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Gen Z và làn gió mới nơi công sở

Thục Anh - Thanh Tùng
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(Baohatinh.vn) - Với tư duy đổi mới, làm chủ công nghệ, nhiều bạn trẻ Gen Z ở Hà Tĩnh đang khẳng định năng lực trong công việc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị...

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Số hóa để quản lý giao thông hiệu quả

Số hóa để quản lý giao thông hiệu quả

Từ kiểm tra giấy phép lái xe qua VNeID đến xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, các ứng dụng số giúp quản lý minh bạch, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.
Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc, sáng 26/7, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sáng 25/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) và các địa chỉ đỏ tại Nghệ An, Quảng Trị.
Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản

Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản

Nép mình dưới chân núi Mồng Gà, đền Cả ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) không chỉ được biết đến là một ngôi đền cổ linh thiêng, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.
Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.
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