Ủy ban nhân dân xã Đồng Lộc tuyển dụng viên chức

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1 người.

2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:

Kế toán viên (hạng III) tại Trạm Y tế xã. Mã số chức danh nghề nghiệp: V.06.031.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG: (Tải thông tin chi tiết tuyển dụng tại đây)

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

30 ngày, bắt đầu từ ngày 25/6/2026 đến ngày 25/7/2026 (Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại người nhận). (Tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây)

2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Đồng Lộc, thôn Tùng Liên, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến ngày 05/8/2026.

2. Địa điểm xét tuyển: Dự kiến tại Trường THCS Đồng Lộc, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Hội đồng tuyển dụng thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển theo quy định).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông báo thời gian ôn thi (nếu có), lịch thi, địa điểm thi và các thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã và trang thông tin điện tử xã Đồng Lộc tại địa chỉ: https://dongloc.hatinh.gov.vn.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử xã Đồng Lộc và niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 0948.134.405 để được giải đáp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đại Đồng