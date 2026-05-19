Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2024 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội do Bộ Nội vụ xây dựng, mức thù lao hàng tháng với người giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách hội sẽ được quy định theo hệ số lần mức lương cơ sở.

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý trong lần sửa đổi này, bên cạnh việc điều chỉnh mô hình quản lý hội để phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phân mức theo quy mô hoạt động của hội

Theo dự thảo, đối với hội hoạt động phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh, chủ tịch hội được hưởng thù lao tối đa bằng 6,5 lần mức lương cơ sở; phó chủ tịch chuyên trách tối đa 6 lần mức lương cơ sở.

Với hội hoạt động phạm vi tỉnh, mức thù lao được chia theo địa bàn.

Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chủ tịch hội được hưởng tối đa 5,4 lần mức lương cơ sở, phó chủ tịch tối đa 5 lần. Trong khi đó, các tỉnh, thành còn lại có mức tối đa lần lượt là 5 lần và 4 lần mức lương cơ sở.

Đối với hội hoạt động phạm vi xã, dự thảo tiếp tục phân nhóm giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với các địa phương khác.

Cụ thể, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chủ tịch hội cấp xã được hưởng tối đa 3 lần mức lương cơ sở, phó chủ tịch tối đa 2 lần. Với các xã, phường, đặc khu còn lại, mức tương ứng là 2 lần và 1,5 lần mức lương cơ sở.

Dự thảo nêu rõ quy định này áp dụng với cả người trong độ tuổi lao động và người đã nghỉ hưu giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách hội.

Nhiều thay đổi trong quản lý hội

Ngoài nội dung về thù lao, dự thảo nghị định cũng sửa đổi hàng loạt quy định liên quan tổ chức và hoạt động của hội.

Một trong những thay đổi lớn là bỏ mô hình hội hoạt động phạm vi huyện để phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, chỉ còn các hội hoạt động phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh, cấp tỉnh và cấp xã.

Dự thảo đồng thời chuyển nhiều thẩm quyền từ cấp huyện xuống cấp xã. Chủ tịch UBND cấp xã sẽ có thẩm quyền công nhận ban vận động thành lập hội; cho phép thành lập, đại hội, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội hoạt động trong phạm vi xã.

Điều kiện thành lập hội cấp xã cũng được nâng từ tối thiểu 10 tổ chức, công dân lên 20 tổ chức, công dân tự nguyện tham gia thành lập hội. Bộ Nội vụ cho biết việc này nhằm phù hợp với thực tế sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và bỏ cấp huyện.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định hội không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư.

Bộ Nội vụ lý giải việc bổ sung nhằm phòng ngừa tình trạng hội biến tướng thành tổ chức tín dụng hoặc hoạt động tài chính trái mục đích thành lập.

Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, việc sửa đổi nghị định lần này nhằm thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng; đồng thời bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về hội.