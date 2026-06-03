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Tài chính thị trường ngày 3/6: Hóa đơn tiền điện tháng 6 dự báo tăng mạnh

Nhóm P.V
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(Baohatinh.vn) - Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ gia đình có thể tăng đáng kể do sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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