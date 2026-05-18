Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, đại diện nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (tổ chức hằng năm) và quy mô toàn quốc (5 năm tổ chức một lần) vào dịp sinh nhật Bác.

Đây là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An, Khu Di tích Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước, qua đó, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Lễ hội Làng Sen năm 2026 có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng của dân tộc.

Đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tới tham dự chương trình.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, ngày hôm nay, cùng với khai mạc Lễ hội Làng Sen, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khởi công hai dự án trọng điểm: Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và Đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Các dự án không chỉ mang ý nghĩa phát triển hạ tầng giao thông và năng lượng của tỉnh, tạo thành mắt xích chiến lược trong quy hoạch giao thông và năng lượng quốc gia, mà còn khẳng định năng lực, sự khởi sắc của tỉnh về thu hút đầu tư, tạo đà cho sự phát triển trong chặng đường sắp tới.

Đây cũng là lời báo công cụ thể nhất, thiết thực nhất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dâng lên Người trong ngày sinh nhật.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An có thêm động lực, quyết tâm phấn đấu, tạo bước phát triển đột phá, sớm đưa Nghệ An trở thành “một trong những tỉnh khá nhất miền bắc” như Bác Hồ đã căn dặn.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Khu Di tích Kim Liên.

Điểm nhấn của đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm nay là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn gồm 3 chương: “Sen nở đất quê”, “Dấu chân thời đại” và “Hương sắc trường tồn” ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.

Đặc biệt, dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Khu Di tích Kim Liên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia Kim Liên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia Kim Liên.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển du lịch của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tới du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Làng Sen năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18/5 đến ngày 30/5 tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh (19/5/1890-19/5/2026).

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.