Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Giao lưu nghệ thuật: Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới với Hà Tĩnh

Hương Ly
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chương trình là dịp tri ân những đóng góp của nhạc sĩ Hồ Hữu Thới với quê hương Hà Tĩnh và hành trình gìn giữ, phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Sáng 27/5, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Hà Tĩnh phối hợp Chi hội Văn nghệ dân gian Hà Tĩnh, Chi hội Di sản Văn hóa Hà Tĩnh và Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật: Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới với Hà Tĩnh.

bqbht_br_626a5212.jpg
Các đại biểu tham gia chương trình giao lưu.

Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới sinh năm 1945 tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nguyên Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Nghệ An (nay là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An). Ông là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc, trong đó có “Nhớ về Hà Tĩnh”, “Câu hát quê hương”…

Bên cạnh sáng tác âm nhạc, nhạc sĩ Hồ Hữu Thới có nhiều đóng góp trong việc đưa dân ca Ví, Giặm lên sân khấu kịch hát. Tiêu biểu là vở kịch hát dân ca “Mai Thúc Loan” của tác giả Phan Lương Hảo, do ông phụ trách âm nhạc, đạt huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985. Hiện nay, ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội.

bqbht_br_626a5239.jpg
bqbht_br_626a5532.jpg
Các tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu.

Tại buổi giao lưu, các nghệ sĩ đã thể hiện các ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hữu Thới sáng tác như: "Chúng con hát về Người Hồ Chí Minh", "Nhớ về Hà Tĩnh", "Ân tình Xứ Nghệ"... và biểu diễn các tiết mục dân ca Ví, Giặm: "Ân tình Ví, Giặm hồn quê", "Cay nồng trầu Nghệ"...

Đây cũng là dịp các nghệ sĩ nhìn lại hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Hồ Hữu Thới, tri ân những đóng góp của ông đối với âm nhạc quê hương Hà Tĩnh, cũng như phát huy các giá trị của dân ca Ví, Giặm trong đời sống văn hóa văn nghệ.

bqbht_br_5m6a8747.jpg
Bà Phan Thư Hiền - Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phát biểu, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của nhạc sĩ Hồ Hữu Thới.
bqbht_br_img-0033.jpg
Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới phát biểu cảm ơn tình cảm của đội ngũ văn nghệ sĩ cùng người dân Hà Tĩnh.

Tại buổi giao lưu, nhạc sĩ Hồ Hữu Thới cảm ơn tình cảm của đội ngũ văn nghệ sĩ cùng người dân Hà Tĩnh, khẳng định, đó là động lực để bản thân tiếp tục góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới cũng mong muốn, Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Thành Sen và Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội tiếp tục tăng cường giao lưu, kết nối, tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn, sinh hoạt nghệ thuật nhằm tạo không gian để những người yêu dân ca được gặp gỡ, sẻ chia và nuôi dưỡng niềm đam mê với Ví, Giặm. Theo ông, việc đưa dân ca đến gần hơn với đời sống hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ góp phần giúp những làn điệu quê hương tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa sâu rộng.

bqbht_br_626a5477.jpg
Đại diện đội ngũ văn nghệ sĩ Hà Tĩnh tặng hoa tri ân nhạc sĩ Hồ Hữu Thới.

Tin liên quan

Tags:

#nhạc sĩ Hồ Hữu Thới #giao lưu #tâm huyết #dân ca ví giặm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Không gian check-in, “điểm cộng” hút du khách

Không gian check-in, “điểm cộng” hút du khách

Trong thời đại số, nhiều điểm đến ở Hà Tĩnh đã đầu tư các "tọa độ" check-in độc đáo, góp phần tăng sức hút, quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá.
Mẫu nhí Hà Tĩnh tỏa sáng trên sàn diễn catwalk

Mẫu nhí Hà Tĩnh tỏa sáng trên sàn diễn catwalk

Với gương mặt sáng, phong thái tự tin và niềm đam mê nghệ thuật từ sớm, Khâu Vân Kỳ – cô học trò nhỏ đến từ Hà Tĩnh đang từng bước ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang thiếu nhi.
“Cõi Trịnh” giữa lòng Hà Tĩnh

“Cõi Trịnh” giữa lòng Hà Tĩnh

Giữa bao biến động của đời sống, âm nhạc Trịnh Công Sơn đã âm thầm bồi đắp nên một “cõi Trịnh” giàu chiều sâu văn hóa trong đời sống tinh thần của người Hà Tĩnh.
Podcast truyện ngắn: Ngược sóng

Podcast truyện ngắn: Ngược sóng

Sáng mai, mặt trời sẽ lại lên. Biển sẽ lại xanh một màu xanh hy vọng, và chính ông Tuấn - kình ngư lão luyện cũng đã tìm lại được sự bình yên sau chuyến hành trình ngược sóng đầy bão dông.
Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).
Podcast tản văn: Một sớm mai đi chợ cá

Podcast tản văn: Một sớm mai đi chợ cá

Từ một buổi sớm mai đi chợ cá cùng bố mẹ, lũ trẻ không chỉ có những trải nghiệm mới mà còn có thêm bài học về những giá trị bình dị mà đáng quý của cuộc sống.
Tre xanh trong nhịp sống đô thị Hà Tĩnh

Tre xanh trong nhịp sống đô thị Hà Tĩnh

Giữa nhịp phố thị Hà Tĩnh ngày càng chật chội, sắc xanh của tre đang trở thành điểm nhấn dịu mát. Từ khu dân cư, quán cà phê... những rặng tre mộc mạc góp phần tạo nên không gian sống hài hòa với thiên nhiên.
Podcast: Còn non, còn nước, còn người

Podcast: Còn non, còn nước, còn người

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi lần đọc lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, ta vẫn thấy từng câu, từng chữ như còn ấm hơi thở của vị lãnh tụ vô vàn kính yêu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!