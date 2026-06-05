Từ cuộc thi, kể câu chuyện về du lịch Hà Tĩnh đầy sức sống

Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026 do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức với chủ đề “Khoảnh khắc Hà Tĩnh”, dành cho các tác phẩm ảnh màu kỹ thuật số và video clip được sáng tác tại Hà Tĩnh từ tháng 1/2024 đến ngày 15/6/2026.

Tác phẩm "Bức tranh miền Trung Du" của tác giả Đậu Thanh Bình (Hà Tĩnh). Ảnh BTC cung cấp.

Cuộc thi mở rộng cơ hội cho tất cả các tác giả chuyên nghiệp lẫn không chuyên trong và ngoài nước, tập trung khai thác các nội dung phong phú từ danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ đến nét đẹp văn hóa, ẩm thực và con người Hà Tĩnh. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 122 triệu đồng.

Tác phẩm "Bình minh trên biển Thiên Cầm " của tác giả Võ Thành Vinh (Nghệ An). Ảnh: BTC cung cấp

Sau khi phát động vào giữa tháng 4/2026, cuộc thi đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người yêu nhiếp ảnh và đam mê sáng tạo nội dung số trong và ngoài tỉnh gửi tác phẩm tham dự. Không chỉ những nghệ sĩ nhiếp ảnh gạo cội, cuộc thi còn có sự tham gia của nhiều người trẻ, những người làm truyền thông trong cả nước. Mỗi tác phẩm gửi về trong hơn một tháng qua là một mảnh ghép đầy sắc màu, phác họa nên một diện mạo Hà Tĩnh vừa mang bề dày truyền thống, vừa căng tràn sức sống đổi mới và sẵn sàng mở lòng chào đón du khách bốn phương.

Bộ ảnh Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập của tác giả Lê Quang Diện.

Hơn 1 tháng qua, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Lê Quang Diện (xã Cẩm Xuyên) - Phó Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Tĩnh đã dành nhiều ngày rong ruổi trên chiếc xe máy cũ đến nhiều vùng quê để sáng tác. Với ông, cuộc thi lần này không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, mà là lời vẫy gọi của tình yêu quê hương xứ sở. Dày công tác nghiệp qua hàng chục chuyến đi, ông Diện đã gửi về cuộc thi 18 tác phẩm (gồm 4 bộ ảnh và 14 tác phẩm đơn), bao quát một không gian văn hóa - du lịch rộng lớn từ những lễ hội biển sôi động cho đến các địa chỉ đỏ tôn nghiêm trên địa bàn tỉnh.

Tác phẩm tham dự cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026.

NSNA Lê Quang Diện bày tỏ: "Đến với cuộc thi, điều tôi hướng đến không nằm ở giải thưởng mà thông qua lăng kính của mình, tôi muốn gửi gắm cảnh sắc, văn hóa con người quê hương đến khán giả mọi miền. Qua đó, để du khách nhìn vào thấy được một Hà Tĩnh vừa sâu lắng, vừa đổi mới, từ đó thôi thúc họ tìm đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm".

Để có được những khoảnh khắc ưng ý mang đến cuộc thi, đối với ông, khó khăn lớn nhất là sức khỏe và cung đường xa xôi. Năm nay đã 68 tuổi nhưng có những chuyến đi, ông phải ở lại điểm đến 3, 4 ngày để canh bằng được ánh bình minh hay vẻ đẹp hoàng hôn. Có dày công như thế mới chụp được những phong cảnh nên thơ, những khoảnh khắc đắt giá.

Là một người trẻ chuyên sáng tạo nội dung số, anh Phan Anh - Giám đốc Công ty TNHH Lang thang Hà Tĩnh Group (phường Thành Sen) không giấu được sự hào hứng khi tham gia cuộc thi do tỉnh tổ chức.

"Khi cuộc thi được phát động, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Đây là cơ hội tuyệt vời để lan tỏa vẻ đẹp của quê hương đến với mọi người, đặc biệt là thúc đẩy du khách trong nước, quốc tế và cả những người trẻ xa quê trở về khám phá Hà Tĩnh. Dù đã có 3 - 4 năm kinh nghiệm quay, chụp các danh thắng, văn hóa quê hương, nhưng tham gia cuộc thi lần này, tôi vẫn hồi hộp và cố gắng mang đến một góc nhìn mới lạ của một người trẻ”- anh Phan Anh bày tỏ.

Anh Phan Anh - Giám đốc Công ty TNHH Lang thang Hà Tĩnh Group (phường Thành Sen).

Được biết, để chuẩn bị cho cuộc thi, anh Phan Anh đã dành gần 3 tuần để thực hiện các cảnh quay cho những video clip dự thi của mình. Hiện anh đang hoàn thiện hậu kỳ và dự kiến sẽ gửi dự thi 3-4 clip với nhiều chủ đề khác nhau về vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh. “Các cảnh quay sẽ được tôi đầu tư bằng flycam kết hợp với những trải nghiệm thực tế cá nhân. Qua những tác phẩm, tôi mong muốn thể hiện được một Hà Tĩnh thật tươi mới, đầy sức hút để hình ảnh biển trời quê hương được lan tỏa mạnh mẽ hơn"- anh Phan Anh cho biết.

Bên cạnh các tác giả trong tỉnh, cuộc thi còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều thí sinh trên cả nước. Hầu hết các tác giả đều dành cho “khúc ruột” miền Trung những niềm yêu mến đặc biệt và mong muốn “kể” câu chuyện văn hóa núi Hồng, sông La đến với bạn bè gần xa.

Video: Quảng bá hồ Kẻ Gỗ của tác giả Phan Anh (NVCC).

Tác giả Thanh Hữu (Nghệ An) nhận định: "Tôi thấy cuộc thi ảnh và video clip này là cơ hội lớn để quảng bá tiềm năng du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch di sản và du lịch văn hoá tâm linh. Tôi mong rằng, cuộc thi sẽ tiếp tục được Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức thường niên để chúng tôi có sân chơi lan tỏa vẻ đẹp quê hương Hà Tĩnh, qua đó thúc đẩy ngành du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển theo hướng du lịch xanh, du lịch sinh thái bền vững".

Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 100 tác phẩm (bao gồm 12 video clip, 11 bộ ảnh và trên 65 ảnh đơn) của các tác giả trong và ngoài tỉnh gửi về tham dự. Điều đó cho thấy sức hút của cuộc thi cũng như sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với du lịch Hà Tĩnh.

Tác phẩm "Đôi bờ Ngàn Phố" của tác giả Đậu Thanh Bình (Hà Tĩnh). Ảnh: BTC cung cấp

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh), thành viên Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Qua đánh giá sơ bộ, các tác phẩm đều bám sát chủ đề, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tâm huyết trong việc quảng bá hình ảnh quê hương, con người và các điểm đến du lịch của tỉnh. Nhiều tác giả đã mang đến những góc nhìn mới mẻ, sáng tạo, góp phần khắc họa một Hà Tĩnh giàu bản sắc, năng động và hấp dẫn”.

Theo kế hoạch, đến ngày 15/6 sẽ hết thời hạn nhận tác phẩm dự thi. Trong thời gian này, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục đón nhận thêm nhiều tác phẩm chất lượng từ các nhiếp ảnh gia, nhà sáng tạo nội dung và những người yêu Hà Tĩnh trên mọi miền đất nước.