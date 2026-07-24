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Hơn 30 năm giữ nghề vá lưới ở vùng biển Thiên Cầm

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Hơn 30 năm qua, ông Lại Thế Sơn (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ gắn bó với nghề kết, vá lưới, góp phần bảo đảm ngư cụ cho ngư dân và gìn giữ một nghề truyền thống của làng biển.

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Mỗi ngày, ông Lại Thế Sơn (SN 1969, thôn Hoàng Càn, xã Thiên Cầm) lại lặng lẽ ngồi bên những cuộn dây cước, tấm lưới và các dụng cụ quen thuộc để kết, vá lưới. Từ những tấm lưới thô được nhập về, ông khéo léo kết nối, điều chỉnh và hoàn thiện thành những bộ lưới phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng.
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Bên tấm lưới trải rộng, đôi bàn tay ông Sơn thoăn thoắt đan, kết từng sợi cước vào các mắt lưới. Mỗi thao tác đều được thực hiện cẩn thận và chính xác. Bởi, chỉ cần một mắt lưới không đúng quy cách hoặc một mối nối thiếu chắc chắn cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của cả tấm lưới khi đưa vào khai thác.
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Hiện nay, ông Sơn chủ yếu nhận kết và hoàn thiện các loại lưới bó, lưới mành theo đơn đặt hàng của ngư dân. Tùy từng chủng loại, kích thước, mỗi sản phẩm thường mất từ 3 đến 10 ngày để hoàn thiện.
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Ông Sơn chia sẻ: "Nghề kết, vá lưới đòi hỏi sự kiên trì và cẩn thận. Mỗi chủ tàu thuyền có cách đánh bắt khác nhau nên yêu cầu về kích cỡ, chủng loại lưới cũng khác nhau. Vì vậy, người làm phải nắm rõ để hoàn thiện đúng theo yêu cầu thì bà con mới yên tâm mang ra khơi. Tôi đến với nghề này từ năm 1994. Tôi chỉ mong còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm công việc mà mình đã gắn bó hàng chục năm nay".
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Không chỉ làm mới, ông Sơn còn nhận vá và sửa những tấm lưới bị rách sau quá trình khai thác. Những chỗ rách lớn hay các đoạn lưới hư hỏng đều được ông tỉ mỉ nối lại, giúp ngư cụ tiếp tục được sử dụng, tiết kiệm đáng kể chi phí cho chủ tàu.
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Theo ông Sơn, giá trị của mỗi tấm lưới sau khi hoàn thiện phụ thuộc vào chủng loại và kích cỡ, dao động từ khoảng 10 triệu đồng đến hơn 60 triệu đồng. Trong đó, tiền công chiếm khoảng 30%﻿. Dù giá trị mỗi sản phẩm khác nhau nhưng tất cả đều được ông thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công đoạn. Chính sự nghiêm túc với nghề đã giúp ông tạo dựng được uy tín với khách hàng.
“Làm nghề này phải đặt cái tâm lên trước. Mỗi tấm lưới làm ra phải chắc chắn thì ngư dân mới yên tâm vươn khơi. Mỗi khi thấy bà con đánh bắt thuận lợi, tôi cũng vui vì biết rằng công sức của mình đã góp một phần vào những chuyến biển ấy&quot; - ông Sơn bộc bạch.

“Làm nghề này phải đặt cái tâm lên trước. Mỗi tấm lưới làm ra phải chắc chắn thì ngư dân mới yên tâm vươn khơi. Mỗi khi thấy bà con đánh bắt thuận lợi, tôi cũng vui vì biết rằng công sức của mình đã góp một phần vào những chuyến biển ấy" - ông Sơn bộc bạch.

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Nghề kết, vá lưới không chỉ đòi hỏi tay nghề mà còn cần sự bền bỉ. Người thợ phải ngồi nhiều giờ liền bên những cuộn dây cước, tập trung vào từng mắt lưới nhỏ. Thu nhập ổn định từ công việc này đã tạo động lực giúp ông gắn bó với nghề.
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Ngày nay, nghề kết, vá lưới ﻿dần ít người theo đuổi. Ở thôn Hoàng Càn, ông Lại Thế Sơn hiện là người duy nhất còn bền bỉ với công việc này. Dẫu lặng lẽ và ít được nhắc đến nhưng nghề của ông vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động khai thác của ngư dân địa phương.
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Chị Nguyễn Thị Khánh Nhi (ở giữa) - Trưởng thôn Hoàng Càn cho biết: “Nhờ có những người thợ như ông Sơn, bà con có thể đảm bảo ngư cụ trước mỗi chuyến ra khơi, giảm bớt chi phí và thời gian. Điều đáng quý hơn là dù nghề vất vả, ít người còn theo đuổi nhưng ông Sơn vẫn kiên trì gắn bó suốt nhiều năm. Đó không chỉ là sự yêu nghề mà còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống của làng biển Thiên Cầm”.
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Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, ông Lại Thế Sơn vẫn lặng lẽ gắn bó với từng sợi cước, mắt lưới.
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Công việc bình dị ấy không chỉ góp phần bảo đảm ngư cụ cho ngư dân vươn khơi mà còn giữ lại một nghề truyền thống đã gắn bó với đời sống của bao thế hệ ngư dân miền biển.

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Tags:

#Nghề đan lưới #Ngư dân Hà Tĩnh #Sản xuất lưới ngư cụ

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

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