Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc, kích hoạt mùa hè sôi động

(Baohatinh.vn) - Với việc thu hút hơn 50 vạn lượt khách trong 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến và cách làm du lịch ngày càng chuyên nghiệp, bài bản.

Năm nay, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25 - 27/4), Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) với tổng 7 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Nắm bắt tình hình, cùng với công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đón tiếp, ngay từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ, các địa phương đã tiến hành khai trương du lịch biển với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao.

Lễ khai trương du lịch biển 2026 "Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm" vào ngày 25/4.
Lễ khai trương du lịch biển Thạch Hải (xã Thạch Khê) và Xuân Thành (xã Tiên Điền) năm 2026.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động kéo dài tới kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 đã tạo nên không khí sôi nổi liền mạch, qua đó thu hút đông đảo du khách về tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn ấn tượng của 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua là du lịch biển. Trong đó, Thiên Cầm tiếp tục chứng minh là điểm đến có sức hút mạnh mẽ nhất. Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm, tính từ ngày 25/4 - 3/5/2026, khu du lịch (KDL) này đã đón khoảng 126.000 lượt khách, trong đó có hơn 23.000 lượt khách lưu trú. Riêng trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công suất phòng tại KDL Thiên Cầm đạt 100%.

Biển Thiên Cầm tiếp tục khẳng định là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong các kỳ nghỉ lễ.

Chị Phan Thị Ngân - quản lý Khách sạn Seabird (KDL Thiên Cầm) cho biết: “Mặc dù chúng tôi đã thông báo hết phòng từ sớm nhưng nhiều khách vẫn gọi đến xem có khách nào hủy để đăng ký. Đặc biệt, thường ngày cuối kỳ lễ những năm trước, quỹ phòng vẫn còn 30-40%, nhưng năm nay đều “full” 100% cho cả 4 ngày lễ”.

Trong 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú KDL Thiên Cầm đều đạt 100%.

Không chỉ KDL Thiên Cầm, nhiều khu, điểm du lịch biển trên toàn tỉnh như: Xuân Thành (xã Tiên Điền), Thạch Hải (xã Thạch Khê), Xuân Hải (xã Lộc Hà), Kỳ Xuân, Hải Ninh… đều nhộn nhịp du khách trong 2 kỳ nghỉ lễ.

Các bãi biển Hà Tĩnh "kín" khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Chị Trần Thùy Linh (du khách đến từ TP Hà Nội) chia sẻ: “Chúng tôi chọn biển Hà Tĩnh cho kỳ nghỉ năm nay bởi cảnh quan đẹp, sạch sẽ, hải sản tươi ngon; hạ tầng, dịch vụ ngày càng khang trang. Đặc biệt, tuyến cao tốc Bắc – Nam giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội. Đây thực sự là một kỳ nghỉ ý nghĩa tại mảnh đất miền Trung”.

Chị Trần Thùy Linh (người chụp ảnh bên phải, du khách đến từ TP Hà Nội) đã có kỳ nghỉ trọn vẹn khi về với biển Hà Tĩnh.

Không chỉ du lịch biển, trong 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua, các điểm đến văn hóa, sinh thái, mô hình du lịch cộng đồng cũng thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, các khu, điểm du lịch như: Hải Thượng (xã Hương Sơn), Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân), Rào Àn (xã Sơn Kim 1), Phú Lâm (xã Hương Khê), CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà), Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc)… đều đón lượng khách lớn; nhiều điểm có công suất phòng đạt từ 90-100%.

Các khu, điểm du lịch sinh thái cũng thu hút lượng du khách lớn trong 2 kỳ nghỉ lễ. (Trong ảnh: KDL Đá Bạc Eco, ảnh Thanh Hải).
Các mô hình du lịch cộng đồng tạo sức hút mới mẻ cho du lịch Hà Tĩnh trong 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Theo thống kê sơ bộ từ Sở VH-TT&DL, tính từ ngày 25/4 đến 3/5/2026, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón khoảng 500.000 lượt khách, trong đó có gần 80.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2025. Các hoạt động du lịch trong 2 kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, không có tình trạng nâng giá; môi trường du lịch văn minh, thân thiện tiếp tục được lan tỏa..

Những kết quả đó không chỉ thể hiện sức hút của các điểm đến mà còn cho thấy cách làm du lịch của Hà Tĩnh ngày càng bài bản, chuyên nghiệp. Đặc biệt, sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh, ngành VH-TT&DL ngay từ sớm và sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, doanh nghiệp, người dân từ khâu chuẩn bị các điều kiện cơ sở hạ tầng đến tăng cường làm mới sản phẩm để đón tiếp, phục vụ du khách. Nhiều địa phương đã chủ động khai trương du lịch biển sớm và tổ chức bài bản. Điểm nhấn là Thiên Cầm - lần đầu tiên một đơn vị cấp xã đứng ra thực hiện lễ khai trương du lịch biển điểm cấp tỉnh nhưng rất thành công, nhờ chương trình được đầu tư hấp dẫn bằng nguồn xã hội hóa.

Màn bắn pháo hoa hấp dẫn tại Lễ khai trương du lịch biển Thiên Cầm 2026.

Thắng lợi của du lịch Hà Tĩnh trong những kỳ nghỉ lễ vừa qua là cộng hưởng của vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của tỉnh, ngành VH-TT&DL, các địa phương và người dân. Trong đó, ngoài sự chuẩn bị chu đáo, bài bản về các điều kiện đón tiếp, nhiều sản phẩm mới thì yếu tố truyền thông, quảng bá có vai trò quan trọng. Các kênh thông tin đã lan tỏa một cách mạnh mẽ hình ảnh đẹp, dịch vụ chất lượng, thái độ đón tiếp nồng hậu dành cho du khách tại các điểm đến. Điều đó có sức hút lớn, tác động đến lựa chọn của du khách. Truyền thông lan tỏa, dịch vụ tốt chính là yếu tố để xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch.

Ông Hoàng Minh Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh.

