Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Điểm đến

Theo dòng người "trốn nóng" về miền rừng Phú Lâm

Dương Chiến
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Là điểm “trốn nóng” giữa những ngày nắng gắt, khu du lịch cộng đồng thôn Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách mỗi dịp nghỉ lễ.

Thôn Phú Lâm nằm bên bờ sông Tiêm, dưới chân thác Vũ Môn và thác Tiên, cách biên giới Việt - Lào khoảng 10km.
Nhờ thuận lợi về cảnh quan, khí hậu, những năm gần đây, với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, thôn đang dần hình thành khu du lịch cộng đồng nguyên sơ, hấp dẫn.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, hàng trăm du khách đã tìm về Phú Lâm để “giải nhiệt”.
Sông Ngàn Trụ trong và mát lạnh, trở thành “điểm hạ nhiệt” lý tưởng giữa cái nắng đầu hè.
Khúc sông trở nên sôi động với tiếng cười nói, xua tan oi bức.
Trẻ em thích thú với trải nghiệm thiên nhiên.
Hoạt động trải nghiệm chèo SUP tạo được điểm nhấn và thu hút nhiều du khách.
Hành trình “trốn nóng” ở Phú Lâm mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho du khách.
Phú Lâm trở thành điểm "check-in" hấp dẫn du khách trong hành trình khám phá thiên nhiên.
Phú Lâm cũng tạo điểm nhấn về ẩm thực, đặc biệt là các món nướng đặc trưng của đồng bào dân tộc Lào. Cùng với đó là các món ăn dân dã, đậm chất miền rừng như cá suối, rau dại...
Ông Trịnh Đắc Toán (phường Kiến Hưng, Hà Nội) chia sẻ: "Khu du lịch cộng đồng thôn Phú Lâm mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, thỏa mãn du khách. Ẩm thực ở đây cũng rất độc đáo và ấn tượng".
Video: Khu du lịch cộng đồng thôn Phú Lâm hút khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Tin liên quan

Tags:

#Phú Lâm #du lịch cộng đồng #chèo SUP trên sông #điểm tránh nóng

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.