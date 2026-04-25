Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP tại lễ khai trương du lịch biển năm 2026

Phan Cúc - Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các sản phẩm không chỉ quảng bá tiềm năng, thế mạnh địa phương mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch Hà Tĩnh.

Tối nay (25/4), tại Thiên Cầm sẽ diễn ra lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”. Đây là sự kiện mở màn quan trọng cho mùa du lịch hè, góp phần quảng bá hình ảnh biển Thiên Cầm nói riêng và biển Hà Tĩnh nói chung đến với du khách gần xa.
Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình khai trương du lịch biển năm 2026, UBND xã Thiên Cầm phối hợp với các chủ thể OCOP trên toàn tỉnh bố trí hơn 10 gian hàng trưng bày tại khu vực phố đi bộ từ ngày 25/4 đến 26/4, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, góp phần quảng bá thương hiệu địa phương và tạo điểm nhấn thu hút du khách.
Từ sáng 25/4, các chủ thể OCOP có sản phẩm trưng bày tại lễ khai trương đã tất bật chuẩn bị, bố trí hàng hóa, chỉnh trang gian hàng, sẵn sàng giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, chất lượng đến với du khách và Nhân dân.
Chị Phạm Thị Thắm - Chủ cơ sở sản xuất dầu lạc Thắm An (xã Sơn Tiến) cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo các sản phẩm như dầu lạc, dầu vừng, muối lạc vừng… để giới thiệu tại lễ khai trương. Tham gia sự kiện lần này, chúng tôi kỳ vọng không chỉ quảng bá sản phẩm OCOP đến đông đảo du khách mà còn mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối thêm nhiều đối tác, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương".
Nhiều sản phẩm OCOP mang đậm nét đặc trưng của ẩm thực Hà Tĩnh đã tạo nên một không gian riêng để quảng bá, góp phần giới thiệu tinh hoa ẩm thực địa phương đến với du khách gần xa. (Trong ảnh: Sản phẩm kẹo cu đơ Lệ Phương - sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao).
Sản phẩm OCOP 3 sao nem kẹp Ý Bình của xã Hương Sơn.
Các sản phẩm từ trầm hương của HTX Hương trầm Hiền Linh (xã Phúc Trạch)
Các sản phẩm nước mắm mang hương vị miền biển cũng được giới thiệu tại lễ khai trương. Bà Hồ Thị Thu, Giám đốc HTX Thu Hùng (xã Thiên Cầm) cho biết: "Chúng tôi mang đến nhiều dòng nước mắm truyền thống được ủ theo phương pháp thủ công, giữ trọn vị mặn mòi của biển. Thông qua sự kiện, chúng tôi mong muốn lan tỏa giá trị nghề làm nước mắm truyền thống, để du khách hiểu hơn về sản phẩm và công sức của người dân vùng biển".
Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh cũng tổ chức không gian trưng bày, triển lãm giới thiệu các điểm đến tiêu biểu trên toàn tỉnh, góp phần cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh du lịch Hà Tĩnh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Với nhiều hoạt động đa dạng, chuỗi sự kiện trong khuôn khổ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho mùa du lịch hè, lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh năng động, thân thiện; đồng thời, thúc đẩy liên kết, nâng tầm giá trị du lịch gắn với văn hóa – sản phẩm địa phương.

Tin liên quan

Tags:

#Sản phẩm OCOP #Giới thiệu sản phẩm OCOP #Du lịch biển #Khai trương du lịch biển Hà Tĩnh #Biển Hà Tĩnh

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

"Sale sốc", "khuyến mại"… đang tràn ngập thị trường Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy là không ít chiêu thức tinh vi, khiến người mua dễ rơi vào "bẫy" giảm giá.