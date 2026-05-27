Sáng 27/5, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Hà Tĩnh phối hợp Chi hội Văn nghệ dân gian Hà Tĩnh, Chi hội Di sản Văn hóa Hà Tĩnh và Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật: Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới với Hà Tĩnh.

Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới sinh năm 1945 tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nguyên Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Nghệ An (nay là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An). Ông là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc, trong đó có “Nhớ về Hà Tĩnh”, “Câu hát quê hương”…

Bên cạnh sáng tác âm nhạc, nhạc sĩ Hồ Hữu Thới có nhiều đóng góp trong việc đưa dân ca Ví, Giặm lên sân khấu kịch hát. Tiêu biểu là vở kịch hát dân ca “Mai Thúc Loan” của tác giả Phan Lương Hảo, do ông phụ trách âm nhạc, đạt huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985. Hiện nay, ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội.

Tại buổi giao lưu, các nghệ sĩ đã thể hiện các ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hữu Thới sáng tác như: "Chúng con hát về Người Hồ Chí Minh", "Nhớ về Hà Tĩnh", "Ân tình Xứ Nghệ"... và biểu diễn các tiết mục dân ca Ví, Giặm: "Ân tình Ví, Giặm hồn quê", "Cay nồng trầu Nghệ"...

Đây cũng là dịp các nghệ sĩ nhìn lại hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Hồ Hữu Thới, tri ân những đóng góp của ông đối với âm nhạc quê hương Hà Tĩnh, cũng như phát huy các giá trị của dân ca Ví, Giặm trong đời sống văn hóa văn nghệ.

Bà Phan Thư Hiền - Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phát biểu, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của nhạc sĩ Hồ Hữu Thới.

Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới phát biểu cảm ơn tình cảm của đội ngũ văn nghệ sĩ cùng người dân Hà Tĩnh.

Tại buổi giao lưu, nhạc sĩ Hồ Hữu Thới cảm ơn tình cảm của đội ngũ văn nghệ sĩ cùng người dân Hà Tĩnh, khẳng định, đó là động lực để bản thân tiếp tục góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới cũng mong muốn, Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Thành Sen và Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội tiếp tục tăng cường giao lưu, kết nối, tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn, sinh hoạt nghệ thuật nhằm tạo không gian để những người yêu dân ca được gặp gỡ, sẻ chia và nuôi dưỡng niềm đam mê với Ví, Giặm. Theo ông, việc đưa dân ca đến gần hơn với đời sống hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ góp phần giúp những làn điệu quê hương tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa sâu rộng.