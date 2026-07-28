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Thiên Cầm lọt nhóm điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều trong mùa hè

An Nhiên (tổng hợp)
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(Baohatinh.vn) - Theo Báo cáo xu hướng tìm kiếm du lịch hè 2026 do trình duyệt Cốc Cốc công bố, điểm đến Thiên Cầm (Hà Tĩnh) ghi nhận mức tăng mạnh về lượt tìm kiếm so với cùng kỳ năm 2025.

Thuyền buồm đỏ 3 vách xuất hiện nổi bật trong nắng ở vịnh Hạ Long. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.
Thuyền buồm đỏ 3 vách xuất hiện nổi bật trong nắng ở vịnh Hạ Long. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

Theo Báo cáo xu hướng tìm kiếm du lịch hè 2026 do Cốc Cốc vừa công bố, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là điểm đến trong nước được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trong giai đoạn từ ngày 1/5 đến 20/7.

Xếp sau vịnh Hạ Long lần lượt là Phú Quốc (An Giang), Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa), Quan Lạn (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng) và đảo Phú Quý (Lâm Đồng). TP Huế, Quy Nhơn (Gia Lai) và núi Bà Đen (Tây Ninh) cũng góp mặt trong top 10.

Danh sách này cho thấy biển và đảo tiếp tục giữ sức hút lớn trong mùa hè. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Đà Lạt, TP Huế và núi Bà Đen cũng phản ánh nhu cầu du lịch ngày càng đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển đến khám phá thiên nhiên, văn hóa và các hành trình ngắn ngày.

Trong hơn hai tháng, Cốc Cốc ghi nhận khoảng 638.000 lượt tìm kiếm liên quan đến du lịch. Trong top 1.000 từ khóa phổ biến nhất, ba nhóm gồm di chuyển, điểm đến trong nước và lưu trú chiếm tới 93,8% tổng lượng tìm kiếm. Trong đó, nhóm từ khóa về di chuyển dẫn đầu với tỷ trọng 47,9%, tiếp theo là điểm đến trong nước với 25,8% và lưu trú với 20,1%.

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Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh.

Bên cạnh tổng lượng quan tâm, dữ liệu Cốc Cốc còn cho thấy nhiều điểm đến ghi nhận mức tăng mạnh về lượt tìm kiếm so với cùng kỳ năm 2025. Hà Giang (nay là Tuyên Quang) dẫn đầu với mức tăng 220%, Quảng Bình (nay là Quảng Trị) tăng 104%, Phú Yên (nay là Đắk Lắk) tăng 100%.

Cần Thơ và Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) lần lượt tăng 47% và 45%. Các điểm đến gồm Thiên Cầm, Quảng Trị, Phú Quốc, hồ Đồng Đò (Hà Nội) và Vân Đồn (Quảng Ninh) tăng 24-36%.

Trong top 10 website du lịch có lượng người dùng truy cập cao nhất, năm vị trí thuộc về Traveloka, Mytour, Agoda, Booking và Klook. Vietnam Airlines đứng thứ hai, trong khi Vexere và Vietjet Air lần lượt xếp thứ sáu và thứ bảy.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động du lịch tại Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục khởi sắc với gần 510.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; doanh thu ước đạt hơn 470 tỷ đồng.

Việc chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn cùng sự vào cuộc của các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ đã góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách, tiếp tục khẳng định Thiên Cầm là một trong những điểm đến hấp dẫn của Hà Tĩnh trong mùa du lịch năm 2026.

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