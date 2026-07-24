Hơn 30 năm giữ nghề vá lưới ở vùng biển Thiên Cầm

(Baohatinh.vn) - Hơn 30 năm qua, ông Lại Thế Sơn (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ gắn bó với nghề kết, vá lưới, góp phần bảo đảm ngư cụ cho ngư dân và gìn giữ một nghề truyền thống của làng biển.
Nghề kết, vá lưới không chỉ đòi hỏi tay nghề mà còn cần sự bền bỉ. Người thợ phải ngồi nhiều giờ liền bên những cuộn dây cước, tập trung vào từng mắt lưới nhỏ. Thu nhập ổn định từ công việc này đã tạo động lực giúp ông gắn bó với nghề.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức tuyển dụng lao động phục vụ các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
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