Phụ cấp mới của trưởng thôn, tổ trưởng khi dự kiến tăng lương cơ sở

Mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được tính theo lương cơ sở. Dự kiến mức lương này sẽ được điều chỉnh tới đây giúp tăng phụ cấp của nhóm trên.

Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định, người hoạt động không chuyên trách ở thôn/tổ dân phố sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng.

Tuy nhiên, phụ cấp này chỉ áp dụng với không quá 3 chức danh gồm Bí thư chi bộ, trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận.

Theo đó, thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở.

Mức phụ cấp của người không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố sẽ được điều chỉnh nếu tăng lương cơ sở (Ảnh minh họa).

Hiện nay, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP. Theo thông tin được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai mới đây, mức lương cơ sở được dự kiến tăng 8% từ 1/7. Như vậy, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng (mỗi tháng tăng thêm gần 190.000 đồng).

Mức phụ cấp hằng tháng với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố dự kiến từ 1/7 tới đây sẽ được điều chỉnh, tính theo mức khoán tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Nếu tính đúng quy định, mức phụ cấp tối đa với 3 chức danh cán bộ cấp xã từ năm nay là 6 x 2,53 triệu đồng/tháng = 15,18 triệu đồng/tháng. Mức khoán này áp dụng với thôn, tổ dân phố quy mô từ 350 hộ gia đình trở lên.

Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 11,385 triệu đồng/tháng.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Tuy nhiên, mức tiền khoán nêu trên được tính cho không quá 3 chức danh, chứ không chỉ dành cho mỗi trưởng thôn hay tổ trưởng dân phố.

Mức hưởng cụ thể của từng chức danh sẽ được phân bổ dựa vào các căn cứ: Quỹ phụ cấp được khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố; nguồn kinh phí ngân sách chi cho cải cách tiền lương; tình hình đặc thù của từng thôn.

Thông qua đó, UBND trình HĐND cấp tỉnh quy định mức phụ cấp của từng chức danh không chuyên trách cấp thôn, trong đó có trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Tại Hà Nội, Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND về mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn quy định, với thôn, tổ dân phố có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hưởng phụ cấp 2,1 lần mức lương cơ sở, tương ứng phụ cấp 5,313 triệu đồng/tháng.

Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định nêu trên thì trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hưởng phụ cấp 1,6 lần mức lương cơ sở, tương ứng 4,048 triệu đồng.

