Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Tấn Sơn và Hoa khôi thể thao Ái Quỳ trải nghiệm không gian văn hóa Nguyễn Du

Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong không gian cổ kính, trầm mặc của quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, ca sĩ Tấn Sơn và Hoa khôi thể thao Ái Quỳ cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của vùng đất, con người Hà Tĩnh.

bqbht_br_aimg-3803.jpg
Giữa những hàng cây cổ thụ tại Khu lưu niệm Nguyễn Du, ca sĩ Tấn Sơn (giọng ca nổi tiếng gắn liền với dòng nhạc Trịnh Công Sơn) cùng MC Phương Linh và Hoa khôi thể thao Ái Quỳ thong thả dạo bước. Tiếng gió nhẹ trên tán lá hòa cùng tiếng chim chiều vọng về khiến không gian Tiên Điền thêm phần sâu lắng, cổ kính.
bqbht_br_adji-0223-copy.jpg
bqbht_br_aimg-3542.jpg
bqbht_br_aimg-3854.jpg
Được xây dựng trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền), khu lưu niệm là nơi lưu giữ hàng nghìn hiện vật, thư tịch, bản mộc và tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Danh nhân Văn hóa thế giới.
bqbht_br_aimg-3844.jpg
Trong không gian trưng bày các bản Kiều cổ và hiện vật quý, ca sĩ Tấn Sơn chăm chú lắng nghe giới thiệu về di sản Nguyễn Du.
bqbht_br_aimg-3846.jpg
bqbht_br_aimg-3848.jpg
bqbht_br_aimg-3850.jpg
bqbht_br_aimg-3852.jpg
Nam ca sĩ bày tỏ sự ấn tượng trước cách người dân Hà Tĩnh nâng niu từng hiện vật, gìn giữ văn hóa Truyện Kiều như một phần đời sống tinh thần.
bqbht_br_aimg-3834.jpg
“Ở Tiên Điền, không khó để bắt gặp những người thuộc hàng trăm, hàng nghìn câu Kiều. Điều đó cho thấy sức sống bền bỉ của di sản trong cộng đồng”, ca sĩ Tấn Sơn chia sẻ.
bqbht_br_aimg-3611.jpg
Các nghệ nhân CLB Trò Kiều Tiên Điền biểu diễn một phân đoạn trong “Truyện Kiều”, tái hiện không gian văn hóa dân gian đậm bản sắc xứ Nghệ. Những câu hát, điệu múa và tiếng đàn nguyệt tạo nên bầu không khí gần gũi, mộc mạc nhưng đầy chiều sâu văn hóa.
bqbht_br_aimg-3627.jpg
Không gian trò Kiều tại khu lưu niệm mang đến cho du khách cơ hội hòa mình vào các loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của quê hương Đại thi hào Nguyễn Du. Đây cũng là hoạt động góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tới thế hệ trẻ.
bqbht_br_aimg-3662.jpg
Ca sĩ Tấn Sơn và hoa khôi Ái Quỳ hào hứng tham gia trải nghiệm trò Kiều cùng các nghệ nhân địa phương.
bqbht_br_aimg-3747.jpg
Trong không gian nhà cổ, ca sĩ Tấn Sơn trải nghiệm viết thư pháp trên giấy bản. Nam ca sĩ cho biết, giữa nhịp sống hiện đại, những phút giây được cầm bút lông, mài mực trong không gian văn hóa truyền thống đem lại cảm giác tĩnh tại và "chữa lành".
bqbht_br_aimg-3706.jpg
bqbht_br_aimg-3763.jpg
bqbht_br_aimg-3768.jpg
Khu lưu niệm Nguyễn Du không chỉ là nơi tưởng niệm Đại thi hào mà còn là không gian lưu giữ hồn cốt văn hóa xứ Nghệ với nhiều hoạt động trải nghiệm như lẩy Kiều, hát ví giặm, viết thư pháp, thưởng trà… thu hút đông đảo du khách tìm về khám phá.
bqbht_br_aimg-3899.jpg
Chuyến tham quan, trải nghiệm tại Khu lưu niệm Nguyễn Du để lại nhiều cảm xúc với ca sĩ Tấn Sơn và các thành viên đoàn. “Hà Tĩnh với tôi là những khoảng lặng đầy chiều sâu, nơi lưu giữ những giá trị nhân văn bền bỉ qua thời gian”, ca sĩ Tấn Sơn bày tỏ.

