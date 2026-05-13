Y-fest 2026 Quảng Ninh: Khi công nghệ và nghệ thuật "hòa nhịp thấu cảm"

(Baohatinh.vn) - Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa công bố chính thức khởi động chuỗi sự kiện Y-Fest 2026 với chủ đề "Hòa nhịp thấu cảm" (Sync Of Heart) diễn ra liên tiếp trong 3 ngày từ 15-17/5/2026.

Lần đầu tiên nhạc hội hoành tráng kết hợp triển lãm hệ sinh thái số của Viettel mang tên Y-Fest được tổ chức tại Quảng Ninh, hứa hẹn mang lại hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc cho hàng vạn khán giả và khách du lịch ở thành phố biển.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu V-Pop hiện nay như SOOBIN, Bích Phương, Hương Tràm, Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD, Orange,...

Hành trình trải nghiệm hệ sinh thái số liền mạch

Tiếp nối tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, Y-Fest 2026 kiến tạo một không gian nơi công nghệ không còn là khái niệm khô khan mà trở thành ngôn ngữ của sự thấu hiểu. Tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, Quảng Ninh, Viettel mang đến một hệ sinh thái số được kết nối chặt chẽ, cho phép khách tham quan dấn thân vào một hành trình trải nghiệm liền mạch:

· Bảo tàng số Viettel: Là sự kết hợp sáng tạo giữa công nghệ và nghệ thuật giúp người xem được trải nghiệm tự họa nên bức chân dung số “độc bản”.

· Tammi Home: Khu vực tương tác sử dụng trí tuệ nhân tạo, mang lại những trải nghiệm công nghệ mới mẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Y-Fest.

· Hệ thống các Zone trải nghiệm: Zone Tammi, Zone 5G và Zone TV360 được thiết kế chuyên biệt, giúp người dùng tận hưởng sức mạnh của hạ tầng mạng viễn thông thế hệ mới và các dịch vụ giải trí đỉnh cao.

Đêm nhạc hội "Hòa nhịp thấu cảm" cùng dàn sao triệu view

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là đêm đại nhạc hội diễn ra vào tối ngày 17/05/2026. Với sân khấu được thiết kế ứng dụng tối đa công nghệ trình chiếu và âm thanh chuẩn quốc tế, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu V-Pop hiện nay: SOOBIN, Bích Phương, Hương Tràm, Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD, Orange, cùng sự góp mặt của 24K.Right và DJ KS.

Sân khấu Y-Fest 2026 tại Quảng Ninh được tạo hình như cánh buồm đỏ thắm.

Mỗi tiết mục biểu diễn đều là một câu chuyện về sự kết nối, nơi âm nhạc hòa quyện cùng các hiệu ứng ánh sáng và công nghệ số để tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc. Sự kiện cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên TV360 để phục vụ khán giả trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết sự kiện:

· Thời gian: 15/5 – 17/5/2026 (Hoạt động trải nghiệm bảo tàng số diễn ra từ ngày 15-17/5/2026; Chương trình âm nhạc bắt đầu lúc 19h30 ngày 17/05).

· Địa điểm: Quảng trường 30/10, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

· Cách thức tham dự: Khán giả có thể tham gia trải nghiệm bảo tàng số tại sự kiện để có cơ hội nhận vé miễn phí. Vé Fanzone được phát hành thông qua các chương trình tương tác trên các nền tảng số Viettel sở hữu: Tammi, TV360.

Y-Fest 2026 là lời khẳng định mạnh mẽ của Viettel trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ, dùng công nghệ để thấu hiểu và làm giàu thêm giá trị cuộc sống.

Sách điện tử chính thống – Cung không đáp ứng cầu

Hiện nay, ngày càng nhiều độc giả ưa chuộng đọc ebook (sách điện tử) trên các thiết bị đọc sách nhờ sự tiện lợi khi mang theo. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không ít bạn trẻ buộc phải tìm đến những nguồn sách không chính thống để đáp ứng nhu cầu.
Hành trình của cậu bé Mùa Hè là mang nắng ấm, tiếng ve và niềm vui đến cho cánh đồng, khu rừng và trẻ nhỏ, để rồi nhận ra ý nghĩa đẹp đẽ của sự sẻ chia và yêu thương trong cuộc sống.
Điện Biên hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, nhưng hào khí của một thời "lừng lẫy năm châu" vẫn luôn hiện hữu trong từng dấu tích, mãi là ký ức hào hùng trong tâm khảm mỗi người Việt Nam.
"Xanh mát những vòm thơ" là hành trình đi tìm lại màu xanh rợp mát của rặng cúc tần, hàng tre và những khúc đồng dao, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và tình làng nghĩa xóm nồng hậu.
Có những ký ức tuổi thơ gắn với điều bình dị như góc vườn, bờ ao, vật dụng quen thuộc. "Nhớ chiếc gáo dừa của ngoại" đưa ta về miền quê yên bình, nơi lưu giữ tình thân và kỷ niệm không phai.
Kỳ nghỉ lễ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn trở thành "học kỳ thực tế" đầy thú vị khi nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con trẻ về với những miền quê Hà Tĩnh trải nghiệm bắt cào cào, câu cá, thả diều...
Nếu đất nước là một bản nhạc thật đẹp thì giai điệu hay nhất chính là hòa bình, khi mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp tiếng cười, niềm vui và những điều bình dị thân thương.
Mùa hè đến mang theo nắng vàng, tiếng ve rộn ràng và cả những bản nhạc thật vui của thiên nhiên. Và giữa những âm thanh ấy, một chú ve con vẫn mải mê tìm kiếm "giai điệu" của riêng mình.
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, xã Đức Minh (Hà Tĩnh) - nơi có dòng La hiền hòa chảy qua, vẫn gìn giữ trọn vẹn vẻ bình yên, mộc mạc mà sâu lắng cùng nhiều giá trị truyền thống.
Tối 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Phan Oanh Media tổ chức Chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, khép lại mùa giải thứ hai với nhiều dấu ấn về tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và những giá trị nhân văn của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa hậu.
Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề "Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm" bắt đầu từ 20h10 ngày 25/4, tại bãi biển Thiên Cầm, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lễ hội đua thuyền góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh), qua đó nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Tiếng trống hội không chỉ là thanh âm kết nối nguồn cội mà còn là nét đẹp văn hóa đang được các thế hệ người dân Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy trong đời sống và nghệ thuật.
