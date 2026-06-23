UBND xã Xuân Lộc thông báo tuyển dụng viên chức

Nội dung tuyển dụng, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 người, trong đó: 1 kế toán viên, 1 khuyến nông.

2. Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Bắt đầu từ ngày 22/6/2026 đến hết ngày 22/7/2026 (chỉ tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày làm việc).

3. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Văn hóa Xã hội - UBND xã Xuân Lộc. Địa chỉ: Thôn Yên Lạc, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

5. Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, phiếu đăng ký dự tuyển và các nội dung có liên quan: được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã (địa chỉ: http://xuanloc.hatinh.gov.vn); phát sóng trên hệ thống truyền thanh xã; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

Chi tiết xem tại đây.

Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND xã Xuân Lộc qua: Phòng Văn hóa – Xã hội, số điện thoại: 094 7297789 để được hướng dẫn.

UBND xã Xuân Lộc thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thành Chung