Mẫu nhí Hà Tĩnh tỏa sáng trên sàn diễn catwalk

Thục An
(Baohatinh.vn) - Với gương mặt sáng, phong thái tự tin và niềm đam mê nghệ thuật từ sớm, Khâu Vân Kỳ – cô học trò nhỏ đến từ Hà Tĩnh đang từng bước ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang thiếu nhi.

Thời gian gần đây, hình ảnh cô bé Khâu Vân Kỳ với gương mặt sáng, thần thái tự tin cùng những bước catwalk chuyên nghiệp đã trở nên quen thuộc với nhiều người yêu thích thời trang thiếu nhi.

Dù mới chỉ là học sinh lớp 1, cô bé đến từ xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh đã sớm gây ấn tượng khi liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình biểu diễn thời trang, các sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi và sở hữu lượng người theo dõi, yêu mến khá lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Vân Kỳ trên sàn diễn. Ảnh nhân vật cung cấp

Phía sau ánh đèn sân khấu và những bộ trang phục lộng lẫy, Khâu Vân Kỳ ngoài đời lại là một cô học trò nhỏ hồn nhiên, chăm ngoan và giàu đam mê. Hiện em đang là học sinh lớp 1A3, Trường Tiểu học Tiên Điền. Không chỉ nổi bật bởi năng khiếu trình diễn thời trang, Vân Kỳ còn được thầy cô và bạn bè yêu mến bởi sự nhanh nhẹn, tự tin cùng tinh thần luôn sẵn sàng học hỏi, khám phá những điều mới mẻ.

Tại Trường Tiểu học Tiên Điền, nhiều người vẫn trìu mến gọi Vân Kỳ là “mẫu nhí” của lớp 1A3. Dù tuổi còn nhỏ nhưng mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, cô bé đều mang đến phong thái tự nhiên, gương mặt biểu cảm cùng sự tự tin hiếm thấy ở lứa tuổi thiếu nhi. Những bước catwalk của Vân Kỳ không chỉ thể hiện năng khiếu mà còn là kết quả của quá trình chăm chỉ luyện tập và niềm yêu thích nghệ thuật được nuôi dưỡng từ sớm.

Khâu Vân Kỳ từng ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi như danh hiệu “Siêu mẫu nhí phong cách năm 2025” tại Vietnam Iconic Awards 2025, danh hiệu “Gương mặt kết nối” tại giải thưởng Búp sen vàng năm 2025… Đặc biệt, vào tháng 8 tới đây, em sẽ tham gia cuộc thi quốc tế “Tinh anh thời đại” được tổ chức tại Trung Quốc. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để Vân Kỳ tiếp tục học hỏi, trải nghiệm và phát triển trên hành trình nghệ thuật của mình.

Khâu Vân Kỳ luôn có mẹ đồng hành trên mọi chặng đường.

Để có được sự tự tin ấy là cả một quá trình rèn luyện nghiêm túc của cô bé nhỏ tuổi. Những ngày đầu tập catwalk, từ cách giữ dáng, biểu cảm khuôn mặt đến từng bước đi trên sân khấu đều là thử thách đối với Vân Kỳ. Tuy nhiên, bằng sự chăm chỉ và tinh thần ham học hỏi, cô bé dần tiến bộ qua từng buổi tập, biết cách làm chủ sân khấu và thể hiện tốt hơn trong mỗi phần trình diễn.

Và phía sau những bước catwalk tự tin của Vân Kỳ luôn có sự đồng hành lặng lẽ của gia đình. Chị Lê Thị Hồng Hạnh – mẹ của em cho biết: "Khi nhận thấy con yêu thích trình diễn thời trang, gia đình đã tạo điều kiện để con được trải nghiệm và phát triển năng khiếu. Tuy nhiên, bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật, việc học văn hóa vẫn luôn được gia đình đặt lên hàng đầu để con phát triển toàn diện."

Vân Kỳ chia sẻ: “Con bắt đầu thích làm người mẫu nhí từ năm 5 tuổi. Khi đứng trên sân khấu, con cảm thấy rất vui và tự tin. Nhờ có mẹ luôn đồng hành và sắp xếp thời gian hợp lý, nhờ có thầy cô, bạn bè động viên nên con có thể vừa học tốt, vừa có điều kiện theo đuổi đam mê của mình.”

Bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật, Vân Kỳ còn là một học sinh chăm ngoan với nhiều thành tích nổi bật trong học tập với giải nhì hội thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp trường năm học 2025 - 2026, giải xuất sắc cuộc thi tìm kiếm tài năng cấp trường, giải khuyến khích cuộc thi viết chữ đẹp toàn quốc tại Hà Nội. Ngoài ra, cô bé còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể và theo đuổi nhiều môn năng khiếu khác để hoàn thiện bản thân.

Khâu Vân Kỳ (bên phải) trở về với hình ảnh một cô học trò nhỏ chăm ngoan.

Rời ánh đèn sân khấu và những bộ trang phục biểu diễn, trở về lớp học, Vân Kỳ vẫn là cô học trò nhỏ hồn nhiên, chăm chỉ và hòa đồng với bạn bè. Chính sự tự tin, nhanh nhẹn cùng tinh thần ham học hỏi đã giúp em để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt thầy cô và bạn bè.

Em Nguyễn Bảo Vy, học sinh lớp 1A3, Trường Tiểu học Tiên Điền chia sẻ: "Bạn Vân Kỳ rất chăm chỉ, học giỏi và hòa đồng với các bạn trong lớp. Ngoài năng khiếu, Vân Kỳ còn chăm chỉ trong học tập nên em rất ngưỡng mộ bạn."

Theo cô Lê Thị Tâm – giáo viên chủ nhiệm lớp 1A3, Vân Kỳ là học sinh thông minh, nhanh nhẹn và có ý thức học tập tốt. Dù tham gia nghệ thuật từ sớm nhưng em vẫn luôn chăm chỉ, tự giác trong học tập và hòa đồng với bạn bè. Cô giáo cũng bày tỏ niềm tự hào khi Vân Kỳ ngày càng tự tin, trưởng thành hơn qua từng hoạt động ở trường cũng như trên các sân khấu nghệ thuật, đồng thời tin rằng cô học trò nhỏ sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Khâu Vân Kỳ luyện tập tiếng Trung tại nhà.

Mang trong mình những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ, cô học trò nhỏ Trường Tiểu học Tiên Điền đang từng bước viết nên hành trình riêng bằng sự chăm chỉ, tự tin và tinh thần không ngừng cố gắng. Từ lớp học nhỏ nơi quê nhà đến những sân khấu nghệ thuật lớn, Khâu Vân Kỳ đang dần khẳng định hình ảnh một mẫu nhí đầy triển vọng, đồng thời là một học sinh chăm ngoan, giàu đam mê và luôn nỗ lực vươn lên.

Những bước catwalk chuyên nghiệp của Khâu Vân Kỳ. Tư liệu do nhân vật cung cấp

