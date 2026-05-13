Khám phá biển Kỳ Xuân, điểm đến hoang sơ đầy mê hoặc ở Hà Tĩnh

Đình Nhất - Ngân Giang
(Baohatinh.vn) - Biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) níu chân du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình với bãi cát trắng, làn nước xanh trong đến mê hoặc.

Biển Kỳ Xuân nhìn từ trên cao hiện lên với làn nước trong xanh ôm lấy bờ cát trắng mịn, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa biển cả và núi non.
Những con sóng nhẹ nối nhau xô bờ, mặt nước xanh trong dưới nắng sớm mang đến cảm giác bình yên và thư thái nơi miền biển Kỳ Xuân.
Không gian thoáng đãng, bãi cát sạch là điều khiến nhiều du khách tìm đến Kỳ Xuân để hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng những phút giây thư giãn.
Dọc bờ biển, các ghềnh đá nhấp nhô tạo điểm nhấn độc đáo...
...làm nên nét hoang sơ đầy cuốn hút cho vùng biển này.
Cách phường Thành Sen khoảng 40km và cách Thiên Cầm khoảng 15km, biển Kỳ Xuân là một điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp.

Bờ biển Kỳ Xuân đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho các nhóm bạn trẻ yêu thích camping và khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của biển trời Hà Tĩnh. Ảnh: Phan Cúc.
Những con thuyền nhỏ nằm bình yên bên bờ biển Kỳ Xuân tạo nên khung cảnh mộc mạc.
Biển trời bao la cùng hình ảnh con thuyền vươn khơi góp phần tạo nên nét cuốn hút rất riêng cho vùng biển này.
Biển Kỳ Xuân hiện lên thơ mộng với những con sóng nhẹ nhàng và gam màu xanh mát mắt.
Làng chài nhỏ nép mình bên biển, tạo nên sự dung dị, gần gũi của miền quê ven biển Hà Tĩnh.
Giữa nhịp sống hiện đại, biển Kỳ Xuân vẫn giữ được nét tự nhiên vốn có, điểm đến dành cho những ai muốn tìm về sự bình yên và những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.
Du khách có thể tìm về bãi biển Kỳ Xuân theo địa chỉ tại đây.﻿
Clip: Khám phá vẻ hoang sơ của biển Kỳ Xuân.

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