Ca sĩ Tấn Sơn (sinh năm 1968, tên thật là Dương Tấn Sơn) là giọng ca nổi tiếng gắn liền với dòng nhạc Trịnh. Sở hữu chất giọng nội lực, mộc mạc và giàu cảm xúc, anh là một trong những nghệ sĩ thể hiện thành công các tuyệt phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tin liên quan

Tags:

#Nguyễn Du #Truyện Kiều #Tấn Sơn #Nghệ sĩ Tấn Sơn

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Cẩm nang du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Ngược sóng

Podcast truyện ngắn: Ngược sóng

Sáng mai, mặt trời sẽ lại lên. Biển sẽ lại xanh một màu xanh hy vọng, và chính ông Tuấn - kình ngư lão luyện cũng đã tìm lại được sự bình yên sau chuyến hành trình ngược sóng đầy bão dông.
Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).
Podcast tản văn: Một sớm mai đi chợ cá

Podcast tản văn: Một sớm mai đi chợ cá

Từ một buổi sớm mai đi chợ cá cùng bố mẹ, lũ trẻ không chỉ có những trải nghiệm mới mà còn có thêm bài học về những giá trị bình dị mà đáng quý của cuộc sống.
Tre xanh trong nhịp sống đô thị Hà Tĩnh

Tre xanh trong nhịp sống đô thị Hà Tĩnh

Giữa nhịp phố thị Hà Tĩnh ngày càng chật chội, sắc xanh của tre đang trở thành điểm nhấn dịu mát. Từ khu dân cư, quán cà phê... những rặng tre mộc mạc góp phần tạo nên không gian sống hài hòa với thiên nhiên.
Podcast: Còn non, còn nước, còn người

Podcast: Còn non, còn nước, còn người

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi lần đọc lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, ta vẫn thấy từng câu, từng chữ như còn ấm hơi thở của vị lãnh tụ vô vàn kính yêu.
Podcast truyện ngắn: Ngày ông vào Đội

Podcast truyện ngắn: Ngày ông vào Đội

Tháng Năm đi qua gợi nhớ lời dạy của Bác Hồ, ký ức tuổi thơ gắn với chiếc khăn quàng đỏ và những bài học đầu đời về tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và tình yêu quê hương.
Podcast truyện ngắn: Hẹn nhau sau mùa nắng

Podcast truyện ngắn: Hẹn nhau sau mùa nắng

Mỗi mùa trong năm đều mang một vẻ đẹp riêng của nó. Và trong khu vườn nhỏ, các loài cây cũng có những câu chuyện thật đáng yêu để kể về sự đổi thay của cuộc sống.
Bản sắc riêng của chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung"

Bản sắc riêng của chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung"

Đưa hành khách đi qua cung đường sắt ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam, chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung" Huế-Đà Nẵng cũng mang đến hành trình giàu cảm xúc với cảnh sắc, âm nhạc, ẩm thực hòa quyện thành bản sắc riêng của đường sắt Việt Nam hôm nay.
Podcast truyện ngắn: Sóng biển

Podcast truyện ngắn: Sóng biển

Trong cuộc sống có những biến cố, mất mát nhưng bằng niềm tin, sự chờ đợi và nghị lực vượt qua nghịch cảnh, con người rồi sẽ chạm tới những giây phút hạnh phúc vỡ òa đầy xúc động.
Podcast tản văn: Nắng tháng Năm

Podcast tản văn: Nắng tháng Năm

Nắng tháng Năm không chỉ là tín hiệu của mùa hè rộn rã, mà với nhiều người đó còn là mùa của sự chiêm nghiệm, lời chia tay và khát vọng về một “vùng nắng” riêng đầy yêu thương.
Công bố Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7-2026

Công bố Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7-2026

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7/2026 đã chính thức công bố Top 10 chung khảo của mùa giải năm nay với 3 tập truyện, 2 bộ tranh, 2 tập truyện tranh, 1 tập thơ, 1 vở nhạc kịch cùng 1 series hoạt hình và hệ sinh thái sáng tạo.
Podcast tản văn: Mùa lúa thơm

Podcast tản văn: Mùa lúa thơm

Mùa lúa thơm là bức tranh dung dị mà giàu cảm xúc về mùa no đủ, nghĩa tình. Ở đó có giọt mồ hôi của người nông dân, có niềm vui lao động và ký ức tuổi thơ lắng sâu theo năm tháng.
Tìm lại dấu xưa Trường học Phúc Giang

Tìm lại dấu xưa Trường học Phúc Giang

Từng là trung tâm học thuật vang danh cả nước trên đất Trường Lưu (Hà Tĩnh), Trường học Phúc Giang nay vẫn còn hiện hữu qua tư liệu quý và ký ức của người dân về một di sản văn hiến.
Sách điện tử chính thống – Cung không đáp ứng cầu

Sách điện tử chính thống – Cung không đáp ứng cầu

Hiện nay, ngày càng nhiều độc giả ưa chuộng đọc ebook (sách điện tử) trên các thiết bị đọc sách nhờ sự tiện lợi khi mang theo. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không ít bạn trẻ buộc phải tìm đến những nguồn sách không chính thống để đáp ứng nhu cầu.
Podcast truyện ngắn: Câu chuyện của Mùa Hè

Podcast truyện ngắn: Câu chuyện của Mùa Hè

Hành trình của cậu bé Mùa Hè là mang nắng ấm, tiếng ve và niềm vui đến cho cánh đồng, khu rừng và trẻ nhỏ, để rồi nhận ra ý nghĩa đẹp đẽ của sự sẻ chia và yêu thương trong cuộc sống.
Podcast tản văn: Hào khí Điện Biên

Podcast tản văn: Hào khí Điện Biên

Điện Biên hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, nhưng hào khí của một thời "lừng lẫy năm châu" vẫn luôn hiện hữu trong từng dấu tích, mãi là ký ức hào hùng trong tâm khảm mỗi người Việt Nam.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!