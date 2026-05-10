Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Sống trong "thành phố nhiều nắng nhất" trái đất, nóng tới 50 độ C

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tại "Thành phố nhiều nắng nhất thế giới", nhiệt độ có thời điểm lên tới 50 độ C và hơn 4.000 giờ nắng mỗi năm.

Một thành phố nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về lượng nắng nhiều nhất trên trái đất, và người dân địa phương phải chịu đựng khí hậu sa mạc nóng như thiêu đốt với nhiệt độ vượt quá 50 độ C.

Bên trong 'thành phố nhiều nắng nhất' trái đất, nóng tới 50 độ C - Ảnh 1.

Yuma giữ kỷ lục thành phố nhiều nắng nhất thế giới. ẢNH: WORLD ATLAS

Đối với cư dân Yuma, ánh nắng mặt trời gay gắt, ngột ngạt gần như hiện diện suốt năm. Thành phố này năm ở bang Arizona, Hoa Kỳ, nắm giữ danh hiệu "Thành phố nhiều nắng nhất" trên trái đất, với ít nhất 91% thời gian nắng mỗi năm - tức 4.055 giờ trong tổng số 4.456 giờ. Để so sánh, Vương quốc Anh chỉ có vỏn vẹn 1.648,5 giờ nắng vào năm ngoái.

Ở Yuma, mỗi ngày trôi qua với một chu kỳ lặp lại, cư dân thức dậy, kéo rèm cửa và ngay lập tức được đón chào bởi ánh nắng mặt trời rực rỡ trên nền trời xanh trong vắt, không một gợn mây.

Michiel Stavast, chủ sở hữu và hướng dẫn viên của WeVenture, công ty điều hành tour du lịch có trụ sở tại Arizona liên kết với TourHQ, thường xuyên đưa các nhóm du khách muốn trải nghiệm cuộc sống không bị đe dọa bởi những cơn mưa phùn đến Yuma.

Yuma có 11 giờ nắng vào mùa đông và lên đến 13 giờ vào mùa hè. Sống ở vùng sa mạc có nghĩa là ban ngày trời sẽ nóng đến mức bạn cần phải trú ẩn trong nhà để tránh bị say nắng.

Bên trong 'thành phố nhiều nắng nhất' trái đất, nóng tới 50 độ C - Ảnh 2.

Khu dân cư ở Yuma.

"Bạn sẽ dành phần lớn thời gian ban ngày ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi trời tối, khi thành phố trở nên mát mẻ hơn một ít", ông nói với tờ Mirror. "Tôi đã từng trải qua nhiệt độ vượt quá 125 độ Fahrenheit (50 độ C), thử thách nhất là khi mùa hè đến và mỗi ngày đều trên 38 độ C.

"Vì nhiệt độ vẫn cao vào ban đêm nên rất khó ngủ và cảm giác khó chịu khi nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ cơ thể. Bạn buộc phải dành nhiều thời gian ở khu vực có điều hòa", ông nói thêm.

Theo Michiel, thời tiết ở Yuma thực sự không có sự đa dạng nào cả. Thành phố này chỉ nhận được trung bình ba inch (89 mm) lượng mưa hàng năm, xếp nó vào hàng những nơi khô hạn nhất trên hành tinh.

"Tôi đi du lịch rất nhiều nên có thể nhận thấy các kiểu thời tiết khác nhau, nhưng tôi có thể tưởng tượng nếu bạn sống ở Yuma vĩnh viễn thì sẽ rất khó để cảm nhận được sự khác biệt giữa các mùa", ông giải thích.

Vì Yuma nằm cạnh đường cao tốc liên bang 8, nên nhiều du khách ngang qua trên đường đi về phía đông hoặc phía tây và dừng lại tham quan trong thời gian ngắn. Yuma cũng đón rất nhiều "chim tuyết" - những người đi từ phía bắc lạnh giá đến phía nam ấm áp để tránh những tháng mùa đông tê tái. Những du khách này đến Yuma đặc biệt vì thời tiết ấm áp và là nơi có nhiều nắng nhất trên trái đất.

Bên trong 'thành phố nhiều nắng nhất' trái đất, nóng tới 50 độ C - Ảnh 3.

Một khu nghỉ dành cho du khách ở Yuma.

Mùa đông ôn hòa ở Yuma rất có lợi cho nông nghiệp, với những đợt sương giá hiếm hoi giúp nơi đây trở thành một trong những địa điểm sản xuất rau lá hàng đầu. Trong một năm đặc biệt, Yuma đã cung cấp tới 90% tổng lượng rau diếp được tiêu thụ trên toàn nước Mỹ.

