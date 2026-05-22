Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh

Sáng 22/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12 để nghe, cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363 ngày 8/11/2022 là cơ sở quan trọng cho định hướng, điều hành phát triển tỉnh trong giai đoạn vừa qua. Thực hiện Quy hoạch tỉnh, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai cho thấy một số nội dung của quy hoạch đã bộc lộ hạn chế, chưa thực sự phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Vì vậy, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là yêu cầu khách quan, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược.

Việc điều chỉnh không chỉ nhằm thực hiện yêu cầu pháp lý theo Luật Quy hoạch trong bối cảnh thay đổi các định hướng phát triển quốc gia, khắc phục các hạn chế, bất cập của quy hoạch cũ mà còn là cơ hội để tỉnh Hà Tĩnh tái định vị vai trò, định hình lại tầm nhìn và mô hình phát triển, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Quy hoạch tỉnh với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và các chiến lược phát triển mới của đất nước.

Việc lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh nhằm xây dựng định hướng phát triển toàn diện, nhanh và bền vững cho Hà Tĩnh trong bối cảnh mới của đất nước và khu vực. Quy hoạch xác lập không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hà Tĩnh về vị trí địa kinh tế, kinh tế biển, công nghiệp, logistics, nông nghiệp và du lịch. Trên cơ sở đó, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, bền vững; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời giữ vững quốc phòng - an ninh và ổn định xã hội trong dài hạn.

Về không gian phát triển tỉnh được tổ chức gồm 5 tiểu vùng: vùng kinh tế trung tâm; vùng kinh tế bổ trợ phía Bắc; vùng kinh tế động lực tăng trưởng phía Nam; vùng kinh tế sinh thái - nông nghiệp - lâm nghiệp bền vững; vùng kinh tế biển tổng hợp và bảo tồn sinh thái biển; theo mô hình “1 cực tăng trưởng - 1 trung tâm - 3 không gian phát triển”. Hệ thống hành lang kinh tế tỉnh gồm: hành lang động lực ven biển; hành lang kinh tế Đông - Tây; hành lang sinh thái và hành lang liên kết biên giới phía Nam.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, bám sát định hướng phát triển mới của Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

Một số ý kiến thảo luận làm rõ hơn quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu và các khâu đột phá phát triển; đồng thời đề nghị cụ thể hóa các trụ cột tăng trưởng, gắn quy hoạch với phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, logistics, chuyển đổi xanh và khai thác tài nguyên khoáng sản.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã khẩn trương, tích cực trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc xây dựng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển trước mắt, mà còn định hình không gian phát triển dài hạn của tỉnh trong giai đoạn mới. Vì vậy, Quy hoạch tỉnh cần phải bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ; bám sát thực tiễn để đánh giá đúng, nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển; đảm bảo tính kế thừa, liên tục và khả thi trong tổ chức thực hiện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, trình kỳ họp tới đây của HĐND tỉnh.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

