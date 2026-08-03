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Tài chính thị trường ngày 3/8: Mua vàng vùng giá cao có thể lỗ 10 triệu đồng/lượng

P.V
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(Baohatinh.vn) - Giá vàng đã giảm gần 7 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 7. Với chênh lệch mua – bán còn cao, người mua ở vùng đỉnh có thể lỗ khoảng 10 triệu đồng/lượng nếu bán ra lúc này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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