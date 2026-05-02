Theo dòng người "trốn nóng" về miền rừng Phú Lâm

Chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch được xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức xuyên suốt mùa du lịch, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn.
Trong cảm nhận của những người đam mê du lịch, Hà Tĩnh hiện lên bình yên, nên thơ và giàu chất trữ tình. Không quá ồn ào, náo nhiệt, Hà Tĩnh chinh phục du khách bằng cảnh sắc hữu tình, vẻ đẹp còn nguyên sơ cùng ẩm thực tươi ngon với mức giá “dễ chịu”.
Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Hà Tĩnh níu chân du khách gần xa bằng những điều rất đỗi bình dị - nhịp sống yên ả, con người chân chất và những món ăn đậm hồn quê. Ở đó, mỗi trải nghiệm không chỉ là hành trình khám phá mà còn là dịp để tìm về những giá trị nguyên bản nhưng sâu lắng.
Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.