Trường Albert Einstein Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 32 giáo viên

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein thông báo tuyển dụng 32 giáo viên ở nhiều cấp học nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy năm học 2026 - 2027, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

TIÊU CHUẨN, VỊ TRÍ VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG

*Tiêu chuẩn chung:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành sư phạm phù hợp với vị trí ứng tuyển, xếp loại khá trở lên;

- Có chuyên môn vững, kỹ năng sư phạm tốt, nắm vững chương trình giáo dục phổ thông hiện hành;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Yêu trẻ, tận tâm, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và cầu thị;

- Có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu công tác;

- Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp tốt và thích ứng tốt với môi trường giáo dục;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy; đối với các vị trí ngoại ngữ, ưu tiên ứng viên có năng lực ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu giảng dạy của nhà trường.

* Khối tiểu học

STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Ghi chú

1

Giáo viên tiểu học

06

2

Giáo viên Văn – Tiếng Việt lớp 4, 5

02

3

Giáo viên Tiếng Anh tiểu học

05

4

Giáo viên Âm nhạc

01

5

Giáo viên Thể dục

01

6

Giáo viên Mỹ thuật

01

7

Giáo viên Tin học

01

8

Giáo viên Toán (dạy Toán, Khoa học, Công nghệ, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Tin học)

01

9

Giáo viên Toán và Tiếng Anh

03

10

Giáo viên Thể dục

01



* Khối THCS - THPT

STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Ghi chú

1

Giáo viên Tiếng Trung

01

2

Giáo viên Tiếng Anh

03

Giảng dạy khối THCS – THPT; Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc ngôn ngữ Anh; trường hợp tốt nghiệp ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương B2 trở lên

3

Giáo viên Vật lý

01

4

Giáo viên Tin học

01

5

Giáo viên Lịch sử

01

6

Giáo viên Địa lý

01

7

Giáo viên GDCD – KTPL

01

8

Giáo viên Đoàn – Đội/Tổng phụ trách

01

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác Đoàn – Đội

9

Giáo viên Thể dục

01

Ưu tiên ứng viên có thể giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh



Tổng số tuyển dụng: 32 giáo viên.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Mức thu nhập thỏa thuận, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển và gắn bó lâu dài;

- Được tham gia các hoạt động chung và các chương trình phát triển đội ngũ của nhà trường;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và quy định của nhà trường;

- Các quyền lợi, chế độ đãi ngộ khác được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1. Địa điểm làm việc

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (SAE), Hà Tĩnh.

2. Thời gian nhận hồ sơ và ngày phỏng vấn

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/4/2026 đến hết ngày 22/4/2026

- Ngày phỏng vấn: 25/4/2026.

3. Hình thức nộp hồ sơ

SAE trân trọng chào đón các ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng, yêu thích và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục. Ứng viên có thể nộp hồ sơ theo một trong hai hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Văn phòng Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein, ngõ 151, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nộp hồ sơ qua email: tuyendung@sae.edu.vn.

Nhà trường sẽ xem xét hồ sơ và thông báo lịch phỏng vấn đến các ứng viên phù hợp sau khi tiếp nhận hồ sơ.

4. Hồ sơ gồm

- Lý lịch tự thuật (CV);

- Bản sao văn bằng, bảng điểm và các chứng chỉ có liên quan (không yêu cầu chứng thực);

- 1 thư tự giới thiệu bản thân viết tay.

5. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng, vui lòng liên hệ:

Cô Phạm Thị Loan - SĐT: 0971.247.778