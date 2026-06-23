Gen Z Hà Tĩnh bắt nhịp xu hướng “đa nguồn thu”

Tốt nghiệp ngành Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), anh Nguyễn Duy Minh (SN 2003) lựa chọn trở về quê hương phường Thành Sen mở quán cà phê 22 Space - Local Coffee & Tea (nằm trên đường Trần Thị Hường), đồng thời xây dựng kênh TikTok để nhận booking quảng cáo. Quyết định của anh xuất phát từ mong muốn được gần gia đình, đồng thời xây dựng mô hình kinh doanh kết hợp sáng tạo nội dung số.

Anh Nguyễn Duy Minh vừa vận hành quán cà phê, vừa phát triển nội dung số để tạo thêm nguồn thu.

“Phần lớn thời gian trong ngày, tôi tập trung quản lý và vận hành quán. Khi quán vắng khách hoặc sau giờ đóng cửa, tôi tranh thủ quay và dựng video cho hai kênh TikTok: "Nguyễn Duy Minh" và "Cà phê 22 Space – Local Coffee & Tea". Nội dung chủ yếu là các tình huống hài hước, gần gũi với đời sống giới trẻ. Hiện kênh cá nhân của tôi có gần 40.000 người theo dõi, bắt đầu cho thu nhập từ quảng cáo và tiếp thị liên kết. Có những hôm phải làm việc đến 1–2 giờ sáng nhưng tôi vẫn thấy vui vì được theo đuổi công việc mình yêu thích” - anh Minh chia sẻ.

Là giáo viên tại Trung tâm Ngoại ngữ Javiko (đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen), chị Trần Thị Trang (SN 2001) cũng chủ động sắp xếp thời gian để đảm nhận thêm các lớp dạy tiếng Anh và ôn luyện chứng chỉ ngoại ngữ.

Việc chủ động lập kế hoạch và quản lý thời gian giúp nhiều bạn trẻ cân bằng giữa công việc chính, nghề tay trái và các mục tiêu phát triển cá nhân.

Chị Trang cho biết: “Công việc chính của tôi kéo dài từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều hằng ngày. Ngoài thời gian đó, tôi đảm nhận dạy thêm các lớp tiếng Anh giao tiếp, IELTS cho học viên có nhu cầu. Dù công việc khá bận rộn nhưng thu nhập cải thiện rõ rệt. Tôi đặt mục tiêu mua ô tô cho bố mẹ và hướng tới tự do tài chính trước tuổi 40 nên cảm thấy những nỗ lực hiện tại là xứng đáng".

Với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số, nhiều người trẻ không còn làm việc độc lập mà chủ động liên kết thành các nhóm cộng tác để cùng xây dựng, vận hành và phát triển kênh nội dung trên nền tảng số.



Nhiều người trẻ cùng hợp tác theo nhóm để phát triển nội dung số.

Anh Trần Văn Sang (SN 1999, xã Cẩm Xuyên) đang vận hành 3 kênh truyền thông bóng đá và 2 kênh nội dung kết nối hẹn hò trên nền tảng số, cho hay: “Chúng tôi cùng nhau lên ý tưởng, quay dựng, biên tập và vận hành nội dung trên các nền tảng số. Việc phối hợp theo nhóm không chỉ giúp duy trì nội dung đều đặn mà còn tạo môi trường để các thành viên học hỏi kinh nghiệm, đồng thời gia tăng thu nhập. Hiện các kênh do tôi quản lý duy trì đăng tải hằng ngày, giúp giữ tương tác ổn định và mang lại nguồn thu khoảng 2 - 4 triệu đồng/ngày. Ngoài ra, tôi cũng phụ giúp gia đình quản lý xưởng may Việt - Hàn những lúc có thời gian rảnh”.

Việc người trẻ làm nhiều công việc phản ánh sự thay đổi trong tư duy tài chính. Ở một khía cạnh khác, họ đang khiến không ít phụ huynh băn khoăn về sự cân bằng giữa công việc và sức khỏe.

﻿ Kết hợp làm việc nhóm giúp người trẻ đạt hiệu quả cao trong công việc.

“Tôi rất mừng khi thấy con sớm có ý thức tự lập và biết cố gắng cho những mục tiêu của bản thân. Tuy nhiên, gia đình vẫn luôn nhắc con phải biết cân đối thời gian, nghỉ ngơi hợp lý và chăm sóc sức khỏe. Kiếm tiền là cả quá trình lâu dài, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất” - bà Nguyễn Thị Lý (mẹ anh Nguyễn văn Sang) bày tỏ.

Theo các chuyên gia tâm lý, việc người trẻ chủ động tạo nhiều nguồn thu nhập phản ánh khả năng thích ứng linh hoạt trước những thay đổi của thị trường lao động. Song, nếu không kiểm soát tốt áp lực công việc và thời gian nghỉ ngơi, người trẻ có nguy cơ đối mặt với tình trạng căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Dưới góc độ y tế, Bác sĩ Hoàng Thị Quỳnh Thơ - Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) khuyến nghị: “Người trẻ cần đặc biệt chú ý đến chế độ sinh hoạt khi làm nhiều công việc cùng lúc. Cần đảm bảo ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng và duy trì vận động thể chất thường xuyên. Các hoạt động như: đi bộ, chạy bộ nhẹ hoặc yoga sẽ giúp người trẻ cải thiện tinh thần và giảm căng thẳng hiệu quả. Một vấn đề không nên xem nhẹ nữa là cần hạn chế thức khuya để bảo vệ sức khỏe lâu dài”.