UBND xã Kỳ Khang tuyển dụng viên chức

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là: 1 chỉ tiêu, cụ thể:

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp: 1 chỉ tiêu Khuyến nông viên (hạng III).

Điều kiện đăng ký dự tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển và hồ sơ tuyển dụng: (Xem đầy đủ chi tiết tại file đính kèm)

Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 22/5/2026 đến hết ngày 20/6/2026 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Kỳ Khang; Địa chỉ: Thôn Sơn Tây, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh.

Lệ phí đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Khang thông báo để các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. (Tải Phiếu đăng kí dự tuyển tại đây).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Ủy ban nhân dân xã Kỳ Khang (qua phòng Văn hóa - Xã hội) để được hướng dẫn.