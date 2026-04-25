Linh thiêng lễ tế dân gian Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng

(Baohatinh.vn) - Lễ tế dân gian Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026, chiều 25/4, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, UBND phường Nam Hồng Lĩnh đã tổ chức lễ tế dân gian Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng.

Lễ tế dân gian Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng được tổ chức tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, phường Nam Hồng Lĩnh
Các đoàn cơ quan, đơn vị trong và ngoài phường Nam Hồng Lĩnh dâng vật phẩm “lễ tam sinh” gồm: bánh chưng, bánh dày và xôi.

Lễ tế do các bậc cao niên của phường Nam Hồng Lĩnh và Ban Quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thực hiện.
Trong không khí trang nghiêm, lễ tế Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng đã diễn ra trọng thể theo nghi thức truyền thống với 3 phần: dâng lễ, tế lễ và đọc tế văn cầu quốc thái dân an.
Lễ tế là hoạt động văn hóa – tâm linh có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tri ân công lao dựng nước của các bậc tiền nhân; đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Sau lễ tế dân gian, lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh cùng đông đảo du khách thập phương thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng.

