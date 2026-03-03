VinFast Hà Tĩnh cần tuyển thêm gần 10.000 lao động

(Baohatinh.vn) - Từ nay đến cuối năm 2026, VinFast Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng gần 10.000 lao động. Để đáp ứng đủ nhân lực, công ty tổ chức tuyển dụng cố định vào thứ 4 hằng tuần tại nhà máy ở KKT Vũng Áng.
Ông Lê Phú Nhuận - Trưởng phòng Tuyển dụng Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: “Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast và Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast có quy mô lao động khoảng gần 20.000 lao động. Năm 2026, để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho hoạt động sản xuất của 2 nhà máy, VinFast Hà Tĩnh cần tuyển dụng khoảng 17.000 lao động. Đến nay, VinFast Hà Tĩnh đã tuyển được gần 7.000 lao động. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị sẽ tuyển thêm gần 10.000 lao động. Công ty tổ chức tuyển dụng cố định vào thứ 4 hằng tuần tại nhà máy (KKT Vũng Áng, phường Vũng Áng, Hà Tĩnh); ngoài ra, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức các phiên tuyển dụng lao động tại phường Thành Sen và phường Vũng Áng”.
Theo ông Lê Phú Nhuận, để sẵn sàng cho giai đoạn vận hành dây chuyền sản xuất xe máy điện, dự kiến trong tháng 3/2026, VinFast Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng 1.500 lao động, vị trí tuyển dụng gồm: công nhân lắp ráp; công nhân sơn, thợ sơn; công nhân hàn, thợ hàn; công nhân bảo trì và công nhân chất lượng. Yêu cầu đối với ứng viên tuyển vị trí công nhân độ tuổi từ 18 tuổi trở lên có sức khỏe tốt, đáp ứng công việc trong nhà máy; trình độ học vấn tốt nghiệp THCS trở lên. Tiêu chuẩn chiều cao – cân nặng: nam cao 1m60, nặng 50 kg trở lên; nữ cao 1m50, nặng 40 kg trở lên.
Lao động tuyển dụng vào làm việc tại công ty quyền lợi được hưởng gồm: thu nhập từ 12 - 18 triệu đồng/người/tháng đối với vị trí công nhân. Ngoài ra, công ty có ký túc xá hiện đại, miễn phí 100% cho người lao động ở xa; xe buýt đưa đón miễn phí; trợ cấp, thưởng đầy đủ (ăn ca, chuyên cần, xăng xe, nhà ở…). Lao động được đóng BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ theo quy định và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ cao, ổn định lâu dài.
Cũng theo ông Lê Phú Nhuận, ứng viên tham gia tuyển dụng cần thực hiện 3 bước theo hướng dẫn:
- Bước 1: Ứng viên điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào đường link đăng ký phỏng vấn: https://forms.office.com/r/K3sCFCFrCL
- Bước 2: Tham gia nhóm zalo/facebook để theo dõi danh sách và thời gian phỏng vấn: https://zalo.me/g/ebqkct159
- Bước 3: Tất cả ứng viên có tên trong danh sách đến phỏng vấn theo lịch đăng ký. Khi đi phỏng vấn, ứng viên ăn mặc lịch sự, đi giày hoặc dép quai hậu, chuẩn bị bút cộng căn cước công dân (chưa cần mang hồ sơ xin việc).
Ứng viên tham gia tuyển dụng VinFast Hà Tĩnh đăng ký phỏng vấn qua mã QR.
Mọi hoạt động tuyển dụng của VinFast Hà Tĩnh đều diễn ra minh bạch, công ty không thu bất kỳ khoản lệ phí nào và không thu bất kỳ loại giấy tờ gốc nào khi tham gia phỏng vấn. Nếu ứng viên phát hiện mọi hành vi lừa đảo vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0382916256 (zalo chính thức và duy nhất của VinFast Hà Tĩnh). Lưu ý ứng viên bắt buộc tham gia nhóm zalo để nhận lịch phỏng vấn.
Ông Lê Phú Nhuận - Trưởng phòng Tuyển dụng Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh
Di cư lao động là điều tất yếu của thị trường. Nhưng khi Hà Tĩnh đã có những “điểm tựa” công nghiệp rõ ràng, từ Vinfast, Formosa... đến các dự án công nghiệp quy mô lớn, việc chọn ở lại không còn là khó khăn đối với người lao động.
Bất chấp giá lạnh, hơn 200 tiểu thương bán hoa, cây cảnh trên các tuyến phố phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh dựng lều, bạt để ở lại kinh doanh. Với họ ước muốn lớn nhất là sớm bán hết hàng để được về nhà đón tết.
Khi Tết gần chạm ngõ, nhiều gia đình đã rộn ràng dọn dẹp, mua sắm đón Tết. Giữa khung cảnh chộn rộn ấy, nhiều người vẫn lặng lẽ mưu sinh trên vỉa hè, góc phố với hi vọng kiếm có một cái Tết đủ đầy, ấm áp...
Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.