Tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội, đầu tư các dự án

Hương Khê nỗ lực giải phóng mặt bằng thi công các dự án 15/05/2026 15:00 Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân để giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳ tháng 5 15/05/2026 14:14 Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục soát xét kỹ lưỡng hồ sơ, sớm trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật, đảm bảo quá trình giải quyết thấu tình, đạt lý.

Nông dân Can Lộc làm giàu từ nuôi trồng thủy sản nước ngọt 15/05/2026 10:47 Từ những vùng ao hồ bị bỏ hoang, nhiều hộ dân ở xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển thủy sản nước ngọt, nhiều mô hình cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Tài chính thị trường ngày 15/5: Đề xuất phân bổ dần khoản lỗ của EVN vào giá điện 15/05/2026 08:07 Bộ Công Thương đề xuất cơ chế phân bổ dần các chi phí điện chưa được tính đủ vào các kỳ điều chỉnh sau, nhằm xử lý khoản lỗ lũy kế của EVN theo lộ trình phù hợp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/5: Đêm không mưa, ngày nắng 15/05/2026 04:55 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/5: Tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ từ 26 - 36 độ C.

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 2 xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền 14/05/2026 12:34 Sáng 14/5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tài chính thị trường ngày 14/5: Petrolimex công bố giá xăng E10, PVOIL dừng bán RON95 14/05/2026 07:44 Petrolimex đã công bố giá bán xăng sinh học E10, áp dụng từ 0h ngày 13/5. Cùng với đó, PV OIL sẽ triển khai bán rộng khắp xăng E10 và chính thức dừng kinh doanh xăng RON 95 từ 15/5. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/5: Ngày nắng, chiều có mưa rào nhẹ 14/05/2026 05:06 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/5: Đêm và chiều tối khả năng có mưa rào nhẹ vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 25 - 36 độ C.

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước 13/05/2026 19:41 Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm thăm và làm việc với các tập đoàn Marubeni, Mitsubishi 13/05/2026 18:14 Tiếp tục chuyến công tác tại Nhật Bản, sáng 13/5, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Marubeni và tập đoàn Mitsubishi.

Đánh thức mùa hè nơi miền sóng vỗ 13/05/2026 15:47 Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), vẻ đẹp mộc mạc của làng chài cùng các hoạt động khám phá làng nghề đang biến nơi đây thành điểm hẹn thu hút du khách trong những ngày hè.

Tài chính thị trường ngày 13/5: Giá dầu neo cao, châu Á đứng trước cú sốc năng lượng mới 13/05/2026 07:45 Xung đột Trung Đông kéo dài khiến giá nhiên liệu neo cao, đẩy nhiều nền kinh tế châu Á vào áp lực mới về lạm phát, trợ giá và chi phí sinh hoạt. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/5: Sáng nhiều mây, trưa chiều nắng nóng 13/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/5: Đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa và chiều trời nắng nóng. Nhiệt độ: 25 - 36 độ C.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tham quan nhà máy xử lý rác Minato, Nhật Bản 12/05/2026 11:27 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm mong muốn các chuyên gia, đối tác Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác sâu hơn về công nghệ xử lý rác, tổ chức vận hành, bảo vệ môi trường...

Tài chính thị trường ngày 12/5: Hóa đơn mức nào thì nên đầu tư điện mặt trời? 12/05/2026 07:45 Dựa trên phân tích biểu giá điện sinh hoạt của EVN, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đưa ra các khuyến nghị cho hộ gia đình trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, mở rộng kết nối với các dòng vốn chất lượng cao 11/05/2026 21:19 Thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh mở ra cơ hội kết nối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản; góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ thăm và làm việc tại Hà Tĩnh 11/05/2026 14:48 Ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh để các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Bỉ tìm hiểu, xúc tiến đầu tư trên địa bàn trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản 11/05/2026 14:12 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp tiềm năng và chia sẻ kinh nghiệm để tỉnh hoàn thiện môi trường đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế.

Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể 11/05/2026 13:46 Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tài chính thị trường ngày 11/5: Còn nhiều dư địa kéo giảm chênh lệch giá vàng 11/05/2026 07:40 Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới gần đây liên tục được thu hẹp, nhưng vẫn còn dư địa đáng kể để tiếp tục giảm trong thời gian tới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/5: Có mưa rào và dông, đề phòng lốc, sét 11/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/5: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi; cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 23 - 32 độ C.

Hương Thọ – Khi sự đồng lòng làm nên miền quê đáng sống 10/05/2026 16:19 Từ sự chung sức đồng lòng của người dân, thôn Hương Thọ, xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định dáng hình của một làng quê kiểu mẫu xanh hơn, đẹp hơn và bền vững hơn.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương và tặng quà người có công tại Ngã ba Đồng Lộc 10/05/2026 14:50 Sáng 10/5, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Sống khỏe cùng BHT: Chủ động phòng ngừa biến cố tim mạch mùa nắng nóng 10/05/2026 10:00 Nắng nóng gay gắt không chỉ gây kiệt sức mà còn là "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch. Làm thế nào để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm? Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Trải nghiệm thú vị tại đồi chè Kỳ Văn 10/05/2026 09:00 Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/5: Mưa rào vài nơi, ngày có nắng 10/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/5: Nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày mây giảm và trời có nắng. Nhiệt độ: 24 - 31 độ C.

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài 09/05/2026 20:05 Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.

[Motion Graphics] Chiến thắng phát xít – mốc son lịch sử nhân loại 09/05/2026 06:45 Chiến thắng phát xít ngày 9/5/1945 là mốc son chói lọi nhất của thế kỷ XX, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít, chấm dứt Chiến tranh thế giới lần thứ 2 ở châu Âu.

