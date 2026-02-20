Nhu cầu nhân lực tại KKT Vũng Áng tăng cao, rộng mở cơ hội việc làm

KKT Vũng Áng được xem là “đầu tàu” tăng trưởng của tỉnh. Không chỉ giữ vai trò trung tâm công nghiệp – logistics, khu kinh tế này còn đóng góp trung bình khoảng 55 - 60% tổng thu ngân sách và chiếm trên 90% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Những con số ấn tượng đó đã khẳng định vị thế chiến lược của Vũng Áng trong bức tranh phát triển kinh tế của địa phương.

KKT Vũng Áng giữ vai trò trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh.

Theo thống kê, hiện nay, KKT Vũng Áng có 156 dự án đầu tư, trong đó có 56 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD và 100 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 85.000 tỷ đồng. Hệ sinh thái công nghiệp tại đây ngày càng hoàn chỉnh với nhiều dự án quy mô lớn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tiêu biểu như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II… Gần đây, việc khánh thành tổ hợp sản xuất ô tô điện, pin xe điện và khởi công Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng của Tập đoàn Vingroup tiếp tục tạo cú hích lớn, đưa Vũng Áng trở thành điểm đến mới của công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.

Không dừng lại ở đó, nhiều dự án quy mô lớn đang được đề xuất triển khai như Nhà máy điện khí LNG Vũng Áng III, Trung tâm Logistics Sơn Dương cùng hàng loạt dự án chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, công nghệ cao. Sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư vào Vũng Áng đang mở ra một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn của công nghiệp hiện đại, sản xuất thông minh và logistics tích hợp.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là doanh nghiệp "đầu tàu" trong phát triển công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh.

Song hành với tốc độ phát triển mạnh mẽ của các dự án là nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao. Theo thống kê của Ban Quản lý KKT tỉnh, hiện các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng đang có nhu cầu tuyển dụng gần 4.500 lao động ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, kỹ thuật, vận hành đến quản lý, dịch vụ…

Nổi bật là Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinFast – đơn vị đang có nhu cầu tuyển gần 3.000 lao động cho các nhà máy tại Vũng Áng. Trong đó, 1.500 công nhân sản xuất chỉ yêu cầu tốt nghiệp THCS trở lên; 200 tổ trưởng tốt nghiệp trung cấp; 500 kỹ thuật viên trình độ cao đẳng; và khoảng 100 kỹ sư đại học chuyên ngành cơ khí, điện ô tô, tự động hóa. Đây được xem là cơ hội lớn cho lao động địa phương, đặc biệt là lao động trẻ muốn làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại.

VinFast Hà Tĩnh tuyển dụng nhiều vị trí việc làm với mức thu nhập hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển thêm 800 lao động cho các vị trí trợ lý kỹ thuật, nhân viên sản xuất, bảo dưỡng, phòng cháy chữa cháy; Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh tuyển 400 lao động; Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Công nghệ cao V-G tuyển dụng 200 lao động. Các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực thủy sản, vận hành, dịch vụ kỹ thuật… cũng đang đẩy mạnh tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, góp phần tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Bảo Khánh – Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh chia sẻ: "Hiện nay, chúng tôi có khoảng 400 lao động, chuyên sản xuất và xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Để đáp ứng tiến độ đơn hàng ngày càng tăng, doanh nghiệp đang tiếp tục tuyển thêm 400 lao động. Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo đầy đủ chế độ, phúc lợi để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp".

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh đang tuyển dụng khoảng 400 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Thực tế cho thấy, nhu cầu nhân lực tại Vũng Áng không chỉ tăng về số lượng mà còn đa dạng về trình độ. Tính đến nay, KKT Vũng Áng có trên 23.500 lao động đang làm việc, trong đó hơn 22.300 lao động Việt Nam và trên 1.200 lao động nước ngoài. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh khi các dự án mới đi vào hoạt động.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, các cấp, ngành trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát triển nguồn nhân lực. Hoạt động khảo sát, dự báo nhu cầu sử dụng lao động được thực hiện thường xuyên; thông tin thị trường lao động được kết nối thông suốt giữa doanh nghiệp và người lao động. Các trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm phát huy hiệu quả trong tư vấn, giới thiệu việc làm. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cũng đã chủ động liên kết với doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu thực tế, giúp người lao động nâng cao tay nghề và thích ứng nhanh với môi trường sản xuất công nghiệp.

﻿ ﻿ Hiện các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng đang có nhu cầu tuyển dụng gần 4.500 lao động ở nhiều lĩnh vực.

Ông Phạm Văn Tình – Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cho biết: “Thời gian qua, Ban Quản lý KKT tỉnh đã tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể và các quy định pháp luật liên quan. Cùng đó, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp có nhu cầu, đăng tải thông tin tuyển dụng lao động trên trang thông tin điện tử của đơn vị và đón tiếp, tư vấn cho người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Theo ông Tình, trong bối cảnh các dự án quy mô lớn liên tục được triển khai, việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt quyết định thành công. Do đó, ngoài thu hút đầu tư, tỉnh đặc biệt quan tâm đến đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp.

Sự phát triển mạnh mẽ của KKT Vũng Áng đang tạo ra cơ hội việc làm lớn đối với lao động trong và ngoài tỉnh.

Sự phát triển mạnh mẽ của KKT Vũng Áng đang tạo ra cơ hội việc làm lớn đối với lao động trong và ngoài tỉnh. Thay vì phải rời quê tìm việc tại các trung tâm kinh tế lớn, nhiều lao động Hà Tĩnh nay có cơ hội làm việc ngay tại địa phương với mức thu nhập ổn định, môi trường hiện đại. Không chỉ tạo việc làm trực tiếp, các dự án tại Vũng Áng còn kéo theo sự phát triển của dịch vụ, thương mại, nhà ở, giáo dục, y tế… góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Hà Tĩnh.