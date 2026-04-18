Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Giới trẻ

"Điểm danh" 7 thói quen âm thầm tàn phá cuộc sống

P.V (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thức khuya, ăn ngoài hay sa đà vào mạng xã hội là những thói quen đang âm thầm bào mòn sức khỏe và cản trở bạn phát triển.

Lạm dụng đồ ăn ngoài

Đồ ăn giao tận nơi mang lại sự tiện lợi khi bận rộn. Nhưng lạm dụng thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe lâu dài.

Michael Pollan, tác giả chuyên viết về ẩm thực và sức khỏe người Mỹ, nói: "Ăn uống không chỉ để no bụng, nó là nghi thức để kết nối với tự nhiên và cơ thể". Tự chuẩn bị bữa ăn là cách chủ động chăm sóc bản thân, duy trì kỷ luật sống thay vì phụ thuộc vào dịch vụ có sẵn.

Thói quen lướt điện thoại xem các video ngắn mang niềm vui tức thời nhưng giảm khả năng tư duy sâu và tập trung. Ảnh: Lifetimes

Chìm đắm trong video ngắn

Lướt video ngắn vài phút dễ kéo dài thành hàng giờ, lãng phí thời gian mà không đem lại kiến thức. Hình thức này mang lại niềm vui tức thời nhưng làm giảm khả năng tư duy sâu và sự tập trung.

Giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Georgetown (Mỹ) Cal Newport nói: "Trong thế giới đầy rẫy sự phân tâm, khả năng làm việc sâu ngày càng khan hiếm và giá trị". Thay vì lướt điện thoại vô định, đọc sách hoặc hoạt động ngoài trời mang lại lợi ích thiết thực hơn cho não bộ.

Sa đà vào chuyện phiếm

Bàn tán chuyện người khác gây lãng phí thời gian và tạo ra môi trường tiêu cực. Thường xuyên vướng vào thị phi làm giảm uy tín cá nhân và phá vỡ các mối quan hệ.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Eleanor Roosevelt nói: "Những bộ óc vĩ đại bàn luận ý tưởng, bộ óc trung bình bàn luận sự kiện, bộ óc nhỏ nhen bàn tán về con người". Rời xa các cuộc tán gẫu giúp bạn có thêm thời gian nâng cấp bản thân.

Thức khuya triền miên

Nhiều người thức khuya để giải trí hoặc cố hoàn thành công việc. Tuy nhiên, đánh đổi giấc ngủ đồng nghĩa với việc vay mượn sức khỏe của tương lai.

Matthew Walker, Giáo sư thần kinh học và tâm lý học tại Đại học California, Berkeley (Mỹ), cho biết: "Giấc ngủ là chất tăng cường hiệu suất mạnh mẽ nhất. Rút ngắn thời gian ngủ chính là rút ngắn tuổi thọ". Ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi, tái tạo năng lượng để làm việc hiệu quả vào hôm sau.

Lo âu thái quá

Lo lắng cho tương lai không làm thay đổi kết quả mà chỉ gây xáo trộn cuộc sống hiện tại. Việc bận tâm đến những điều chưa xảy ra hoặc dằn vặt vì quá khứ sẽ vắt kiệt năng lượng. Thay vì lo âu, việc tập trung giải quyết tốt công việc trước mắt mang lại hiệu quả thực tế. Khi bạn hoàn thành mục tiêu hiện tại, những kết quả tích cực sẽ tự động xuất hiện.

Tích trữ đồ đạc vô nghĩa

Xu hướng mua sắm bốc đồng, gom đồ giảm giá khiến không gian sống bị thu hẹp bởi những vật dụng không cần thiết.

Yamashita Hideko, tác giả Nhật Bản sáng lập triết lý "Đoạn - Xả - Ly", cho biết dọn dẹp đồ đạc cũng là dọn dẹp những tắc nghẽn trong tâm hồn. Căn phòng phản chiếu trạng thái tâm lý của bạn. Không gian sống gọn gàng giúp duy trì sự bình yên nội tâm. Hạn chế mua sắm vô ích và chọn lọc thông tin là cách đơn giản hóa cuộc sống.

Chạy theo trào lưu mù quáng

Mạng xã hội dễ khiến người xem nảy sinh tâm lý so sánh và rập khuôn khi chứng kiến thành công của người khác. Chạy theo trào lưu khiến bạn đánh mất định hướng cá nhân.

Nhà tâm lý học phân tích người Thụy Sĩ Carl Jung nói: "Đặc quyền quý giá nhất của đời người là trở thành con người thật của chính mình". Mỗi người có một lộ trình riêng. Duy trì nhịp độ bản thân và tập trung vào mục tiêu cá nhân là cách phát triển bền vững nhất.

Tin liên quan

Tags:

#thói quen phá hỏng cuộc sống #thói quen xấu #thói quen cần bỏ #thói quen cần tránh

