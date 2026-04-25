Linh thiêng lễ tế dân gian Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng

Kiều Văn – từ làng quê ven sông đến khu dân cư thông minh 19/04/2026 13:33 Với chủ trương đúng, “ý Đảng hợp lòng dân”, thôn Kiều Văn, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã tạo nên một sức bật mạnh mẽ, trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới thôn thông minh.

Hấp dẫn các hoạt động khai trương du lịch biển Thiên Cầm 19/04/2026 05:15 Điểm nhấn nổi bật của tuần lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 là sự kiện tại Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) vào tối 25/4.

Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan 18/04/2026 10:16 Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.

Hà Tĩnh sẵn sàng đón du khách vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 17/04/2026 14:43 Dịp này, các khu điểm du lịch ở Hà Tĩnh đang khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện dịch vụ, sẵn sàng đón du khách với nhiều trải nghiệm hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026 16/04/2026 08:53 Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.

Kỳ 3: Níu chân du khách bằng ẩm thực tươi ngon, tình người sâu lắng 15/04/2026 07:31 Hà Tĩnh níu chân du khách gần xa bằng những điều rất đỗi bình dị - nhịp sống yên ả, con người chân chất và những món ăn đậm hồn quê. Ở đó, mỗi trải nghiệm không chỉ là hành trình khám phá mà còn là dịp để tìm về những giá trị nguyên bản nhưng sâu lắng.

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ 14/04/2026 13:30 Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng 13/04/2026 13:40 Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.

Suối Rào Àn - “tọa độ giải nhiệt” giữa núi rừng Hà Tĩnh 13/04/2026 07:30 Trong những ngày nắng nóng, suối Rào Àn (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn lý tưởng, nơi du khách đắm mình trong làn nước mát và thưởng thức ẩm thực núi rừng hấp dẫn.

Nắng nóng gay gắt, biển Hà Tĩnh hút khách đến “giải nhiệt” 12/04/2026 13:00 Những ngày này, nắng nóng gay gắt tại Hà Tĩnh khiến nhu cầu “giải nhiệt” tăng cao. Các bãi biển đã thu hút khá đông du khách, đây là tín hiệu tích cực cho mùa du lịch biển 2026.

Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương 12/04/2026 05:30 Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.

Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm 11/04/2026 09:05 Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.

[QUIZ] Khu di tích thờ các Vua Hùng ở Hà Tĩnh đặt tại địa phương nào? 10/04/2026 05:28 Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng là quần thể di tích thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng tại Hà Tĩnh. Nơi đây là địa chỉ tâm linh độc đáo với sự kết hợp giữa tín ngưỡng thờ cúng đạo Phật và thờ cúng các Vua Hùng.

Khám phá vẻ đẹp thơ mộng của bãi biển Hoành Sơn 08/04/2026 09:01 Dưới chân đèo Ngang, nơi tiếp giáp giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị có một bãi biển vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Đó là bãi biển Hoành Sơn, thuộc phường Hoành Sơn.

Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm 07/04/2026 09:00 Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.

Theo vòng xe, nhịp chân "chạm vào" thiên nhiên Hà Tĩnh 06/04/2026 14:52 Xu hướng du lịch trải nghiệm gắn với thể thao địa hình đang ngày càng phát triển tại Hà Tĩnh, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Trải nghiệm mới tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du 06/04/2026 07:20 Nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm mới, Ban Quản lý (BQL) Di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) vừa đưa vào thực hiện format chương trình CLB “Em yêu lịch sử” dành cho các đoàn khách là học sinh, sinh viên.

Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng 06/04/2026 05:30 Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…

Du khách thích thú với biển Thiên Cầm ngày cuối tuần 05/04/2026 18:16 Đến với Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh), du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển trong xanh, thưởng thức hải sản tươi ngon mà còn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình minh rực rỡ...

Khám phá chùa Hang – “ẩn tự” linh thiêng giữa đại ngàn Hồng Lĩnh 05/04/2026 06:00 Nằm trên núi Hồng Lĩnh, chùa Hang không chỉ là chốn cửa Phật linh thiêng mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, không khí trong lành.

Chú trọng minh bạch giá, giúp biển Hà Tĩnh ngày càng "hút khách" 04/04/2026 07:48 Bên cạnh đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ thì minh bạch giá cả là "chìa khoá" để thu hút và "giữ chân" du khách khi trải nghiệm du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng tại Hà Tĩnh.

Nhiều chương trình hấp dẫn sẽ diễn ra trong tuần lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 03/04/2026 09:38 Các chương trình nghệ thuật, giải thể thao và màn bắn pháo hoa… hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách trong mùa du lịch biển Hà Tĩnh.

Về Cẩm Lạc xem người dân thu hoạch “lộc sông” 02/04/2026 08:35 Dù mới khởi phát vài năm gần đây, song nghề cào hến trên sông Rác đã mang lại nguồn thu khá cho nhiều hộ dân ở xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh).

Làn sóng đầu tư dịch vụ lưu trú vào các bãi biển Hà Tĩnh 01/04/2026 16:00 Trong nhịp chuyển sôi động vào hè năm 2026, tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh, hàng loạt khách sạn, homestay đang được đầu tư xây mới, mở ra những tín hiệu khởi sắc cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh nhà.

Hà Tĩnh xác định sản phẩm du lịch chủ lực nào trong năm 2026? 01/04/2026 08:57 Năm 2026, Hà Tĩnh tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch; trong đó có phát triển sản phẩm chủ lực và vùng du lịch chủ lực.

“Lên sàn quốc tế” - cú hích thăng hạng cho dịch vụ lưu trú Hà Tĩnh 31/03/2026 14:44 Thời gian qua, nhiều cơ sở lưu trú Hà Tĩnh đã chủ động đưa sản phẩm, dịch vụ lên các nền tảng đặt phòng trực tuyến toàn cầu, qua đó tạo hiệu quả kinh doanh và nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương.

Làng chài, glamping cùng nhiều trải nghiệm cuốn hút tại biển Xuân Thành 30/03/2026 09:09 Khu du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, hứa hẹn một mùa du lịch sôi động, đa dạng và nhiều sắc màu.

Hà Tĩnh thu hút hơn 80 vạn lượt khách du lịch trong quý I/2026 30/03/2026 05:30 Với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội sôi nổi, 3 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi thu hút hơn 800.000 lượt du khách tham quan.

Du lịch biển Hà Tĩnh sẵn sàng mùa cao điểm 29/03/2026 11:29 Gấp rút hoàn thiện hạ tầng và nâng tầm dịch vụ, du lịch biển Hà Tĩnh đang "thay áo mới", sẵn sàng ghi dấu ấn với một mùa hè sôi động.