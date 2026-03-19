Người trẻ Hà Tĩnh định nghĩa hạnh phúc theo cách nào?

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) được Liên Hợp Quốc chính thức công bố từ năm 2012, xuất phát từ quan điểm coi trọng hạnh phúc và sự an sinh của con người. Việc lựa chọn ngày này không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng cho sự hài hòa của tự nhiên, mà còn gợi nhắc về sự cân bằng trong đời sống tinh thần, nơi con người biết lắng nghe và gìn giữ những giá trị bền vững.

Hạnh phúc với mỗi bạn trẻ là cách cho đi để nhận lại.

Với nhiều bạn trẻ, hạnh phúc là khi được sống trọn với đam mê và biết yêu thương bản thân. Bạn Nguyễn Cẩm Hà (20 tuổi, xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Sau những giờ học, tôi dành thời gian đi cà phê cùng bạn bè, chụp vài bức hình để lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ, hoặc đơn giản là nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng. Tôi cũng duy trì thói quen tập thể dục thể thao để giữ tinh thần thoải mái. Những điều nhỏ như vậy, nhưng giúp tôi cân bằng cuộc sống và cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày”.

Nếu những trải nghiệm cá nhân mang đến sự trưởng thành, thì gia đình là nơi giữ cho cảm xúc ấy không bị chông chênh. Giữa nhịp sống nhiều biến động, những giá trị tình thân có sức “neo giữ” bền bỉ đối với người trẻ. Bạn Nguyễn Hà Vy (22 tuổi, phường Hà Huy Tập) chia sẻ: “Nụ cười, sự hạnh phúc của bố mẹ, ông bà luôn là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Tôi thích cảm giác ở nhà, ăn cơm và trò chuyện cùng gia đình. Những câu chuyện đời thường cũng đủ khiến tôi thấy bình yên. Với tôi, niềm vui đơn giản là khi nhìn thấy người thân yêu của mình khỏe mạnh”.

Nguyễn Hà Vy chăm chú lắng nghe những câu chuyện đời thường mà ông kể.

Hạnh phúc không dừng lại ở việc “đủ cho mình” mà đáng trân quý hơn cả là khi người trẻ nhận ra giá trị của sự sẻ chia. Đó là cách Nguyễn Nhật Trà My (22 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh) đang sống và khẳng định khát vọng sống của chính mình.

“Là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, tôi tích cực tham gia và đảm nhận nhiều chương trình tình nguyện, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho những học sinh gặp khó khăn. Nhìn ánh mắt háo hức, nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ, tôi thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Mỗi món quà, lời động viên trao đi đều tô vẽ cho cuộc đời mình thêm ý nghĩa” - Trà My chia sẻ.

Bạn Nguyễn Nhật Trà My tích cực tham gia các hoạt động xã hội

Với những bậc phụ huynh, niềm hạnh phúc đôi khi nằm trong những thay đổi nhỏ của con. Nhìn con gái Nguyễn Thị Thảo (sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội) trưởng thành từng ngày, bà Nguyễn Thị Thanh (xã Mai Phụ) không giấu nổi sự tự hào: “Là sinh viên năm hai, Thảo vừa học vừa làm để tự chi trả sinh hoạt phí. Biết bố mẹ vất vả, con luôn cố gắng học tập và giành nhiều học bổng của trường. Những thành quả con đạt được là niềm vui lớn nhất với tôi" - Thanh chia sẻ.

Tuy nhiên, khi hạnh phúc trở nên “cá nhân hóa”, nó cũng dễ bị lệch hướng. Không ít bạn trẻ vô thức đồng nhất hạnh phúc với những hình ảnh hào nhoáng, dẫn đến lối sống hư ảo và chạy theo những niềm vui nhất thời.

Bố mẹ luôn là nguồn động lực để bạn trẻ phấn đấu, chinh phục những mục tiêu.

Bạn Trần Minh Đức (26 tuổi, công nhân Nhà máy Sản xuất xe ô tô điện VinFast Hà Tĩnh) từng trải qua giai đoạn áp lực khi so sánh mình với bạn bè. “Tôi từng có khoảng thời gian thấy mình tụt lại phía sau, thua kém các bạn cùng trang lứa. Tôi bắt đầu vay mượn để chi tiêu nhiều cho những món đồ đắt đỏ, nhưng rồi nợ nần chồng chất. Sau một thời gian, tôi nhận ra mình đang tự làm khó bản thân. Thức tỉnh lại, tôi học cách sống chậm, đặt những mục tiêu nhỏ, trân trọng từng ngày và biết đủ. Với tôi, hạnh phúc là khi cảm thấy nhẹ lòng, không còn áp lực hay so sánh với người khác”.

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quan điểm và cách suy nghĩ của người trẻ về hạnh phúc. Cô Trần Thị Anh (giáo viên Trường THPT Cẩm Xuyên) nhìn nhận: “Người trẻ hôm nay có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng đồng thời cũng dễ bị chi phối bởi những giá trị chưa bền vững. Nhiều em đồng nhất niềm vui với thành tích hay hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội, dẫn đến áp lực vô hình, căng thẳng trong học tập và đời sống tinh thần”.

﻿﻿ Tuy nhiên, hạnh phúc thực sự có ý nghĩa khi vừa biết cân bằng giữa sở thích cá nhân và trách nhiệm với xã hội.

Theo cô giáo Trần Thị Anh, để phát triển toàn diện, bạn trẻ cần hiểu hạnh phúc gắn với nỗ lực, trách nhiệm và khả năng tự nhận thức. “Khi các em biết trân trọng những nỗ lực của bản thân, biết quản lý cảm xúc và đặt mục tiêu phù hợp, các em sẽ phát triển bền vững, định hướng rõ ràng cho tương lai. Đây không chỉ là bài học cho mỗi cá nhân, mà còn là nền tảng để các em trở thành những công dân có trách nhiệm, biết sẻ chia và đóng góp tích cực cho xã hội” - cô Anh nhấn mạnh.

Từ những trải nghiệm cá nhân, tình thân gia đình đến sự sẻ chia với cộng đồng, người trẻ Hà Tĩnh đang định hình hạnh phúc theo cách riêng của mình. Khi biết cân bằng giữa sở thích cá nhân và trách nhiệm xã hội, hạnh phúc trở nên gần gũi và thực tế hơn. Chính vì thế, Ngày Quốc tế Hạnh phúc không chỉ là dịp kỷ niệm, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người biết trân trọng giá trị sống và lan tỏa niềm vui đến mọi người xung quanh.