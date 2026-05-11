Thức giấc cùng đầm sen tại xã Đan Hải

(Baohatinh.vn) - Khi bình minh ló rạng nơi vùng biển Đan Hải (Hà Tĩnh), đầm sen tại thôn Hội Minh lại bung cánh tỏa hương, mang đến không gian an yên và vẻ đẹp tinh khôi cho mảnh đất này.
Dẫu thời tiết khắc nghiệt, nhưng sen nơi đây vẫn mạnh mẽ, chắt chiu tinh túy và dâng đời những vẻ đẹp.
Chị Nguyễn Thị Thanh Trà (áo hồng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Biết đến đầm sen thôn Hội Minh qua mạng xã hội, tôi rất ấn tượng nên đã cùng bạn bè ghé thăm để chụp bộ ảnh kỷ niệm. Khác với những nơi tôi từng đi, sen ở đây mang nét đẹp tự nhiên, không gian thoáng đãng và rất thư thái”.
Mô hình trồng sen tại đây vừa tạo điểm nhấn cho diện mạo làng quê, vừa là nguồn sinh kế ổn định của 2 gia đình trực tiếp canh tác. Sau mùa khoe sắc, mỗi đài sen trĩu hạt sẽ mang về nguồn thu đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình.
Từ hiệu quả của đầm sen Hội Minh đã cho thấy bước đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để địa phương quảng bá hình ảnh quê hương, tạo sức lan tỏa về một vùng quê đổi mới, hiền hòa và hiếu khách.
