sạch dữ liệu. Chúng tôi đang tiếp tục thu thập thông tin về chủ sử dụng đất và các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, đồng thời tăng cường phối hợp với công an xã và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để xử lý những trường hợp còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh".

Cán bộ phường Bắc Hồng Lĩnh hướng dẫn ông Nguyễn Bá Tuấn (TDP Hồng Lam, phường Bắc Hồng Lĩnh) thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ đất đai.

Với phương châm ưu tiên xử lý các hồ sơ đã đầy đủ điều kiện, đồng thời, phân loại các hồ sơ còn tồn tại thành từng nhóm riêng để có giải pháp tháo gỡ, từ tỉnh đến cơ sở đang cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt.

Cán bộ, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đang tập trung cao thực hiện quy trình làm sạch dữ liệu đất đai.

Ông Trương Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai theo đúng yêu cầu đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện; hàng tuần theo dõi kết quả làm giàu, làm sạch CSDL đất đai của văn phòng đăng ký đất đai và UBND các xã, phường. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu xây dựng phương án chấm điểm các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ".

Các cấp, ngành, địa phương đang nỗ lực đảm bảo việc xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Việc hoàn thiện CSDL đất đai không chỉ góp phần xây dựng nền tảng cho quá trình chuyển đổi số mà còn tạo công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai theo hướng minh bạch, hiện đại. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.

Với lộ trình bài bản, phương pháp triển khai quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, Hà Tĩnh đang hướng tới mục tiêu hoàn thiện CSDL đất đai trước ngày 30/11/2026, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.