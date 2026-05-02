Theo dòng người "trốn nóng" về miền rừng Phú Lâm

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú 30/04/2026 10:59 Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Nhiều dịch vụ hấp dẫn chờ đón du khách ở Thiên Cầm 29/04/2026 15:25 Hòa mình vào dòng nước trong xanh, thưởng thức hải sản tươi ngon cùng nhiều hoạt động vui chơi, khám phá đảo Bớc…, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đang là điểm đến hấp dẫn du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Du khách thích thú trước "diện mạo mới" của biển Thạch Hải 29/04/2026 09:30 Không chỉ đắm mình trong làn nước trong xanh, du khách đến với biển Thạch Hải (xã Thạch Khê - Hà Tĩnh) còn được trải nghiệm khu làng chài và tìm hiểu văn hóa, ẩm thực địa phương.

Độc đáo photobooth - Trang báo lịch sử tại Ngã ba Đồng Lộc 29/04/2026 08:53 Đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, du khách có thể cầm trên tay tờ báo in hình chính mình, lồng ghép tinh tế cùng không gian di tích và dấu ấn Chiến thắng 30/4 đầy ý nghĩa.

Khai trương du lịch biển Thạch Hải: Vang mãi biển ca - Xanh miền di sản 28/04/2026 19:23 Chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch được xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức xuyên suốt mùa du lịch, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn.

Có một Hà Tĩnh “gây thương nhớ” trong cảm nhận của những người mê xê dịch 28/04/2026 13:30 Trong cảm nhận của những người đam mê du lịch, Hà Tĩnh hiện lên bình yên, nên thơ và giàu chất trữ tình. Không quá ồn ào, náo nhiệt, Hà Tĩnh chinh phục du khách bằng cảnh sắc hữu tình, vẻ đẹp còn nguyên sơ cùng ẩm thực tươi ngon với mức giá “dễ chịu”.

Thiên Cầm đón khoảng 5,6 vạn lượt khách kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 28/04/2026 12:53 Công tác chuẩn bị chu đáo và lễ khai trương du lịch biển được tổ chức quy mô là những yếu tố góp phần thu hút lượng khách lớn về với biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Sức hút của du lịch Lộc Hà 27/04/2026 12:48 Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Khai trương du lịch biển Hải Ninh: Tiềm năng phát triển - Khát vọng vươn xa 26/04/2026 22:00 Lễ khai trương du lịch biển là dịp để phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và những điểm du lịch hấp dẫn của địa phương đến với du khách gần xa.

Giữ hồn quê trong hành trình xây dựng nông thôn mới 26/04/2026 17:03 Giữa nhịp sống hiện đại, thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là một hình mẫu nông thôn mới tiêu biểu, hội tụ cảnh quan xanh – sạch – đẹp và nếp sống thanh bình, nghĩa tình.

Linh thiêng lễ tế dân gian Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng 25/04/2026 20:01 Lễ tế dân gian Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trước thềm khai trương du lịch biển Hà Tĩnh: Cây cầu 500 tỷ "lên đèn" 25/04/2026 16:43 Hệ thống đèn chiếu sáng tại cầu Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) đã chính thức vận hành trước thềm khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và tạo điểm nhấn cảnh quan.

"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh 25/04/2026 15:50 Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.

Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc 25/04/2026 15:37 Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.

Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách 25/04/2026 13:59 Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng dâng Quốc Tổ 25/04/2026 12:47 Hội thi nhằm tuyển chọn những chiếc bánh chưng đẹp nhất, ngon nhất để dâng Quốc Tổ Hùng Vương trong ngày Giỗ Tổ được tổ chức tại phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Rực rỡ màu cờ Tổ quốc mừng ngày 30/4 tại quán cà phê ở Hà Tĩnh 24/04/2026 09:30 Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), nhiều quán cà phê tại Hà Tĩnh trang trí cờ Tổ quốc rực rỡ, trở thành điểm check-in hấp dẫn cho khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Nhiều cơ sở lưu trú ven biển Hà Tĩnh kín phòng dịp lễ 30/4 và 1/5 23/04/2026 13:01 Thời điểm này, nhiều cơ sở lưu trú tại các khu, điểm du lịch biển trên địa bàn Hà Tĩnh có công suất đặt phòng đạt 100% trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Nhiều sản phẩm mới hút khách mùa du lịch biển 22/04/2026 14:21 Không chỉ làm đẹp cảnh quan, các địa phương ven biển còn phát triển thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm mới, góp phần tạo sức hấp dẫn cho du lịch Hà Tĩnh.

Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm" 21/04/2026 14:09 Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.

Kiều Văn – từ làng quê ven sông đến khu dân cư thông minh 19/04/2026 13:33 Với chủ trương đúng, “ý Đảng hợp lòng dân”, thôn Kiều Văn, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã tạo nên một sức bật mạnh mẽ, trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới thôn thông minh.

Hấp dẫn các hoạt động khai trương du lịch biển Thiên Cầm 19/04/2026 05:15 Điểm nhấn nổi bật của tuần lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 là sự kiện tại Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) vào tối 25/4.

Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan 18/04/2026 10:16 Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.

Hà Tĩnh sẵn sàng đón du khách vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 17/04/2026 14:43 Dịp này, các khu điểm du lịch ở Hà Tĩnh đang khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện dịch vụ, sẵn sàng đón du khách với nhiều trải nghiệm hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026 16/04/2026 08:53 Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.

Kỳ 3: Níu chân du khách bằng ẩm thực tươi ngon, tình người sâu lắng 15/04/2026 07:31 Hà Tĩnh níu chân du khách gần xa bằng những điều rất đỗi bình dị - nhịp sống yên ả, con người chân chất và những món ăn đậm hồn quê. Ở đó, mỗi trải nghiệm không chỉ là hành trình khám phá mà còn là dịp để tìm về những giá trị nguyên bản nhưng sâu lắng.

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ 14/04/2026 13:30 Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng 13/04/2026 13:40 Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.

Suối Rào Àn - “tọa độ giải nhiệt” giữa núi rừng Hà Tĩnh 13/04/2026 07:30 Trong những ngày nắng nóng, suối Rào Àn (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn lý tưởng, nơi du khách đắm mình trong làn nước mát và thưởng thức ẩm thực núi rừng hấp dẫn.