VinFast Hà Tĩnh cần tuyển thêm gần 10.000 lao động

Ứng viên tham gia tuyển dụng tại VinFast Hà Tĩnh.



Ông Lê Phú Nhuận - Trưởng phòng Tuyển dụng Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: “Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast và Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast có quy mô lao động khoảng gần 20.000 lao động. Năm 2026, để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho hoạt động sản xuất của 2 nhà máy, VinFast Hà Tĩnh cần tuyển dụng khoảng 17.000 lao động. Đến nay, VinFast Hà Tĩnh đã tuyển được gần 7.000 lao động. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị sẽ tuyển thêm gần 10.000 lao động. Công ty tổ chức tuyển dụng cố định vào thứ 4 hằng tuần tại nhà máy (KKT Vũng Áng, phường Vũng Áng, Hà Tĩnh); ngoài ra, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức các phiên tuyển dụng lao động tại phường Thành Sen và phường Vũng Áng”.

Vị trí công nhân tại VinFast Hà Tĩnh có mức thu nhập từ 12-18 triệu đồng/người/tháng.

Theo ông Lê Phú Nhuận, để sẵn sàng cho giai đoạn vận hành dây chuyền sản xuất xe máy điện, dự kiến trong tháng 3/2026, VinFast Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng 1.500 lao động, vị trí tuyển dụng gồm: công nhân lắp ráp; công nhân sơn, thợ sơn; công nhân hàn, thợ hàn; công nhân bảo trì và công nhân chất lượng. Yêu cầu đối với ứng viên tuyển vị trí công nhân độ tuổi từ 18 tuổi trở lên có sức khỏe tốt, đáp ứng công việc trong nhà máy; trình độ học vấn tốt nghiệp THCS trở lên. Tiêu chuẩn chiều cao – cân nặng: nam cao 1m60, nặng 50 kg trở lên; nữ cao 1m50, nặng 40 kg trở lên.

Môi trường làm việc VinFast Hà Tĩnh hiện đại – chuyên nghiệp – cơ hội phát triển lâu dài.

Lao động tuyển dụng vào làm việc tại công ty quyền lợi được hưởng gồm: thu nhập từ 12 - 18 triệu đồng/người/tháng đối với vị trí công nhân. Ngoài ra, công ty có ký túc xá hiện đại, miễn phí 100% cho người lao động ở xa; xe buýt đưa đón miễn phí; trợ cấp, thưởng đầy đủ (ăn ca, chuyên cần, xăng xe, nhà ở…). Lao động được đóng BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ theo quy định và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ cao, ổn định lâu dài.

Cũng theo ông Lê Phú Nhuận, ứng viên tham gia tuyển dụng cần thực hiện 3 bước theo hướng dẫn:

- Bước 1: Ứng viên điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào đường link đăng ký phỏng vấn: https://forms.office.com/r/K3sCFCFrCL

- Bước 2: Tham gia nhóm zalo/facebook để theo dõi danh sách và thời gian phỏng vấn: https://zalo.me/g/ebqkct159

- Bước 3: Tất cả ứng viên có tên trong danh sách đến phỏng vấn theo lịch đăng ký. Khi đi phỏng vấn, ứng viên ăn mặc lịch sự, đi giày hoặc dép quai hậu, chuẩn bị bút cộng căn cước công dân (chưa cần mang hồ sơ xin việc).

Ứng viên tham gia tuyển dụng VinFast Hà Tĩnh đăng ký phỏng vấn qua mã QR.

