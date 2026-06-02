Hà Tĩnh đặt mục tiêu đào tạo nghề cho hơn 10.000 lao động nông thôn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều chính sách hỗ trợ của các cấp, ngành, lao động nông thôn ngày càng có nhiều lựa chọn việc làm.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh phấn đấu đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho hơn 10.000 người. Trong đó, đào tạo nghề nông nghiệp chiếm 30%, phi nông nghiệp chiếm 70%; tỷ lệ lao động nữ tham gia đào tạo nghề đạt 60%.

Bên cạnh đó, khoảng 4% người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm; khoảng 70% người dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và đặc thù vùng miền. Tỷ lệ người học có việc làm sau đào tạo phấn đấu đạt trên 85%.

Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu thị trường lao động, của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhu cầu học nghề của người lao động; bảo đảm sau đào tạo, người học có việc làm, tự tạo việc làm hoặc nâng cao năng suất, thu nhập.

Nội dung đào tạo bám sát định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, ưu tiên các ngành nghề phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, dịch vụ nông thôn, du lịch cộng đồng, ngành nghề truyền thống và các lĩnh vực có tiềm năng tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn.

Để đạt mục tiêu đề ra, kế hoạch xác định nhiều giải pháp đồng bộ như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành trong phối hợp, quản lý; bảo đảm nguồn lực và các điều kiện triển khai; đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho lao động nông thôn.

Cùng với đó, tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã trong tổ chức đào tạo gắn với giải quyết việc làm; mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề.

Chương trình được triển khai nhằm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và cơ chế tổ chức đào tạo nghề theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, gắn với nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, tạo việc làm bền vững, tăng thu nhập cho người dân, hướng tới xây dựng nông thôn hiện đại, phát triển kinh tế nông thôn bền vững.