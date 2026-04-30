Không gian workshop sáng tạo ở Hà Tĩnh

Nguyễn Liễu - Anh Thùy
(Baohatinh.vn) - Không chỉ là hoạt động giải trí, các workshop sáng tạo tại Hà Tĩnh đang thu hút đông đảo người trẻ và thiếu nhi, mang đến không gian để mỗi người tự tay tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Khai trương từ đầu tháng 4/2026, cửa hàng phụ kiện June trên đường Lý Tự Trọng (phường Thành Sen) đã nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ và các em nhỏ tìm đến trải nghiệm các hoạt động làm đồ handmade.
Đây là mô hình workshop sáng tạo, nơi khách hàng được hướng dẫn để tự thực hiện các hoạt động thủ công, nghệ thuật thay vì chỉ quan sát hoặc mua sản phẩm hoàn chỉnh.
Với mức giá dao động từ 49.000 – 79.000 đồng, khách hàng có thể tự tay làm lược, đan vòng tay hay trang trí kẹp tóc theo sở thích cá nhân. Không gian nhỏ xinh, mang phong cách nhẹ nhàng đã khiến nơi đây trở thành điểm check-in và thư giãn được nhiều bạn trẻ lựa chọn.
Chị Mai Trần Như Quỳnh – chủ cửa hàng phụ kiện June chia sẻ: “Tôi muốn tạo ra một không gian để các bạn trẻ không chỉ đến mua sắm mà còn có thể tự tay làm ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Qua đó, các bạn có thêm một lựa chọn trải nghiệm nhẹ nhàng, ý nghĩa hơn”.
Tại Mây Workshop trên đường Nguyễn Huy Oánh (phường Thành Sen), các hoạt động như vẽ tranh, tô tượng, làm gốm… được tổ chức thường xuyên, thu hút giới trẻ và nhất là trẻ em từ 5 – 10 tuổi.
Mỗi buổi trải nghiệm có mức giá từ 40.000 – 150.000 đồng, tùy loại hình sản phẩm.
Trong không gian này, người tham gia được tự do sáng tạo và mang sản phẩm về như một “thành quả” của riêng mình.
Chị Nguyễn Hải Như – chủ Mây Workshop cho biết: “Ngoài các lớp học cố định trong tuần, chúng tôi tổ chức thêm workshop vào cuối tuần để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của thanh, thiếu nhi. Điều quan trọng không chỉ là sản phẩm cuối cùng mà là quá trình các em được sáng tạo, rèn luyện sự kiên nhẫn và phát triển tư duy thẩm mỹ”.
Nhiều phụ huynh tham gia trải nghiệm workshop cùng con khi có thời gian rảnh.
Một số cửa hàng đồ uống tại Hà Tĩnh cũng nhanh chóng bắt nhịp xu hướng này bằng cách tích hợp trải nghiệm workshop vào mô hình kinh doanh. Tại Amoria Tea & Coffee trên đường Lê Duẩn, nhiều sản phẩm như tượng, tranh, gương, lược… được bày sẵn để khách hàng vừa thưởng thức đồ uống, vừa tham gia sáng tạo. Mô hình “2 trong 1” này giúp tăng tính hấp dẫn, tạo thêm lý do để khách hàng quay trở lại.
Bạn Lê Mai Phương Anh (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi thấy các workshop như thế này rất thú vị vì vừa được thư giãn, vừa có thể tự tay làm ra những món đồ xinh xắn. Mỗi lần đến là một trải nghiệm khác nhau, không bị nhàm chán như đi cà phê thông thường”.
Không gian workshop cũng trở thành nơi để các bạn trẻ thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trên mạng xã hội. Những sản phẩm tự làm, dù đơn giản, lại mang ý nghĩa tinh thần lớn, góp phần tạo nên niềm vui và cảm giác thành tựu.
Bên cạnh đó, sự phát triển của các workshop còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới khi người trẻ không chỉ “mua sản phẩm” mà còn “mua trải nghiệm”. Điều này đặt ra yêu cầu cho các cơ sở kinh doanh phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để thu hút và giữ chân khách hàng.
Trong bối cảnh nhịp sống ngày càng nhanh, những không gian như vậy chính là điểm dừng chân để mỗi người tìm lại sự cân bằng, nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo và kết nối với chính mình. Và có lẽ, chính từ những trải nghiệm nhỏ bé ấy, một xu hướng sống tích cực, giàu cảm xúc đang dần hình thành trong đời sống giới trẻ Hà Tĩnh hôm nay.

#workshop sáng tạo #Giới trẻ Hà Tĩnh #Hoạt động trải nghiệm ở Hà Tĩnh

Trong "dòng chảy" du lịch số, mỗi điểm đến không chỉ được khám phá mà còn được "kể chuyện" bằng công nghệ. Tuổi trẻ Hà Tĩnh đang thổi làn gió mới để lan tỏa hình ảnh quê hương
Tuần làm việc ngắn cùng hệ thống phúc lợi hấp dẫn giúp Hà Lan giữ vững lực lượng lao động, trong khi văn hóa làm việc cường độ cao tại Mỹ lại đẩy nhiều nhân sự rời bỏ thị trường.
Với niềm đam mê khám phá ẩm thực và mong muốn quảng bá đặc sản quê hương, Nguyễn Thị Minh Anh (thành viên nhóm Hà Tĩnh Review) là gương mặt quen thuộc trong nhiều video trải nghiệm tại các làng nghề, quán ăn, điểm đến trên địa bàn tỉnh.