Lắng đọng đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn”

(Baohatinh.vn) - Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Sống trong đời sống - Cần có một tấm lòng” mang đến cho khán giả Hà Tĩnh một không gian âm nhạc lắng đọng qua các cung bậc cảm xúc.
Tối 23/5, tại Quảng trường Thành Sen, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp với Sở VH-TT&DL, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” với chủ đề: “Sống trong đời sống - Cần có một tấm lòng”.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng đông đảo văn nghệ sĩ, người yêu nhạc trong và ngoài tỉnh tham dự.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/2/1939 – 1/4/2001), quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế, là một trong những nhạc sĩ lớn của tân nhạc Việt Nam. Ông đã sáng tác khoảng 600 tác phẩm, trong đó có hơn 200 bài hát được phổ biến rộng rãi. Âm nhạc của ông mang nhiều nét riêng biệt, dễ nhận thấy, được xếp vào một dòng nhạc có tên gọi: nhạc Trịnh.
Trịnh Công Sơn được xem là một trong những nhạc sĩ lớn của tân nhạc Việt Nam. Âm nhạc của ông vừa thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, vừa hồn hậu, nồng nàn, chan chứa tình yêu con người, quê hương và khát vọng hòa bình.
