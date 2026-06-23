UBND xã Xuân Lộc thông báo tuyển dụng viên chức

(Baohatinh.vn) - UBND xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) cần tuyển dụng 2 viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trạm Y tế xã.
Nội dung tuyển dụng, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 người, trong đó: 1 kế toán viên, 1 khuyến nông.
2. Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Bắt đầu từ ngày 22/6/2026 đến hết ngày 22/7/2026 (chỉ tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày làm việc).
3. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Văn hóa Xã hội - UBND xã Xuân Lộc. Địa chỉ: Thôn Yên Lạc, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
4. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
5. Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, phiếu đăng ký dự tuyển và các nội dung có liên quan: được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã (địa chỉ: http://xuanloc.hatinh.gov.vn); phát sóng trên hệ thống truyền thanh xã; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển.
Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND xã Xuân Lộc qua: Phòng Văn hóa – Xã hội, số điện thoại: 094 7297789 để được hướng dẫn.
UBND xã Xuân Lộc thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định.
Đến năm 2030, đảm bảo 90% - 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.
Mỗi năm, khoảng 2,93 triệu người lao động trên thế giới tử vong do các yếu tố liên quan đến an toàn lao động, trong khi 395 triệu người khác bị thương trong quá trình làm việc. Đặc biệt, hơn 840.000 người lao động trên toàn cầu tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan tới những rủi ro tâm lý-xã hội nơi làm việc.
Suốt hơn 40 năm qua, đôi bàn tay của bà Nguyễn Thị Thương (SN 1971, thôn Yên Lạc, Xuân Lộc, Hà Tĩnh) chưa bao giờ thôi gắn bó với từng nếp lá tơi. Những đường khâu tỉ mẩn không chỉ tạo nên tấm áo che nắng che mưa cho người nông dân, mà còn âm thầm gói ghém cả khát vọng gìn giữ hồn cốt nghề xưa...
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng phúc (số 9A, ngõ 182, đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tuyển dụng nhân sự làm việc các vị trí: Phó Trưởng ban Quản lý dự án, Phó Trưởng đoàn Tư vấn giám sát, Trưởng phòng Kinh doanh.