Tuy nhiên, danh tiếng của thành phố không chỉ dừng lại ở nông sản, du khách có thể trải nghiệm lịch sử miền Viễn Tây đích thực tại Công viên Lịch sử nhà tù lãnh thổ Yuma. Nhà tù này lần đầu tiên mở cửa vào ngày 1 tháng 7 năm 1876, trước khi đóng cửa hơn một thế kỷ trước vào ngày 15 tháng 9 năm 1909.

Ngày nay, nó hoạt động như một công viên tiểu bang, là điểm đến du lịch nổi tiếng và thậm chí còn xuất hiện trong các bộ phim Hollywood.

thanhnien.vn
Link bài gốc Copy link
https://thanhnien.vn/song-trong-thanh-pho-nhieu-nang-nhat-trai-dat-nong-toi-50-do-c-185260507143739056.htm

Tin liên quan

Tags:

#nắng nóng #du lịch thế giới

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Nhớ chiếc gáo dừa của ngoại

Podcast tản văn: Nhớ chiếc gáo dừa của ngoại

Có những ký ức tuổi thơ gắn với điều bình dị như góc vườn, bờ ao, vật dụng quen thuộc. “Nhớ chiếc gáo dừa của ngoại” đưa ta về miền quê yên bình, nơi lưu giữ tình thân và kỷ niệm không phai.
Về Hà Tĩnh nghe trẻ kể chuyện đồng quê

Về Hà Tĩnh nghe trẻ kể chuyện đồng quê

Kỳ nghỉ lễ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn trở thành "học kỳ thực tế" đầy thú vị khi nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con trẻ về với những miền quê Hà Tĩnh trải nghiệm bắt cào cào, câu cá, thả diều...
Podcast tản văn: Giai điệu hòa bình

Podcast tản văn: Giai điệu hòa bình

Nếu đất nước là một bản nhạc thật đẹp thì giai điệu hay nhất chính là hòa bình, khi mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp tiếng cười, niềm vui và những điều bình dị thân thương.
Podcast truyện ngắn: Bản nhạc mùa hè

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc mùa hè

Mùa hè đến mang theo nắng vàng, tiếng ve rộn ràng và cả những bản nhạc thật vui của thiên nhiên. Và giữa những âm thanh ấy, một chú ve con vẫn mải mê tìm kiếm “giai điệu” của riêng mình.
Đức Minh - đậm nếp xưa bên dòng La

Đức Minh - đậm nếp xưa bên dòng La

Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, xã Đức Minh (Hà Tĩnh) - nơi có dòng La hiền hòa chảy qua, vẫn gìn giữ trọn vẹn vẻ bình yên, mộc mạc mà sâu lắng cùng nhiều giá trị truyền thống.
Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Tối 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Phan Oanh Media tổ chức Chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, khép lại mùa giải thứ hai với nhiều dấu ấn về tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và những giá trị nhân văn của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa hậu.
Khai trương du lịch biển: Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm

Khai trương du lịch biển: Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm

Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm” bắt đầu từ 20h10 ngày 25/4, tại bãi biển Thiên Cầm, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sôi nổi đua thuyền trên sông Ngàn Phố

Sôi nổi đua thuyền trên sông Ngàn Phố

Lễ hội đua thuyền góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh), qua đó nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Âm vang trống hội, nối nhịp thời gian

Âm vang trống hội, nối nhịp thời gian

Tiếng trống hội không chỉ là thanh âm kết nối nguồn cội mà còn là nét đẹp văn hóa đang được các thế hệ người dân Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy trong đời sống và nghệ thuật.
Podcast truyện ngắn: Ông tù và

Podcast truyện ngắn: Ông tù và

Giữa đời sống làng quê vẫn có những con người lặng thầm lo việc chung, hết lòng vì xóm giềng. Truyện ngắn “Ông tù và” của Đinh Hạ là câu chuyện cảm động về một con người như thế.
Podcast tản văn: Tháng Tư dịu dàng hương lúa

Podcast tản văn: Tháng Tư dịu dàng hương lúa

Tháng Tư mang theo sắc nắng như rót mật và hương lúa non dịu nhẹ lan khắp cánh đồng quê. Mùi hương bình dị ấy gợi nhắc mỗi chúng ta về cội nguồn và những ký ức tuổi thơ thân thương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!