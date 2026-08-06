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Hà Tĩnh tham gia phiên họp thường kỳ Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia

Thuỳ Dương - Mạnh Thức
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(Baohatinh.vn) - Sáng 6/8, Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia tổ chức phiên họp thường kỳ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành.

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