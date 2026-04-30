Không gian workshop sáng tạo ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không chỉ là hoạt động giải trí, các workshop sáng tạo tại Hà Tĩnh đang thu hút đông đảo người trẻ và thiếu nhi, mang đến không gian để mỗi người tự tay tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng.
Đây là mô hình workshop sáng tạo, nơi khách hàng được hướng dẫn để tự thực hiện các hoạt động thủ công, nghệ thuật thay vì chỉ quan sát hoặc mua sản phẩm hoàn chỉnh.
Với mức giá dao động từ 49.000 – 79.000 đồng, khách hàng có thể tự tay làm lược, đan vòng tay hay trang trí kẹp tóc theo sở thích cá nhân. Không gian nhỏ xinh, mang phong cách nhẹ nhàng đã khiến nơi đây trở thành điểm check-in và thư giãn được nhiều bạn trẻ lựa chọn.
Mỗi buổi trải nghiệm có mức giá từ 40.000 – 150.000 đồng, tùy loại hình sản phẩm.
Trong không gian này, người tham gia được tự do sáng tạo và mang sản phẩm về như một “thành quả” của riêng mình.
Chị Nguyễn Hải Như – chủ Mây Workshop cho biết: “Ngoài các lớp học cố định trong tuần, chúng tôi tổ chức thêm workshop vào cuối tuần để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của thanh, thiếu nhi. Điều quan trọng không chỉ là sản phẩm cuối cùng mà là quá trình các em được sáng tạo, rèn luyện sự kiên nhẫn và phát triển tư duy thẩm mỹ”.
Bạn Lê Mai Phương Anh (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi thấy các workshop như thế này rất thú vị vì vừa được thư giãn, vừa có thể tự tay làm ra những món đồ xinh xắn. Mỗi lần đến là một trải nghiệm khác nhau, không bị nhàm chán như đi cà phê thông thường”.
Không gian workshop cũng trở thành nơi để các bạn trẻ thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trên mạng xã hội. Những sản phẩm tự làm, dù đơn giản, lại mang ý nghĩa tinh thần lớn, góp phần tạo nên niềm vui và cảm giác thành tựu.
