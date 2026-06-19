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Du khách thích thú cưỡi ngựa, ngắm biển ở Hà Tĩnh

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Mùa hè này, Khu du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) xuất hiện dịch vụ cưỡi ngựa dạo biển mới lạ, thu hút đông đảo du khách đến check in, khám phá.

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Dịch vụ cưỡi ngựa dạo biển được đưa vào hoạt động tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền) từ đầu tháng 6/2026. Sau một thời gian ngắn, dịch vụ này nhanh chóng tạo nên sức hút đối với du khách. Hình ảnh những du khách thong dong trên lưng ngựa dạo bước giữa không gian biển xanh, cát trắng, nắng vàng mang lại trải nghiệm đầy mới lạ, chưa từng có tại các vùng biển ở Hà Tĩnh. Ảnh: Mạnh Hải
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Dịch vụ cưỡi ngựa dạo biển do ông Đặng Duy Đông (người mặc áo sọc xanh) - chủ khu vui chơi Đông Nga ở Khu du lịch Xuân Thành đầu tư, đưa vào khai thác nhằm tăng thu nhập, đồng thời góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.
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Hai chú ngựa được chọn lựa để phục vụ du khách có tên là Ben (ngựa nâu) và Thỏ (ngựa trắng). Hai chú ngựa đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, thuần hóa, huấn luyện bài bản và thích nghi tốt với môi trường nhộn nhịp nơi bờ biển.
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Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trải nghiệm, mỗi chú ngựa khi ra bãi biển đều có nhân viên hướng dẫn đi kèm sát sao để điều khiển dây cương. Trước khi lên lưng ngựa, du khách đều được hướng dẫn các tư thế ngồi an toàn và cách tương tác thân thiện với ngựa.
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Ông Vàng Văn Hùng - nhân viên hướng dẫn dịch vụ cưỡi ngựa tại Khu du lịch Xuân Thành cho biết: "Để đưa những chú ngựa này vào phục vụ du khách, chúng tôi đã lựa chọn rất kỹ lưỡng những con được thuần hóa, biết nghe lời. Khi du khách trải nghiệm dịch vụ, chúng tôi luôn đi kèm sát sao bên cạnh để điều khiển ngựa, đảm bảo an toàn tuyệt đối".
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Cảm giác thong dong trên lưng ngựa, lắng nghe tiếng sóng vỗ và đón những làn gió biển mát rượi mang lại sự thư thái, phấn khích đặc biệt cho người trải nghiệm. Du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của biển Xuân Thành.
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Lần đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ này, chị Vàng Thị Thu Thuỳ (du khách đến từ xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) hào hứng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được cưỡi ngựa, cảm giác ban đầu có chút hồi hộp nhưng khi đã quen thì vô cùng phấn khích. Điều tôi thích nhất là được ngắm biển xanh, cát trắng và lưu lại những bức hình rất đặc biệt tại Xuân Thành".
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Du khách hào hứng ghi lại những khoảnh khắc khó quên.
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Không chỉ thu hút người lớn, dịch vụ trải nghiệm này khiến các du khách nhí rất thích thú. Hai chú ngựa tại đây đều rất thân thiện nên các bạn nhỏ dễ dàng tạo dáng chụp ảnh.
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Với giá vé chỉ 30.000 đồng/lượt cho trẻ em và 50.000 đồng/lượt cho người lớn, dịch vụ phù hợp với mọi người dân, gia đình.
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Ngoài trải nghiệm cưỡi ngựa và chụp ảnh, du khách còn có cơ hội thưởng thức các màn trình diễn cưỡi ngựa do đội ngũ nhân viên hướng dẫn thực hiện ngay trên bãi biển.
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Ông Đặng Duy Đông - chủ khu vui chơi Đông Nga cho biết thêm: "Tôi luôn trăn trở làm sao để du khách khi đặt chân đến biển Xuân Thành luôn có những trải nghiệm mới mẻ. Tôi lặn lội tìm kiếm và chọn mua cặp ngựa từ năm 2025. Sau đó, chúng được đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện kỹ lưỡng để quen với việc nghe mệnh lệnh. Đến đầu tháng 6 này, tôi mới chính thức đưa ngựa ra bãi biển Xuân Thành để phục vụ du khách trải nghiệm".
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Sự xuất hiện của dịch vụ cưỡi ngựa dạo biển đã góp phần tô điểm thêm bức tranh du lịch Xuân Thành ngày càng năng động, đa dạng và giàu sức hút.
Video: Thú vị dịch vụ cưỡi ngựa dạo biển Xuân Thành.

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Tags:

#du lịch #Xuân Thành #cưỡi ngựa #biển Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

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