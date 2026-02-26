Vinfast Hà Tĩnh tuyển 3.000 lao động, sàn giao dịch nóng lên trước giờ G

Anh Cù Huy Thế (xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh) đã nhiều năm làm việc cho doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử tại tỉnh Đồng Nai. Với thu nhập hàng tháng hơn 10 triệu đồng, trang trải tiền thuê trọ, ăn uống, hàng tháng anh Thế gần như không tích góp được thêm đồng nào.

Lao động tham gia phiên tuyển dụng của VinFast Hà Tĩnh vào ngày 12/2/2026.

Sau khi biết thông tin VinFast Hà Tĩnh tuyển dụng lao động làm việc tại KKT Vũng Áng, anh Thế đã đăng ký tham gia.

Anh Thế cho biết: “Khi biết tin VinFast Hà Tĩnh tuyển dụng lao động với số lượng lớn, mức lương khá cao và các chế độ phúc lợi tốt nên tôi quyết định đăng ký trở về quê làm việc lâu dài”.

Các ứng viên kiểm tra bài test trước khi phỏng vấn tuyển dụng vào làm việc tại VinFast Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị Giang (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhận được thông tin VinFast Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng nhân sự vào ngày 27/2.

Nhận thấy đây là cơ hội mình đang tìm kiếm, mặc dù đang làm việc cho một doanh nghiệp ở phường Thành Sen, chị Giang đã đăng ký tham gia tuyển dụng ngay với mong muốn tìm kiếm cho mình cơ hội chuyển đổi chỗ làm mới.

Chị Giang chia sẻ: “Công việc hiện tại của tôi cũng tốt so với thu nhập của người lao động nói chung. Nhưng tôi vẫn hy vọng có thêm cơ hội, tìm được bến đỗ mới và có thể có cơ hội phát triển cao lên”.

Ứng viên làm bài kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển.



Còn anh Dương Minh Phương (xã Kỳ Lạc) là lao động tự do thu nhập không ổn định. Ngay sau Tết Nguyên đán, anh Phương đã đăng ký tuyển dụng vào vị trí công nhân sản xuất chung của VinFast Hà Tĩnh.

Anh Phương cho biết: “Vào ngày 27/2, tôi sẽ tham gia phỏng vấn tuyển dụng để được làm việc tại VinFast Hà Tĩnh với mong muốn có việc làm có mức thu nhập ổn định ngay tại quê hương”.

VinFast Hà Tĩnh tuyển dụng nhiều vị trí việc làm với mức thu nhập hấp dẫn.

Để đáp ứng kế hoạch tăng sản lượng, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng, phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đang tuyển dụng 3.000 lao động. Các vị trí tuyển dụng gồm: công nhân sơn, thợ sơn; công nhân hàn, cơ khí, sửa chữa khuôn; công nhân sản xuất, lắp ráp chung; công nhân logistics (thao tác kho, lái xe nâng); công nhân chất lượng; tổ trưởng, kỹ thuật viên, kỹ sư, chuyên viên.

Công nhân tham gia tuyển dụng phải là nam, nữ trong độ tuổi lao động, sức khỏe tốt; tốt nghiệp THCS trở lên; sẵn sàng làm việc theo ca, tăng ca.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cập nhật danh sách lao động đăng ký phỏng vấn, tuyển dụng vào ngày 27/2.

Ông Lê Phú Nhuận - Trưởng phòng Tuyển dụng Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: “Lao động làm việc tại doanh nghiệp có thu nhập hấp dẫn từ 12 đến 18 triệu đồng/người/tháng đối với vị trí công nhân. Đối với vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên, tổ trưởng, chuyên viên, mức lương thương lượng khi phỏng vấn tuyển dụng cùng mức thưởng KPI, thưởng thâm niên”.

Theo ông Nhuận, công ty còn có nhiều phúc lợi khác như: Thưởng tháng lương thứ 13 và các chế độ thưởng khác theo quy định của công ty; đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của luật lao động, được mua thêm bảo hiểm sức khỏe cá nhân PVI sau khi ký hợp đồng chính thức; được khám sức khỏe định kỳ hàng năm...

Bên cạnh đó, người lao động còn được hưởng chế độ khi tăng ca và các phụ cấp theo quy định; hỗ trợ xe đưa đón và nghỉ ca khi làm việc tại Hà Tĩnh; thời gian làm việc 48h/tuần - nghỉ 4 ngày trong tháng theo sự sắp xếp của công ty và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Ông Lương Xuân Hà – Phó Trưởng phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm - thông tin thị trường lao động (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh) cho biết: “Ngày 27/2, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức phỏng vấn, tuyển dụng 3.000 vị trí việc làm. Địa điểm phỏng vấn: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (số 156, đường Trần Phú, phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Đây là cơ hội việc làm hấp dẫn cho lao động Hà Tĩnh và lao động ngoài tỉnh với nhiều vị trí đa dạng. Tính đến thời điểm này, đã có gần 1.000 lao động đăng ký tham gia phỏng vấn, tuyển dụng”.