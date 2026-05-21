“Đánh thức” tiềm năng đảo Bớc, tạo sức hút cho du lịch biển Thiên Cầm

Văn Chung - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Giữa mặt nước xanh biếc, đảo Bớc (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) hiện ra tựa như một "viên ngọc thô" đầy cuốn hút. Tuy nhiên, vì chưa được cấp phép khai thác, vẻ đẹp nguyên sơ ấy vẫn đang trong tình trạng chờ được "đánh thức".

Cách bờ biển Thiên Cầm khoảng 1,5 hải lý (tầm 15 phút di chuyển bằng thuyền), đảo Bớc hiện lên như một &quot;viên ngọc thô&quot; giữa làn nước xanh biếc.

Điểm đặc biệt của đảo chính là những ghềnh đá lớn, bề mặt nhẵn mịn. Đây chính là những “ưu ái” mà thiên nhiên đã ban tặng cho hòn đảo này, hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng trong bản đồ du lịch biển Hà Tĩnh nếu được cấp phép đầu tư khai thác xứng tầm.

Sự kết hợp hài hoà giữa màu xanh biếc của nước biển với vẻ đẹp hoang sơ của những ghềnh đá tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Việc chưa được cấp phép khai thác du lịch khiến các hoạt động tại đây vẫn mang tính tự phát, du khách chủ yếu đi theo thuyền của ngư dân ra tham quan. Điều này cũng khiến tiềm năng của đảo chưa được phát huy tương xứng, trở thành nỗi trăn trở của nhiều người dân địa phương.

Chị Trần Bích Liên (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết: &quot;Đặt chân đến đây, tôi bị chinh phục bởi vẻ đẹp hoang sơ của những ghềnh đá và làn nước xanh trong. Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương sớm có hướng khai thác cụ thể, vừa giữ được nét tự nhiên, vừa có các dịch vụ du lịch cần thiết để du khách được trải nghiệm trọn vẹn hơn mỗi khi về với Thiên Cầm&quot;.

Việc tháo gỡ &quot;nút thắt&quot; về cơ chế, pháp lý; đồng thời, tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư để đưa đảo Bớc vào khai thác du lịch bài bản không chỉ đơn thuần là bài toán kinh tế, mà còn nhằm định vị lại giá trị của Thiên Cầm trên bản đồ du lịch quốc gia.

Giữa biển trời Thiên Cầm, đảo Bớc vẫn giữ vẻ đẹp tĩnh lặng, khoáng đạt với những khối đá lớn đặc trưng bao quanh.

Khai thác đảo Bớc theo hướng chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng sức hút cho Khu du lịch Thiên Cầm, từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Anh Phan Quý Đức (thôn Xuân Nam, xã Thiên Cầm) chia sẻ: &quot;Việc đưa đảo Bớc vào khai thác là mong mỏi từ rất lâu của bà con địa phương. Nếu được đầu tư đúng cách, nơi đây sẽ tạo ra cú hích lớn, giúp khu du lịch Thiên Cầm thêm đa dạng sản phẩm. Người dân địa phương rất ủng hộ việc phát triển bài bản, vì hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng chỉ có khai thác bền vững thì mới giữ được giá trị lâu dài cho đảo&quot;.

Du khách theo thuyền của ngư dân ra tham quan đảo Bớc.

Làn nước trong xanh, mát lạnh luồn lách qua từng kẽ đá, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên đầy thư thái tại đảo Bớc.
Sự phát triển sôi động của Khu du lịch Thiên Cầm hiện nay chính là nền tảng vững chắc để &quot;đánh thức&quot; những tiềm năng chưa được khai thác như đảo Bớc, góp phần tăng sức hút cho du lịch Hà Tĩnh, trở thành điểm đến lí tưởng của du khách trong và ngoài nước.

Khai thác đảo Bớc là kỳ vọng lớn của địa phương để làm mới sản phẩm du lịch tại Thiên Cầm. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng này, địa phương rất mong các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, pháp lý, cũng như có chính sách thu hút đầu tư xứng tầm. Chúng tôi tin rằng, nếu được đầu tư bài bản, đây sẽ là cú hích quan trọng không chỉ nâng tầm vị thế khu du lịch mà còn mở ra sinh kế mới, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Tuệ - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm

Khi bình minh ló rạng nơi vùng biển Đan Hải (Hà Tĩnh), đầm sen tại thôn Hội Minh lại bung cánh tỏa hương, mang đến không gian an yên và vẻ đẹp tinh khôi cho mảnh đất này.
Hoạt động chèo ván đứng (SUP) trên biển Thạch Khê (Hà Tĩnh) mang đến không gian trải nghiệm mới mẻ, đồng thời mở ra tiền đề phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm trên địa bàn.
Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.
Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
