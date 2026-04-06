Trường Albert Einstein Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 32 giáo viên

P.S
(Baohatinh.vn) - Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) thông báo tuyển dụng 32 giáo viên ở nhiều cấp học.

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein thông báo tuyển dụng 32 giáo viên ở nhiều cấp học nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy năm học 2026 - 2027, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

TIÊU CHUẨN, VỊ TRÍ VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG

*Tiêu chuẩn chung:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành sư phạm phù hợp với vị trí ứng tuyển, xếp loại khá trở lên;

- Có chuyên môn vững, kỹ năng sư phạm tốt, nắm vững chương trình giáo dục phổ thông hiện hành;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Yêu trẻ, tận tâm, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và cầu thị;

- Có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu công tác;

- Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp tốt và thích ứng tốt với môi trường giáo dục;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy; đối với các vị trí ngoại ngữ, ưu tiên ứng viên có năng lực ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu giảng dạy của nhà trường.

* Khối tiểu học

STT
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Ghi chú
1
Giáo viên tiểu học
06
2
Giáo viên Văn – Tiếng Việt lớp 4, 5
02
3
Giáo viên Tiếng Anh tiểu học
05
4
Giáo viên Âm nhạc
01
5
Giáo viên Thể dục
01
6
Giáo viên Mỹ thuật
01
7
Giáo viên Tin học
01
8
Giáo viên Toán (dạy Toán, Khoa học, Công nghệ, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Tin học)
01
9
Giáo viên Toán và Tiếng Anh
03
10
Giáo viên Thể dục
01

* Khối THCS - THPT

STT
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Ghi chú
1
Giáo viên Tiếng Trung
01
2
Giáo viên Tiếng Anh
03
Giảng dạy khối THCS – THPT; Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc ngôn ngữ Anh; trường hợp tốt nghiệp ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương B2 trở lên
3
Giáo viên Vật lý
01
4
Giáo viên Tin học
01
5
Giáo viên Lịch sử
01
6
Giáo viên Địa lý
01
7
Giáo viên GDCD – KTPL
01
8
Giáo viên Đoàn – Đội/Tổng phụ trách
01
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác Đoàn – Đội
9
Giáo viên Thể dục
01
Ưu tiên ứng viên có thể giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh

Tổng số tuyển dụng: 32 giáo viên.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Mức thu nhập thỏa thuận, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển và gắn bó lâu dài;

- Được tham gia các hoạt động chung và các chương trình phát triển đội ngũ của nhà trường;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và quy định của nhà trường;

- Các quyền lợi, chế độ đãi ngộ khác được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1. Địa điểm làm việc

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (SAE), Hà Tĩnh.

2. Thời gian nhận hồ sơ và ngày phỏng vấn

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/4/2026 đến hết ngày 22/4/2026

- Ngày phỏng vấn: 25/4/2026.

3. Hình thức nộp hồ sơ

SAE trân trọng chào đón các ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng, yêu thích và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục. Ứng viên có thể nộp hồ sơ theo một trong hai hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Văn phòng Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein, ngõ 151, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nộp hồ sơ qua email: tuyendung@sae.edu.vn.

Nhà trường sẽ xem xét hồ sơ và thông báo lịch phỏng vấn đến các ứng viên phù hợp sau khi tiếp nhận hồ sơ.

4. Hồ sơ gồm

- Lý lịch tự thuật (CV);

- Bản sao văn bằng, bảng điểm và các chứng chỉ có liên quan (không yêu cầu chứng thực);

- 1 thư tự giới thiệu bản thân viết tay.

5. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng, vui lòng liên hệ:

Cô Phạm Thị Loan - SĐT: 0971.247.778

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (SAE) là cơ sở giáo dục tư thục nhiều cấp học đóng trên địa bàn Hà Tĩnh, trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Chất lượng cao Hà Tĩnh. SAE là hệ thống giáo dục chất lượng cao, có uy tín tại Hà Tĩnh, theo đuổi triết lý giáo dục hiện đại và nhân văn, hướng tới đào tạo học sinh trở thành những công dân có ích, giàu ý chí, nghị lực, sáng tạo, có trách nhiệm với cộng đồng và khả năng thích ứng với thời đại mới. Trải qua hơn 7 năm xây dựng và phát triển, SAE đã mở rộng quy mô thành trường liên cấp với hơn 2.000 học sinh và hơn 200 cán bộ, giáo viên.

Đến nay, SAE đã trở thành thương hiệu giáo dục được phụ huynh và học sinh tin tưởng, yêu mến, là nơi nuôi dưỡng những thế hệ học sinh có tư duy toàn cầu, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, thích ứng với công nghệ, đồng thời bồi đắp những giá trị cốt lõi của lòng biết ơn, sự thương yêu và tinh thần nhân văn, đúng với thương hiệu yêu thương và sáng tạo mà SAE luôn theo đuổi.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chuyện nữ công nhân 9X hồi hương làm việc

Sau những năm tháng bôn ba của tuổi trẻ, chị Dương Thị Thùy Trang (SN 1994) đã quyết định về lại Hà Tĩnh làm việc, ổn định cuộc sống và góp sức xây dựng quê hương.
Chủ thầu “đỏ mắt” tìm thợ xây

Những năm gần đây, nhu cầu xây dựng nhà ở tại đô thị Hà Tĩnh tăng nhanh sau Tết nguyên đán, song nhiều chủ thầu xây dựng lại rơi vào tình cảnh “đỏ mắt” tìm thợ do nguồn nhân lực khan hiếm.
VinFast Hà Tĩnh cần tuyển thêm gần 10.000 lao động

Từ nay đến cuối năm 2026, VinFast Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng gần 10.000 lao động. Để đáp ứng đủ nhân lực, công ty tổ chức tuyển dụng cố định vào thứ 4 hằng tuần tại nhà máy ở KKT Vũng Áng.
Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Miệt mài mưu sinh ngày cuối năm

Ngày cuối năm, những người lao động ở Hà Tĩnh vẫn đang cố gắng làm việc trên các con đường, ngõ phố để kiếm thêm thu nhập, với hy vọng có một cái Tết đủ đầy, tươm tất hơn.
Cuối năm, nhặt "lộc biển" sắm Tết

Những ngày giáp Tết, nhiều người dân vẫn lặng lẽ bám bãi bồi, ghềnh đá để đục hàu, cào nghêu, chắt chiu từng “lộc biển” để sắm sửa cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình.
Ăn ngủ cùng đào, mai trong những đêm giá lạnh giáp Tết

Bất chấp giá lạnh, hơn 200 tiểu thương bán hoa, cây cảnh trên các tuyến phố phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh dựng lều, bạt để ở lại kinh doanh. Với họ ước muốn lớn nhất là sớm bán hết hàng để được về nhà đón tết.