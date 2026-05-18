Văn hóa - Giải trí

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

(Baohatinh.vn) - Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, đại diện nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (tổ chức hằng năm) và quy mô toàn quốc (5 năm tổ chức một lần) vào dịp sinh nhật Bác.

Đây là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An, Khu Di tích Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước, qua đó, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Lễ hội Làng Sen năm 2026 có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng của dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, ngày hôm nay, cùng với khai mạc Lễ hội Làng Sen, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khởi công hai dự án trọng điểm: Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và Đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Các dự án không chỉ mang ý nghĩa phát triển hạ tầng giao thông và năng lượng của tỉnh, tạo thành mắt xích chiến lược trong quy hoạch giao thông và năng lượng quốc gia, mà còn khẳng định năng lực, sự khởi sắc của tỉnh về thu hút đầu tư, tạo đà cho sự phát triển trong chặng đường sắp tới.

Đây cũng là lời báo công cụ thể nhất, thiết thực nhất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dâng lên Người trong ngày sinh nhật.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An có thêm động lực, quyết tâm phấn đấu, tạo bước phát triển đột phá, sớm đưa Nghệ An trở thành “một trong những tỉnh khá nhất miền bắc” như Bác Hồ đã căn dặn.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Khu Di tích Kim Liên.

Điểm nhấn của đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm nay là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn gồm 3 chương: “Sen nở đất quê”, “Dấu chân thời đại” và “Hương sắc trường tồn” ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.

Đặc biệt, dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Khu Di tích Kim Liên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia Kim Liên.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển du lịch của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tới du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Làng Sen năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18/5 đến ngày 30/5 tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh (19/5/1890-19/5/2026).

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tháng Năm đi qua gợi nhớ lời dạy của Bác Hồ, ký ức tuổi thơ gắn với chiếc khăn quàng đỏ và những bài học đầu đời về tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và tình yêu quê hương.
Mỗi mùa trong năm đều mang một vẻ đẹp riêng của nó. Và trong khu vườn nhỏ, các loài cây cũng có những câu chuyện thật đáng yêu để kể về sự đổi thay của cuộc sống.
Đưa hành khách đi qua cung đường sắt ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam, chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung" Huế-Đà Nẵng cũng mang đến hành trình giàu cảm xúc với cảnh sắc, âm nhạc, ẩm thực hòa quyện thành bản sắc riêng của đường sắt Việt Nam hôm nay.
Trong cuộc sống có những biến cố, mất mát nhưng bằng niềm tin, sự chờ đợi và nghị lực vượt qua nghịch cảnh, con người rồi sẽ chạm tới những giây phút hạnh phúc vỡ òa đầy xúc động.
Nắng tháng Năm không chỉ là tín hiệu của mùa hè rộn rã, mà với nhiều người đó còn là mùa của sự chiêm nghiệm, lời chia tay và khát vọng về một “vùng nắng” riêng đầy yêu thương.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7/2026 đã chính thức công bố Top 10 chung khảo của mùa giải năm nay với 3 tập truyện, 2 bộ tranh, 2 tập truyện tranh, 1 tập thơ, 1 vở nhạc kịch cùng 1 series hoạt hình và hệ sinh thái sáng tạo.
Mùa lúa thơm là bức tranh dung dị mà giàu cảm xúc về mùa no đủ, nghĩa tình. Ở đó có giọt mồ hôi của người nông dân, có niềm vui lao động và ký ức tuổi thơ lắng sâu theo năm tháng.
Từng là trung tâm học thuật vang danh cả nước trên đất Trường Lưu (Hà Tĩnh), Trường học Phúc Giang nay vẫn còn hiện hữu qua tư liệu quý và ký ức của người dân về một di sản văn hiến.
Hiện nay, ngày càng nhiều độc giả ưa chuộng đọc ebook (sách điện tử) trên các thiết bị đọc sách nhờ sự tiện lợi khi mang theo. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không ít bạn trẻ buộc phải tìm đến những nguồn sách không chính thống để đáp ứng nhu cầu.
Hành trình của cậu bé Mùa Hè là mang nắng ấm, tiếng ve và niềm vui đến cho cánh đồng, khu rừng và trẻ nhỏ, để rồi nhận ra ý nghĩa đẹp đẽ của sự sẻ chia và yêu thương trong cuộc sống.
Điện Biên hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, nhưng hào khí của một thời "lừng lẫy năm châu" vẫn luôn hiện hữu trong từng dấu tích, mãi là ký ức hào hùng trong tâm khảm mỗi người Việt Nam.
"Xanh mát những vòm thơ" là hành trình đi tìm lại màu xanh rợp mát của rặng cúc tần, hàng tre và những khúc đồng dao, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và tình làng nghĩa xóm nồng hậu.
Có những ký ức tuổi thơ gắn với điều bình dị như góc vườn, bờ ao, vật dụng quen thuộc. “Nhớ chiếc gáo dừa của ngoại” đưa ta về miền quê yên bình, nơi lưu giữ tình thân và kỷ niệm không phai.
Kỳ nghỉ lễ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn trở thành "học kỳ thực tế" đầy thú vị khi nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con trẻ về với những miền quê Hà Tĩnh trải nghiệm bắt cào cào, câu cá, thả diều...
Nếu đất nước là một bản nhạc thật đẹp thì giai điệu hay nhất chính là hòa bình, khi mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp tiếng cười, niềm vui và những điều bình dị thân thương.
Mùa hè đến mang theo nắng vàng, tiếng ve rộn ràng và cả những bản nhạc thật vui của thiên nhiên. Và giữa những âm thanh ấy, một chú ve con vẫn mải mê tìm kiếm “giai điệu” của riêng mình.
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, xã Đức Minh (Hà Tĩnh) - nơi có dòng La hiền hòa chảy qua, vẫn gìn giữ trọn vẹn vẻ bình yên, mộc mạc mà sâu lắng cùng nhiều giá trị truyền thống.
