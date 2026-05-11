Đại sứ Vương quốc Bỉ trao quà cho học sinh khó khăn Hà Tĩnh

Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Những món quà, học bổng do Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam trao tặng góp phần động viên học sinh khó khăn, hỗ trợ trường học tại Hà Tĩnh nâng cao điều kiện dạy và học.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng 11/5, ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến trao học bổng cho các em học sinh khó khăn và trang thiết bị trường học tại phường Vũng Áng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đi.

Tại Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1 (phường Vũng Áng), ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và đoàn công tác đã trao tặng trang thiết bị học tập gồm ti vi 65 inch và bảng trượt với tổng trị giá 36 triệu đồng.
Đoàn trao tặng nhà trường 329 cuốn sách song ngữ Anh - Việt với tổng trị giá hơn 14,5 triệu đồng.
Đoàn công tác cũng trao tặng 100 suất học bổng với tổng trị giá hơn 153 triệu đồng và 1.158 phần quà hiện vật trị giá hơn 141 triệu đồng cho học sinh khó khăn trên địa bàn phường Vũng Áng.
Đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Bỉ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương và các em học sinh phường Vũng Áng.

Những phần quà, học bổng và trang thiết bị được trao tặng không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn với học sinh, nhà trường mà còn tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Bước tiến mới của bộ máy cấp xã

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp xã ở Hà Tĩnh đang có nhiều chuyển động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển KT-XH.
Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà

Ngoài duy trì tiếp dân định kỳ tại trụ sở, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới cách làm, tổ chức tiếp dân tại nhà, tại hiện trường để nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị từ cơ sở.
