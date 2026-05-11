Thức giấc cùng đầm sen tại xã Đan Hải

(Baohatinh.vn) - Khi bình minh ló rạng nơi vùng biển Đan Hải (Hà Tĩnh), đầm sen tại thôn Hội Minh lại bung cánh tỏa hương, mang đến không gian an yên và vẻ đẹp tinh khôi cho mảnh đất này.

Giữa cái nắng tháng 5, đầm sen tại thôn Hội Minh (xã Đan Hải) đang bước vào độ rực rỡ nhất. Đây là thành quả từ mô hình trồng sen do ông Võ Văn Hiền (trú thôn Hội Minh) thuê lại diện tích mặt nước để đầu tư, canh tác.
Trên diện tích đầm hơn 15.000m﻿2, sắc hồng của hoa sen quyện cùng màu xanh của lá không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn tạo ra môi trường sinh thái trong lành.
Dẫu thời tiết khắc nghiệt, nhưng sen nơi đây vẫn mạnh mẽ, chắt chiu tinh túy và dâng đời những vẻ đẹp.
Ông Võ Văn Hiền - chủ đầm sen (thôn Hội Minh, xã Đan Hải) cho biết: &quot;Với tôi, cây sen giờ đây không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định từ việc thu hoạch hoa và hạt mà còn mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế gia đình. Nhìn đầm sen nở rộ, thu hút nhiều người tìm về tham quan, trải nghiệm, tôi rất phấn khởi vì vườn sen vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần làm đẹp và quảng bá hình ảnh quê hương&quot;.

Những năm gần đây, nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội, đầm sen tại thôn Hội Minh đã trở thành địa chỉ check-in quen thuộc của người dân trong và ngoài vùng, đặc biệt là giới trẻ.
Chị Nguyễn Thị Thanh Trà (áo hồng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Biết đến đầm sen thôn Hội Minh qua mạng xã hội, tôi rất ấn tượng nên đã cùng bạn bè ghé thăm để chụp bộ ảnh kỷ niệm. Khác với những nơi tôi từng đi, sen ở đây mang nét đẹp tự nhiên, không gian thoáng đãng và rất thư thái”.
Mô hình trồng sen tại đây vừa tạo điểm nhấn cho diện mạo làng quê, vừa là nguồn sinh kế ổn định của 2 gia đình trực tiếp canh tác. Sau mùa khoe sắc, mỗi đài sen trĩu hạt sẽ mang về nguồn thu đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình.
Những cánh hoa sen mang sắc hồng đặc trưng, lung linh trong làn sương sớm, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân thưởng lãm.
Từ hiệu quả của đầm sen Hội Minh đã cho thấy bước đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để địa phương quảng bá hình ảnh quê hương, tạo sức lan tỏa về một vùng quê đổi mới, hiền hòa và hiếu khách.
Video: Đầm sen ở thôn Hội Minh, xã Đan Hải.

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
