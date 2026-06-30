Tuyển 6.300 lao động làm việc tại Hà Tĩnh, thu nhập đến 65 triệu đồng/tháng

1. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng nhu cầu tuyển dụng: 6.300 lao động.

2. Vị trí tuyển dụng

- Nhân viên phụ trợ cọc khoan nhồi, gia công và lắp đặt cốt thép: 5.000 lao động; thu nhập từ 16 - 27 triệu đồng/tháng.

- Nhân viên lái máy khoan cọc nhồi: 300 lao động; thu nhập từ 55 - 65 triệu đồng/tháng.

- Nhân viên lái máy cẩu bánh xích: 1.000 lao động; thu nhập từ 30 - 38 triệu đồng/tháng.

- Tuyển học viên đào tạo lái cẩu, lái khoan. Yêu cầu ứng viên đã có chứng chỉ vận hành các loại máy công trình hoặc thiết bị tương đương. Trong thời gian đào tạo, thu nhập từ 19 triệu đồng/tháng.

Ghi chú: Mức thu nhập nêu trên là mức thực lĩnh hằng tháng; người lao động được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện và quyền lợi

- Nam, nữ từ 18 đến 50 tuổi, có sức khỏe tốt.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm liên quan, người chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Được tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn theo quy định.

- Được bố trí chỗ ở ký túc xá miễn phí, hỗ trợ ăn uống và xe đưa đón.

- Được khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

4. Địa điểm làm việc: Tại dự án Khu kinh tế Vũng Áng, dự án Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Thời gian và địa điểm phỏng vấn

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 3/7/2026.

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, số 16 đường Phan Bội Châu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm

- Căn cước công dân/Căn cước (bản gốc).

- Bản photo văn bằng, chứng chỉ liên quan (nếu có).

- Bút viết.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm hoặc

Website : www.vieclamhatinh.vn

: www.vieclamhatinh.vn Fanpage: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

Hotline: 0924 345 889

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