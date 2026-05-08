Vì sao khách Ấn Độ thích Việt Nam?

"Đây là điểm đến mà bạn có thể kể nhiều câu chuyện khác nhau", Rahul Bali, nhà sản xuất hai bộ phim Bollywood ghi hình tại Việt Nam Love in Vietnam & SILLA, lý giải sự yêu thích của khách du lịch Ấn Độ với Việt Nam.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, năm 2025, Ấn Độ đứng thứ 6 trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, với 746.000 lượt ghé thăm, sau Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm, hơn 324.000 lượt khách Ấn đã đến Việt Nam, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách tham quan Nhà tù Hỏa Lò ngày 1/5. Ảnh: Giang Huy

"Thị trường khách Ấn Độ đang bùng nổ tại Việt Nam", theo ông Nguyễn Đắc Hiếu, Quản lý Truyền thông và Tiếp thị của khách sạn dát vàng Dolce By Wyndham Hanoi Golden Lake. Phần lớn khách Ấn Độ đi theo đoàn lớn, nghỉ dưỡng theo tour kết hợp tổ chức sự kiện (MICE). Bên cạnh đó, cũng có những nhóm khách lẻ như cặp đôi, gia đình.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông công ty du lịch Vietravel, cho biết mùa cao điểm khách Ấn tại Việt Nam thường từ tháng 4 đến 7 (do kỳ nghỉ hè tại Ấn bắt đầu sớm) và tháng 10 đến 1 (trùng với mùa lễ hội, cưới hỏi tại Ấn).

Rahul Bali đã nhiều lần đến Việt Nam và dưới góc nhìn của ông, thiên nhiên Việt Nam mang đậm chất điện ảnh, gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác cũng như "cực kỳ linh hoạt". Từ những kiến tạo đá vôi kỳ ảo của vịnh Hạ Long đến những bãi biển hoang sơ và các thành phố sôi động, Việt Nam mang đến nhiều trải nghiệm du lịch trong cùng một điểm đến.

Khách Ấn Độ tham quan Phú Quốc. Ảnh: Vietravel

Theo Bali, sự hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam đối với du khách Ấn Độ không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của sự kết hợp rất thuyết phục của các lợi thế.

Ẩm thực Việt Nam phản ánh sự cân bằng và tươi ngon - nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ no, tiếp thêm năng lượng. Các lựa chọn ăn chay và các món ăn phù hợp với khẩu vị người Ấn Độ đang ngày càng phổ biến, giúp du khách Ấn Độ dễ dàng cảm thấy như ở nhà. Văn hóa Việt Nam mang đến sự tôn trọng và chân thành tự nhiên, phù hợp với tâm lý người Ấn Độ.

Nhưng "sức mạnh thực sự giúp Việt Nam thu hút khách Ấn Độ nằm ở con người - ấm áp thầm lặng, kỷ luật và tận tâm sâu sắc", Bali nói. Du khách cảm thấy được chào đón, chứ không chỉ được đáp ứng nhu cầu.

Bên cạnh đó, Việt Nam có những lợi thế khác như khả năng tiếp cận dễ dàng, chi phí du lịch phải chăng. Với mạng lưới đường bay được cải thiện, chi phí trên mặt đất tương đối thấp hơn so với nhiều điểm đến quốc tế, Việt Nam mang đến trải nghiệm cao cấp nhưng không quá đắt đỏ.

Trong thông cáo mới nhất của Indigo vào hồi cuối năm ngoái, hãng đã mở đường bay thẳng hàng ngày Delhi-Hà nội từ ngày 20/12/2025. Trước đó, hãng bay giá rẻ của Ấn đã mở đường bay Kolkata-Hà Nội/TPHCM. Ở chiều ngược lại, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng cung cấp các chuyến bay thương mại đến nhiều điểm đến tại Ấn Độ như Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad từ hai thành phố lớn Hà Nội, TPHCM.

Lý do quan trọng khác khiến khách Ấn thích Việt Nam, theo Bali, đó là điểm đến mang tới cảm giác "vừa kỳ lạ vừa quen thuộc", điều mà quốc gia khác đang gặp khó. Chính sự cân bằng này đã khiến Việt Nam đặc biệt hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ đang tìm kiếm những trải nghiệm quốc tế phong phú, thoải mái và đáng nhớ.

