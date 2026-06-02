Hà Tĩnh đặt mục tiêu đào tạo nghề cho hơn 10.000 lao động nông thôn

Kiều Minh
(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh phấn đấu đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho hơn 10.000 lao động nông thôn, góp phần giảm nghèo đa chiều, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều chính sách hỗ trợ của các cấp, ngành, lao động nông thôn ngày càng có nhiều lựa chọn việc làm.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh phấn đấu đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho hơn 10.000 người. Trong đó, đào tạo nghề nông nghiệp chiếm 30%, phi nông nghiệp chiếm 70%; tỷ lệ lao động nữ tham gia đào tạo nghề đạt 60%.

Bên cạnh đó, khoảng 4% người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm; khoảng 70% người dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và đặc thù vùng miền. Tỷ lệ người học có việc làm sau đào tạo phấn đấu đạt trên 85%.

Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu thị trường lao động, của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhu cầu học nghề của người lao động; bảo đảm sau đào tạo, người học có việc làm, tự tạo việc làm hoặc nâng cao năng suất, thu nhập.

Nội dung đào tạo bám sát định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, ưu tiên các ngành nghề phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, dịch vụ nông thôn, du lịch cộng đồng, ngành nghề truyền thống và các lĩnh vực có tiềm năng tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn.

Để đạt mục tiêu đề ra, kế hoạch xác định nhiều giải pháp đồng bộ như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành trong phối hợp, quản lý; bảo đảm nguồn lực và các điều kiện triển khai; đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho lao động nông thôn.

Cùng với đó, tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã trong tổ chức đào tạo gắn với giải quyết việc làm; mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề.

Chương trình được triển khai nhằm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và cơ chế tổ chức đào tạo nghề theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, gắn với nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, tạo việc làm bền vững, tăng thu nhập cho người dân, hướng tới xây dựng nông thôn hiện đại, phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Hiện nay, nhiều sinh viên ở Hà Tĩnh lựa chọn làm thêm đúng chuyên ngành, xem đó như “lớp học thực tế” để rèn kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng cho công việc sau khi ra trường.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Con người là trung tâm

Mỗi năm, khoảng 2,93 triệu người lao động trên thế giới tử vong do các yếu tố liên quan đến an toàn lao động, trong khi 395 triệu người khác bị thương trong quá trình làm việc. Đặc biệt, hơn 840.000 người lao động trên toàn cầu tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan tới những rủi ro tâm lý-xã hội nơi làm việc.
Tôi "gói" hồn quê vào từng nếp lá tơi

Suốt hơn 40 năm qua, đôi bàn tay của bà Nguyễn Thị Thương (SN 1971, thôn Yên Lạc, Xuân Lộc, Hà Tĩnh) chưa bao giờ thôi gắn bó với từng nếp lá tơi. Những đường khâu tỉ mẩn không chỉ tạo nên tấm áo che nắng che mưa cho người nông dân, mà còn âm thầm gói ghém cả khát vọng gìn giữ hồn cốt nghề xưa...
Thi đua mừng ngày hội thống nhất non sông

Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng Tư lịch sử, khắp các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang lan tỏa mạnh mẽ khí thế thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương.
Công ty CP Xây dựng và đầu tư Hoàng Phúc tuyển dụng nhân sự

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng phúc (số 9A, ngõ 182, đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tuyển dụng nhân sự làm việc các vị trí: Phó Trưởng ban Quản lý dự án, Phó Trưởng đoàn Tư vấn giám sát, Trưởng phòng Kinh doanh.
Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Tận tâm, gần gũi là những hình ảnh quen thuộc của anh Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong hành trình đồng hành, chăm lo cho người lao động.
Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.
Vấn đề hôm nay: Người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” – tại sao không?

Hiện nay, có không ít người trẻ khi lập nghiệp thường lựa chọn sự ổn định, vận hành cuộc sống theo lối mòn truyền thống, để đổi lấy sự an toàn. Vậy phải làm gì để người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” để bứt phá? Và nếu phá bỏ giới hạn của chính mình thì cần những điều kiện gì? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chuyện nữ công nhân 9X hồi hương làm việc

Sau những năm tháng bôn ba của tuổi trẻ, chị Dương Thị Thùy Trang (SN 1994) đã quyết định về lại Hà Tĩnh làm việc, ổn định cuộc sống và góp sức xây dựng quê hương.
Chủ thầu “đỏ mắt” tìm thợ xây

Những năm gần đây, nhu cầu xây dựng nhà ở tại đô thị Hà Tĩnh tăng nhanh sau Tết nguyên đán, song nhiều chủ thầu xây dựng lại rơi vào tình cảnh “đỏ mắt” tìm thợ do nguồn nhân lực khan hiếm.
