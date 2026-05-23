Văn hóa - Giải trí

Lắng đọng đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn”

Phan Cúc - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Sống trong đời sống - Cần có một tấm lòng” mang đến cho khán giả Hà Tĩnh một không gian âm nhạc lắng đọng qua các cung bậc cảm xúc.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tối 23/5, tại Quảng trường Thành Sen, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp với Sở VH-TT&DL, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” với chủ đề: “Sống trong đời sống - Cần có một tấm lòng”.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng đông đảo văn nghệ sĩ, người yêu nhạc trong và ngoài tỉnh tham dự.

Đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tham dự chương trình.
Đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” nằm trong chuỗi hoạt động tưởng niệm 25 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên ở khu vực Bắc Trung Bộ được gia đình cố nhạc sĩ lựa chọn tổ chức chương trình. Đêm nhạc gồm 25 ca khúc được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện như: Đức Tuấn, Hà Lê, Kyo York, Cece Trương, Tấn Sơn, Viết Thu, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quang Dũng, Cẩm Vân…, mang đến một không gian âm nhạc với nhiều cảm xúc về tình yêu quê hương, suy tư về thân phận con người và nhiều thông điệp nhân văn.
Chương trình có kết cấu gồm 3 chương: "Việt Nam quê hương tôi"; "Hà Tĩnh ta về"; "Ta đã thấy gì trong đêm nay". Trong chương đầu tiên: "Việt Nam quê hương tôi", khán giả được đắm chìm trong những giai điệu sâu lắng, thể hiện khát vọng hòa bình trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn. (Trong ảnh: Ca sĩ Đức Tuấn mở đầu với tiết mục "Hôm nay tôi nghe").
Ca sĩ Kyo York và Hà Lê gửi đến khán giả ca khúc quen thuộc "Để gió cuốn đi".
Ca khúc "Huế - Sài Gòn - Hà Nội" được thể hiện qua giọng hát của các ca sĩ Hà Lê, Tấn Sơn, Viết Thu.
Trong chương 2: “Hà Tĩnh ta về”, âm nhạc của Trịnh Công Sơn như mang bóng dáng của một sự kế thừa tâm hồn từ bậc tiền nhân – Đại thi hào Nguyễn Du. Từ tiếng thơ về thân phận con người của cụ Nguyễn Tiên Điền, mạch nguồn nhân văn ấy dường như đã tìm thấy một sự tiếp nối đầy xúc động trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Những ca khúc như chạm đến cảm xúc của khán giả bởi những nốt nhạc chia sẻ về nỗi đau, sự cảm thông và khát vọng của con người. (Trong ảnh: Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn thể hiện ca khúc "Biển nhớ" và "Như cánh vạc bay").
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện các ca khúc "Người già và em bé", "Em là hoa hồng nhỏ", "Diễm Xưa".
Ca khúc "Sóng về đâu", "Còn tuổi nào cho em", "Ru ta ngậm ngùi" được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Lệ Quyên.
Chương 3: “Ta đã thấy gì trong đêm nay” là sự kết hợp đặc biệt, đầy tính tiếp nối thế hệ của hai giọng ca Cẩm Vân và Cece Trương.
Khép lại đêm nhạc đầy ý nghĩa là ca khúc “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua sự biểu diễn của các ca sĩ, nhạc sĩ.
Những giai điệu sâu lắng trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/2/1939 – 1/4/2001), quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế, là một trong những nhạc sĩ lớn của tân nhạc Việt Nam. Ông đã sáng tác khoảng 600 tác phẩm, trong đó có hơn 200 bài hát được phổ biến rộng rãi. Âm nhạc của ông mang nhiều nét riêng biệt, dễ nhận thấy, được xếp vào một dòng nhạc có tên gọi: nhạc Trịnh.