Theo ông Hiếu, khách Ấn Độ tinh tế và kỹ lưỡng trong khâu dịch vụ, đặc biệt là ẩm thực. Họ có thể đưa ra những yêu cầu tỉ mỉ về đồ ăn (nguyên liệu, gia vị, hương vị đặc trưng). Với nhiều đoàn yêu cầu cao, họ thường mang theo đầu bếp riêng tới khách sạn.

Bà Vân Khanh cũng đánh giá khách Ấn có xu hướng cá nhân hóa cao. Họ đề cao trải nghiệm dịch vụ, hướng dẫn viên cần am hiểu sâu văn hóa, tập quán, lối sống Ấn Độ. Họ đặc biệt coi trọng hoạt động giải trí buổi tối (nightlife) và các hoạt động chụp hình checkin với cảnh đẹp. "Họ mong muốn đi du lịch quốc tế nhưng vẫn cảm thấy gần gũi như ở nhà", bà Vân Khanh nói.

Đổi lại, khách Ấn có mức chi tiêu cao, chủ yếu sử dụng dịch vụ khách sao 4-5 sao, đặc biệt khách MICE có mức chi tiêu gấp 2-3 lần khách thông thường. Thời gian lưu trú trung bình của khách Ấn là 5-7 ngày, với các hành trình liên tuyến như Hà Nội - vịnh Hạ Long - Ninh Bình hoặc Đà Nẵng - Hội An.

Theo Bali, Việt Nam đã xây dựng được nền tảng vững chắc với du khách Ấn Độ, nhưng giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ đến từ sự hoàn thiện, chứ không phải là sự đổi mới hoàn toàn.

"Việt Nam đã có lợi thế, giờ cần sự chính xác hơn", doanh nhân người Ấn nói.

Ông cho rằng Việt Nam cần mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng cường kết nối trực tiếp với các thành phố nhỏ hơn và cấp visa nhanh chóng, liền mạch để mở ra làn sóng du khách Ấn tiếp theo. Các lựa chọn ăn chay và thân thiện với người Ấn cần mở rộng hơn. Trải nghiệm du lịch cũng cần được chọn lọc kỹ lưỡng - đặc biệt là du lịch cưới hỏi, MICE, du lịch điện ảnh cần được hỗ trợ với các chính sách rõ ràng và hệ thống một cửa.

Bên trong nhà hàng phục vụ buffet sáng của Dolce Hanoi, khách sạn với hàng nghìn chi tiết được dát vàng tại Hà Nội. Ảnh: Dolce hanoi golden lake

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh của Vietravel, nếu ngành du lịch Việt hiểu đúng gu và phục vụ đúng chuẩn, khách Ấn là phân khúc mang lại giá trị doanh thu và biên lợi nhuận tốt.

Khách Ấn Độ cũng là tệp khách nồng hậu và đánh giá cao sự tận tâm của người Việt. "Khi khách sạn đáp ứng đúng mong đợi, họ sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho các dịch vụ khác như ẩm thực, tổ chức sự kiện hay các dịch vụ chăm sóc sức khỏe", ông Hiếu của khách sạn Dolce Hanoi nói thêm.

Sự thuận tiện tại chỗ cũng cần được cải thiện vì khách Ấn mong muốn khi tới Việt Nam sẽ được hỗ trợ nhiều hơn bằng tiếng Hindi, tiếng Anh cùng lịch trình thuận tiện hơn và dịch vụ đầu - cuối liền mạch. Việt Nam cũng cần phát triển thương hiệu mạnh mẽ hơn, từ một điểm đến đang thịnh hành trở thành sự lựa chọn ưu tiên thông qua các chiến lược quảng bá nhất quán tại Ấn Độ.

"Cột mốc quan trọng trong hành trình thu hút khách Ấn đến là chuyến thăm cấp nhà nước chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, Ngài Tô Lâm, tới Ấn Độ", Bali nói. Ông nhận định những chuyến thăm cấp nhà nước không chỉ củng cố quan hệ song phương mà còn đóng vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ để thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa và hợp tác sáng tạo.

"Việt Nam mang đến sự kết hợp hiếm có giữa vẻ đẹp, văn hóa và sự đáng tin cậy. Nơi đây không chỉ là một điểm đến mà còn là đối tác cho bất kỳ ai muốn tạo ra điều gì đó có tính tác động và bền vững", nhà sản xuất phim Bollywood Rahul Bali nói.